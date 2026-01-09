Alcaraz et Sinner veulent s'associer en double, "peut être cette année" !
Les deux stars du tennis envisagent une collaboration en double.
Alors que l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année débute dans quelques jours, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront une nouvelle fois les attractions de la saison et devraient, sauf révélation majeure sur le circuit, rafler quasiment tous les principaux titres de l'année.
Et si les titres en simple n'étaient pas encore suffisants pour les deux hommes. Rares sont les meilleurs joueurs de tennis avec des titres en double car le tableau se dispute systématiquement en même temps que celui du simple et cela provoque des contraintes de logistique et surtout de récupération. Mais une idée fait son chemin... Celle de voir Carlos Alcaraz et Jannik Sinner un match de double ensemble.
Alcaraz et Sinner se sont présentés devant la presse coréenne ce vendredi dans le cadre d'un match d'exhibition et ont montré leur excellente entente. Et lorsqu'une question a été posée sur l'éventualité de les voir s'associer en double, l'Espagnol s'est montré enthousiasme. "Ce serait génial. Je joue à droite et lui en revers", lance Carlos Alcaraz, tandis que Sinner souriait d'un air convaincu. "On n'en a jamais parlé, mais ce serait amusant. On pourrait peut-être le faire cette année, en surprise. Un match qui pourrait attirer de nombreux observateurs...