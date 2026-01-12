Open d'Australie 2026 : scores et résultats de la 2e journée des qualifications

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année qui débute le 18 janvier prochain, est en plein dans les qualifications.

Le premier Grand Chelem de l'année approche à grand pas et nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026. Chez les Français, déjà des mauvaises nouvelles avec l'absence d'Arthur Fils. Blessé au dos depuis 5 mois, le Français retarde son retour à la compétition pour être à 100% et retrouver les premiers rôles et notamment à Roland-Garros dans quelques mois. Chez les femmes, l'attraction de l'année dernière sera une nouvelle fois absente. Loïs Boisson, souvent blessée depuis sa folle épopée lors des Internationaux de France en 2025 (demi-finale), ne participera pas à l'Open d'Australie. Elle n'aura disputé que cinq matchs depuis Roland-Garros. "J'ai fait le maximum pour être prête dans les temps, mais je sais aussi que brûler les étapes, se précipiter, peut nuire à mon corps et à ma santé à long terme" a-t-elle expliqué dans un communiqué ce lundi 12 janvier.

Chez les favoris, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront déjà attendus comme les favoris de ce premier Grand Chelem. Pas certain de voir d'autres joueurs prendre leur succession tellement l'hégémonie des deux hommes est importante. On suivra tout de même les Zverev, Musetti, Fritz, Medvedev qui peuvent jouer les troubles fêtes.

Du côté des femmes, sans surprise, Aryna Sabalenka sera l'immense favorite et on ne voit pas qui pourra la surprendre. Attention tout de même à la Polonaise Swiatek, Coco Gauff ou encore la Kazakh Rybakina.

Le premier tournoi du Grand Chelem débute le 11 janvier pour les qualifications et le 18 pour le tableau principal jusqu'au 1er février, date de la finale hommes.