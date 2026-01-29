Open d'Australie 2026 : Sabalenka face à Svitolina pour une finale, scores et résultats en direct

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est désormais dans sa dernière ligne droite.

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, n'a pas eu droit à d'énormes surprises tout au long de la quinzaine. Les principaux favoris ont tous passé le cut de la première semaine avant de s'affronter pour rejoindre le dernier carré. C'est là que les choses se sont compliquées pour certains et certaines avec les éliminations notamment chez les femmes de Swiatek et Gauff. Sinner, Alcaraz, Zverev, Sabalenka... Sont tous passés.

Tableau des demi-finales

Tableau Femmes

Sabalenka - Svitolina

Pegula - Rybakina

Tableau Hommes

Zverev - Alcaraz

Djokovic - Sinner

Scores en direct

Retrouvez l'évolution des scores de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.

Les résultats du tableau femmes

Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.

Les résultats du tableau hommes

Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.