Open d'Australie 2026 : Moutet balayé par Alcaraz, scores et résultats en direct
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est déjà terminé pour les Français dès le 3e tour.
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est très attendu. Nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026 dans quelques jours. Chez les Français, nos deux meilleurs joueurs, Arthur Fils, blessé au dos depuis 5 mois, n'est pas présent et chez les femmes, l'attraction de l'année dernière, Loïs Boisson est une nouvelle fois absente. Vendredi 23 janvier, marquant le début du 3e tour de cet Open d'Australie, le dernier français en lice, Corentin Moutet, a été éliminé par Carlos Alcaraz.
Chez les favoris, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront déjà attendus dans cet Open d'Australie 2026. Pas certain de voir d'autres joueurs prendre leur succession tellement l'hégémonie des deux hommes est importante. On suivra tout de même les Zverev, Musetti, Fritz, Medvedev qui peuvent jouer les troubles fêtes. Du côté des femmes, sans surprise, Aryna Sabalenka sera l'immense favorite et on ne voit pas qui pourra la surprendre. Attention tout de même à la Polonaise Swiatek, Coco Gauff ou encore la Kazakh Rybakina.
Scores en direct
Retrouvez l'évolution des scores de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
08:24 - Zéro chance pour Moutet
il n'y a plus de Français à l'Open d'Australie dès le début de ce 3e tour. Le Français Corentin Moutet a été balayé par l'Espagnol Carlos Alcaraz en trois petites manches, 6-2, 6-4, 6-1.
22/01/26 - 22:50 - Moutet impatient
"C'est le plus gros challenge que l'on puisse relever sur le circuit", explique le Français sur Eurosport. "Je ne l'ai jamais joué et je ne me suis même jamais entraîné avec lui, donc ce sera la surprise, même pour lui je pense", explique Moutet. "J'ai envie de voir ce que je peux faire contre lui, comme j'ai pu me confronter à d'autres très bons joueurs. Ça va être un chalenge intéressant. Je suis enthousiaste et curieux de voir ce que je vais faire."
22/01/26 - 21:30 - Le programme
Voici le programme détaillé de ce vendredi à l'Open d'Australie.
- Rod Laver Arena
- À partir de 1h30, heure française
- Aryna Sabalenka (BLR/N.1) - Anastasia Potapova (AUT)
- À partir de 3h30
- Carlos Alcaraz (ESP/N.1) - Corentin Moutet (FRA/N.32)
- À partir de 9h
- Frances Tiafoe (USA/N.29) - Alex De Minaur (AUS/N.6)
- Elena-Gabriela Ruse (ROU) - Mirra Andreeva (RUS/N.8)
- Margaret Court Arena
- À partir de 1h30
- Daniil Medvedev (RUS/N.11) - Fabian Marozsan (HON)
- À partir de 4h
- Coco Gauff (USA/N.3) - Hailey Baptiste (USA)
- À partir de 9h
- Elina Svitolina (UKR.N.12) - Diana Shnaider (RUS/N.23)
- Alexander Bublik (KAZ/N.10) - Tomas Martin Etcheverry (ARG)
- John Cain Arena
- À partir de 1h
- Victoria Mboko (CAN/N.17) - Clara Tauson (DAN/N.14)
- Tommy Paul (USA/N.19) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.14)
- À partir de 7h
- Iva Jovic (USA/N.29) - Jasmine Paolini (ITA/N.7)
- À partir de 8h30
- Alexander Zverev (ALL/N.3) - Cameron Norrie (GBR/N.26)
- Kia Arena
- À partir de 1h
- Learner Tien (USA/N.25) - Nuno Borges (POR)
- Zeynep Sonmez (TUR) - Yulia Putintseva (KAZ)
- Karolina Muchova (RCT/N.19) - Magda Linette (POL)
- Francisco Cerundolo (ARG/N.18) - Andrey Rublev (RUS/N.13)
L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.