Open d'Australie 2026 : déjà les adieux pour Monfils, scores et résultats du 1er tour en direct
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, a débuté le 18 janvier avec le premier tour.
Le premier Grand Chelem de l'année est lancé et nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026. Chez les Français, nos deux meilleurs joueurs, Arthur Fils, blessé au dos depuis 5 mois, n'est pas présent et chez les femmes, l'attraction de l'année dernière, Loïs Boisson est une nouvelle fois absente. Autre mauvaise nouvelle, la défaite de Gaël Monfils dès le premier tour face à un Australien, Sweeny. Ses adieux en Australie ont été très rapides.
Chez les favoris, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront déjà attendus comme les favoris de ce premier Grand Chelem. Pas certain de voir d'autres joueurs prendre leur succession tellement l'hégémonie des deux hommes est importante. On suivra tout de même les Zverev, Musetti, Fritz, Medvedev qui peuvent jouer les troubles fêtes. Du côté des femmes, sans surprise, Aryna Sabalenka sera l'immense favorite et on ne voit pas qui pourra la surprendre. Attention tout de même à la Polonaise Swiatek, Coco Gauff ou encore la Kazakh Rybakina.
Scores en direct
Retrouvez l'évolution des scores du premier Grand Chelem de l'année en Australie. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
09:10 - Fonseca s'est effondré
La pépite brésilienne Joao Fonseca s'est fait sortir dès le premier tour de l'Open d'Australie par Elliot Spizzirri sur le score de 6-4 2-6 6-1 6-2. La chaleur et une douleur au dos ont eu raison de la performance de celui que beaucoup voit comme un futur très grand.
09:00 - Monfils fait déjà ses adieux
C'est déjà la fin pour le Français Gaël Monfils, éliminé dès le premier tour de cet Open d'Australie, battu par un Australien, Dane Sweeny. Le Français n'aura jamais fait mieux qu'un quart de finale à Melbourne. Défaite en 3h51, 6-7, 7-5, 6-4, 7-5.
08:45 - Hécatombe chez les Français
La nuit australienne n'a pas été prolifique pour les Français. On commence tout de même par les bonnes nouvelles avec Varvara Gracheva (n°77) qui avait bien ouvert la route face à Viktorija Golub (6-1, 2-6, 6-1). Giovanni Mpetshi Perricard (n°61) a rendu les armes en cinq sets (6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3) face à Sebastian Baez (n°36). Enfin, Humbert s'est incliné face à l'Américain Shelton (6-3, 7-6 [2], 7-6 [5]).
L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.