Open d'Australie 2026 : Sabalenka face à Svitolina pour une finale, scores et résultats en direct
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est désormais dans sa dernière ligne droite.
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, n'a pas eu droit à d'énormes surprises tout au long de la quinzaine. Les principaux favoris ont tous passé le cut de la première semaine avant de s'affronter pour rejoindre le dernier carré. C'est là que les choses se sont compliquées pour certains et certaines avec les éliminations notamment chez les femmes de Swiatek et Gauff. Sinner, Alcaraz, Zverev, Sabalenka... Sont tous passés.
Tableau des demi-finales
- Tableau Femmes
- Sabalenka - Svitolina
- Pegula - Rybakina
- Tableau Hommes
- Zverev - Alcaraz
- Djokovic - Sinner
Scores en direct
Retrouvez l'évolution des scores de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.