Open d'Australie 2026 : le tableau des demi-finales, scores et résultats en direct
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est désormais dans sa dernière ligne droite.
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, n'a pas eu droit à d'énormes surprises tout au long de la quinzaine. Les principaux favoris ont tous passé le cut de la première semaine avant de s'affronter pour rejoindre le dernier carré. C'est là que les choses se sont compliquées pour certains et certaines avec les éliminations notamment chez les femmes de Swiatek et Gauff. Sinner, Alcaraz, Zverev, Sabalenka... Sont tous passés.
Tableau des demi-finales
- Tableau Femmes
- Sabalenka - Svitolina
- Pegula - Rybakina
- Tableau Hommes
- Zverev - Alcaraz
- Djokovic - Sinner ou Shelton
Scores en direct
Retrouvez l'évolution des scores de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
09:19 - La réaction de Djokovic
Le Serbe, surpris de passer en demi-finale de l'Open d'Australie après l'abandon de Musetti, ne savait pas trop comment réagir après la rencontre. "Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que je suis désolé pour lui. Il était de loin le meilleur joueur. J'étais sur le chemin du retour ce soir. Je ne sais pas quoi dire, ce genre de choses arrive dans le sport. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous savez, être en quarts de finale d'un Grand Chelem, mener deux sets à zéro et avoir le match en main. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je lui souhaite un prompt rétablissement et il aurait sans aucun doute dû gagner aujourd'hui."
08:31 - Musetti abandonne, Djokovic est qualifié !
Musetti abandonne sur blessure ! L'Italien, touché à l'adducteur droit, n'est pas en mesure de continuer. C'est pourtant lui qui semblait le mieux engagé dans le match et qui avait pris le dessus sur les deux premiers sets. Novak Djokovic se qualifie pour le dernier carré de l'Open d'Australie.
07:35 - Djokovic dans le dur
Le Serbe est au bord du gouffre dans cet Open d'Australie. Le numéro 4 mondial n'a pas la solution face à Musetti et est mené deux manches à rien, 6-4, 6-3. Suivez l'évolution du score juste au dessus.
L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.