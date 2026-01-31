Djokovic - Alcaraz : heure, chaîne TV... Comment suivre la finale historique de l'Open d'Australie ?

Ce dimanche, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz s'affrontent en finale de l'Open d'Australie. Un véritable choc des générations entre l'Espagnol qui peut battre un record de précocité et le Serbe qui court après une performance inédite.

Le choc des titans ou presque ! Si les amateurs de tennis s'attendaient à un nouvel affrontement entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en finale de Grand Chelem, l'Italien est tombé sous les coups de Novak Djokovic (3-6 6-3 4-6 6-4 6-4) qui a rejoint l'Espagnol, tombeur d'Alexander Zverev (6-4 7-6 6-7 6-7 7-5). Ce dimanche, les deux finalistes peuvent battre un record et rentrer, une fois de plus, dans l'histoire du tennis mondial.

Alcaraz, record de précocité

À 22 ans, 8 mois et 25 jours, l'Espagnol vise la victoire dans un Grand Chelem où il n'a jamais passé les quarts de finale en quatre participations. En cas de sacre, le n°1 mondial peut devenir le plus jeune joueur à remporter les quatre titres du Grand Chelem en carrière. Il détrônerait alors son idole Rafael Nadal (24 ans et 101 jours). Ce qui lui laisserait encore une possibilité d'accrocher ce record en 2027, à 23 ans. Déjà tatoué de la Tour Eiffel après sa première victoire à Roland-Garros, de la Statue de la Liberté et du Pont de Brooklyn pour célébrer son premier titre à l'US Open et de la célèbre fraise du tournoi de Wimbledon pour fêter son sacre à Londres, Carlos Alcaraz a déjà une idée de son tatouage en cas de victoire ce dimanche sur la Rod Laver Arena de Melbourne. En effet, le natif d'El Palmar a confié qu'il se ferait tatouer un kangourou.

Djokovic, record de longévité

Plus discret dans la planète tennis où il choisit rigoureusement ses apparitions en tournoi, Novak Djokovic a frappé fort ce vendredi midi en éliminant Jannik Sinner au terme d'une énorme bataille. S'il n'a plus remporté de Grand Chelem depuis deux ans et l'US Open 2023 contre Daniil Medvedev, le Serbe dispute sa première finale depuis Wimbledon 2024 où il s'était incliné face à... Carlos Alcaraz. Mais voilà, "Nole" est venu à Melbourne pour l'emporter ce dimanche 1er février, une terre qu'il connaît bien puisqu'il a été sacré à dix reprises. À 38 ans, 8 mois et 10 jours, Novak Djokovic peut d evenir le plus vieux vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem. Il ferait alors tomber un record vieux de l'Open d'Australie 1972 et détrônerait Ken Rosewall (37 ans, 2 mois et 1 jour). En rejoignant la finale de l'Open d'Australie 2026, le Serbe est devenu le premier joueur de l'ère Open à s'être qualifié pour au moins une finale au cours de 21 saisons consécutives, s'emparant seul de cette performance historique devant Roger Federer. Par ailleurs, "Djoko" court après un autre record ! En cas de victoire à Melbourne, il s'emparera seul du record de titres en simple en Grand Chelem, qu'il co-détient toujours avec Margaret Smith Court (24).

Avantage Djokovic

Ce dimanche, les deux hommes s'affrontent pour la 10e fois de l'histoire. Après leurs 9 premiers affrontements, Novak Djokovic mène 5 victoires à 4. Mais le Serbe est prévenu. S'il veut remporter son 25e titre du Grand Chelem, il va devoir tout donner. En effet, Carlos Alcaraz a remporté 15 des 16 matchs en cinq sets disputés dans sa carrière. Plus qu'un titre du Grand Chelem en jeu ce dimanche, c'est une course aux records qui se joue entre deux légendes de la petite balle jaune.

À quelle heure débute la finale de l'Open d'Australie Djokovic - Alcaraz ?

Le début de la finale du tableau masculin de l'Open d'Australie opposant Novak Djokovic à Carlos Alcaraz est prévu ce dimanche 1er février à 9h30 à la Rod Laver Arena de Melbourne (Australie).

Sur quelle chaîne regarder la finale de l'Open d'Australie Djokovic - Alcaraz ?

Détenteur des droits TV de l'Open d'Australie, Eurosport 1 diffusera en exclusivité et en intégralité la finale du premier Grand Chelem de la saison.

Comment suivre la finale de l'Open d'Australie Djokovic - Alcaraz en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale de l'Open d'Australie entre "Nole" et "Carlitos" sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les pronostics de la finale de l'Open d'Australie Djokovic - Alcaraz ?