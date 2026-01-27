Open d'Australie 2026 : tableau des demi-finales, scores et résultats en direct

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, n'a pas eu droit à son lot de surprises depuis le début de la quinzaine.

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, ne comporte pas de grosses surprises depuis le lancement du tournoi. Chez les hommes, tous les meilleurs joueurs sont qualifiés pour les quarts de finale. Djokovic, Alcaraz, Musetti, Zverev, de Minaur... Ils sont tous au rendez-vous. Même chose chez les femmes même si on notera l'élimination de la tenante du titre, Madison Keys, éliminée par sa compatriote Jessica Pegula. Sabalenka, Rybakina, Anisimova sont toutes qualifiées. Le tableau complet des quarts de finale :

Femmes

Pegula - Anisimova

Svitolina - Gauff

Swiatek - Rybakina

Hommes

Musetti - Djokovic

Alcaraz - de Minaur

Sinner - Shelton

Tableau des demi-finales

Femmes

Sabalenka - Svitolina ou Gauff

Hommes

Zverev - Alcaraz ou de Minaur

