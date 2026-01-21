Open d'Australie 2026 : Moutet au 3e tour face à Alcaraz, scores et résultats en direct
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, a débuté le 18 janvier avec déjà une hécatombe chez les Bleus.
Le premier Grand Chelem de l'année est lancé et nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026. Chez les Français, nos deux meilleurs joueurs, Arthur Fils, blessé au dos depuis 5 mois, n'est pas présent et chez les femmes, l'attraction de l'année dernière, Loïs Boisson est une nouvelle fois absente. Après le premier tour, seulement 6 Français sur 18 sont passés au second tour. Parmi les mauvaises nouvelles, la défaite de Gaël Monfils dès le premier tour face à un Australien, Sweeny. Ses adieux en Australie ont été très rapides. Corentin Moutet est pour le moment le dernier rescapé au 3e tour.
Chez les favoris, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront déjà attendus comme les favoris de ce premier Grand Chelem. Pas certain de voir d'autres joueurs prendre leur succession tellement l'hégémonie des deux hommes est importante. On suivra tout de même les Zverev, Musetti, Fritz, Medvedev qui peuvent jouer les troubles fêtes. Du côté des femmes, sans surprise, Aryna Sabalenka sera l'immense favorite et on ne voit pas qui pourra la surprendre. Attention tout de même à la Polonaise Swiatek, Coco Gauff ou encore la Kazakh Rybakina.
Scores en direct
Retrouvez l'évolution des scores du premier Grand Chelem de l'année en Australie. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
08:47 - Moutet affrontera Alcaraz
Corentin Moutet pourrait être le dernier rescapé français de cet Open d'Australie dans quelques heures. Le Français s'est qualifié pour le 3e tour après sa victoire face américain Michael Zheng (174e) qui a abandonné dans la 4e manche. Il fera face à Carlos Alcaraz, vainqueur facile de l'Allemand Yannick Hanfmann.
02:20 - Le programme du tableau féminin
Voici le programme de la nuit et les prochains matchs du tableau féminin à l'Open d'Australie. Attention : les horaires des matchs sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer selon les rencontres :
Le 21/01/26 à partir de 01h00
- Elina Svitolina - Linda Klimovicova
- Zeynep Sonmez - Anna Bondar
- Talia Gibson - Diana Shnaider
à partir de 01h30
- Aryna Sabalenka - Zhuoxuan Bai
- Yulia Putintseva - Elsa Jacquemot
à partir de 02h30
- Storm Hunter - Hailey Baptiste
- Victoria Mboko - Caty McNally
à partir de 03h00
- Cori Gauff - Olga Danilovic
- Polina Kudermetova - Clara Tauson
- Anastasia Potapova - Emma Raducanu
à partir de 05h10
- Magdalena Frech - Jasmine Paolini
- Karolina Muchova - Alycia Parks
- Ann Li - Magda Linette
à partir de 07h00
- Elena Gabriela Ruse - Ajla Tomljanovic
- Maria Sakkari - Mirra Andreeva
- Iva Jovic - Priscilla Hon
20/01/26 - 22:50 - Le programme de la nuit
Voici le programme de la nuit prochaine pour le tableau masculin à l'Open d'Australie. Attention : les horaires des matchs sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer selon les rencontres.
à partir de 01h00
- Kamil Majchrzak - Fabian Marozsan
- Tommy Paul[19] - Thiago Agustin Tirante
- Francisco Cerundolo[18] - Damir Dzumhur
- Jaime Faria[q] - Andrey Rublev[13]
à partir de 02h10
- Daniil Medvedev[11] - Quentin Halys
- Reilly Opelka - Alejandro Davidovich Fokina[14]
- Tomas Martin Etcheverry - Arthur Fery[q]
à partir de 03h40
- Jordan Thompson[WC] - Nuno Borges
- Alexander Bublik[10] - Marton Fucsovics
à partir de 04h00
- Carlos Alcaraz[1] - Yannick Hanfmann
- Michael Zheng[q] - Corentin Moutet[32]
à partir de 04h50
- Emilio Nava - Cameron Norrie[26]
- Learner Tien[25] - Alexander Shevchenko
à partir de 08h30
- Alexander Zverev[3] - Alexandre Muller
- Hamad Medjedovic - Alex De Minaur[6]
- Frances Tiafoe[29] - Francisco Comesana
L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.