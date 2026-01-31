Open d'Australie 2026 : Sabalenka en danger face à Rybakina dans la grande finale, scores et résultats en direct

Jour de finale du tableau femmes de l'Open d'Australie ce samedi 31 janvier entre Elena Rybakina et Aryna Sabalenka.

Résultats du tableau hommes Nous y sommes ! L'heure des finales de l'Open d'Australie est arrivée avec deux chocs incroyables. On commence dès ce samedi matin avec la finale femmes entre Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale et Elena Rybakina, déjà vainqueur en Grand Chelem du côté de Wimbledon. Les deux femmes s'étaient déjà rencontrées en finale de l'Open d'Australie en 2023 avec une victoire de la Biélorusse en trois sets. Ce sera la 15e confrontation entre les deux jeunes femmes. Chez les hommes, que dire de l'affiche ? Un choc générationnel et légendaire est attendu ce dimanche entre l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui pourrait devenir le plus jeune joueur à remporter tous les titres du Grand Chelem et l'éternel Novak Djokovic... Le Serbe vise un 11e titre en Australie, un record, et surtout un 25e titre du Grand Chelem qui pourrait le faire entrer un peu plus dans la légende de son sport. Sabalenka - Rybakina : le score de la finale en direct Suivez le score en temps réel avec une mise à jour en quelques secondes de la finale de l'Open d'Australie du tableau féminin entre Sabalenka et Rybakina.

10:54 - Rybakina tient tête à Sabalenka (6-4, 3-3) Alors que Sabalenka a augmenté son niveau de jeu, Rybakina parvient à conserver, de nouveau, sa mise en jeu. La Biélorusse est très très embêtée et n'a toujours pas pris le service de son adversaire. 10:49 - Toujours aussi solide (4-6, 3-2) Toujours aucun problème sur sa mise en jeu dans ce deuxième set. Aryna Sabalenka reste toujours devant. 10:46 - Un jeu plus simple (6-4, 2-2) Après avoir bataillé pendant plus de dix minutes pour remporter sa précédente mise en jeu, Rybakina va beaucoup plus vite pour revenir à hauteur dans ce deuxième set. 10:42 - Sabalenka reste en tête (4-6, 2-1) Malgré sa première double faute dans cette finale, Sabalenka conserve l'avantage dans cette deuxième manche. 10:39 - Rybakina s'en sort (6-4, 1-1) Après plus de dix minutes de combat dans ce jeu de service, Elena Rybakina finit par s'en sortir et recolle à un jeu partout dans ce deuxième set. Aryna Sabalenka manque des occasions dans cette finale de l'Open d'Australie. 10:37 - Le même enchainement (6-4, 0-1) Et la troisième balle de break sauvée pour Rybakina qui parvient encore à mettre loin de la balle son adversaire sur un enchainement express. 10:36 - Une autre balle de break sauvée (6-4, 0-1) Rybakina parvient à réaliser un bel enchainement qui frustre Sabalenka qui vient de manquer une deuxième balle de break. 10:35 - Bien sauvé (6-4, 0-1) Sur balle de break pour Sabalenka, Rybakina n'hésite pas à venir au filet et place une très belle volée. Retour à 40-40. 10:34 - Une vilaine double faute (6-4, 0-1) La Kazakhstanaise manque l'opportunité d'en finir avec ce jeu de service. Retour à 40-40 après une grosse double faute. 10:33 - Rybakina poussée dans ses retranchements (6-4, 0-1) Dès son premier jeu de service de la deuxième manche, Elena Rybakina doit s'employer pour remporter ce jeu. 40-40. 10:31 - Des échanges bien courts (6-4, 0-1) Ce n'est pas vraiment une surprise mais les deux joueuses veulent raccourcir les échanges. Ça défile. 10:28 - C'est bien mieux pour Sabalenka (4-6, 1-0) Cette fois, Sabalenka remporte sa première mise en jeu et vire en tête pour la première fois de cette finale dames de l'Open d'Australie 2026. 10:25 - La deuxième manche débute (4-6, 0-0) Comme lors de la première manche, Aryna Sabalenka débute ce deuxième set au service. Elle s'était fait breakée au début de la rencontre. 10:24 - Sabalenka est sortie du court (4-6, 0-0) Après avoir perdu le premier set, Aryna Sabalenka a quitté le court. De son côté, Elena Rybakina est en train d'échanger avec son clan. 10:21 - Rybakina remporte le premier set ! (6-4, 0-0) Aryna Sabalenka se retrouve dos au mur dans cette finale dames de l'Open d'Australie. Breakée d'entrée, la Biélorusse n'a jamais pu prendre le service d'Elena Rybakina. LIRE PLUS

L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.