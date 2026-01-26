Open d'Australie 2026 : le tableau des quarts de finale, scores et résultats en direct
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, n'a pas eu droit à son lot de surprises depuis le début de la quinzaine.
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, ne comporte pas de grosses surprises depuis le lancement du tournoi. Chez les hommes, tous les meilleurs joueurs sont qualifiés pour les quarts de finale. Djokovic, Alcaraz, Musetti, Zverev, de Minaur... Ils sont tous au rendez-vous. Même chose chez les femmes même si on notera l'élimination de la tenante du titre, Madison Keys, éliminée par sa compatriote Jessica Pegula. Sabalenka, Rybakina, Anisimova sont toutes qualifiées. Le tableau complet des quarts de finale :
Femmes
- Sabalenka - Jovic
- Pegula - Anisimova
- Svitolina - Gauff
- Swiatek - Rybakina
Hommes
- Musetti - Djokovic
- Alcaraz - de Minaur
- Zverev - Tien
- Sinner -
Scores en direct
Retrouvez l'évolution des scores de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
10:37 - Sinner et Swiatek qualifiés
Pas de surprise pour les deux nouveaux huitièmes de finale avec la qualification de Jannik Sinner face à Darderi en trois sets, mais également la victoire de Swiatek face à l'Australienne Inglis.
09:41 - Le tableau provisoire des quarts à l'Open d'Australie
Voici pour le moment les affiches pour les quarts de finale de l'Open d'Australie chez les hommes et femmes :
- Musetti - Djokovic
- Zverev - Tien
- Alcaraz - de Minaur
- Pegula - Anisimova
- Sabalenka - Jovic
- Gauff - Svitolina
L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.