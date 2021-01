100% bio : après Camping, Onteniente s'attaque au Pays Basque

Le dernier téléfilm inédit de Fabien Onteniente, 100% bio, est diffusé ce mardi 5 janvier à partir de 21h05 sur France 3.

[Mis à jour le mardi 5 janvier 2021 à 20h30] Après les films Camping, Disco ou encore All Inclusive, le réalisateur Fabien Onteniente a voulu faire un téléfilm, toujours humoristique mais qui met en avant le terroir de sa terre de cœur, le Pays Basque. Au casting de cette comédie inédite, nous retrouvons notamment Didier Bourdon, Catherine Jacob, Lolita Chammah, Nicolas Bridet et Olivier Barthélémy. Dans ce téléfilm plein de quiproquos, Gabi Moreno, un charcutier basque, très têtu, désespère que sa charcuterie ne soit reprise par aucun de ses enfants. Sa fille, Marie, revient au pays pour annoncer à son père qu'elle est enceinte et son compagnon décide de faire la surprise de débarquer dans sa belle-famille, qu'il n'a encore jamais rencontrée. Gabi va être d'autant plus surpris que son gendre est végan.

Fabien Onteniente, qui a un pied-à-terre au Pays Basque, voulait depuis longtemps faire un film sur ces terres. Au micro de l'interview impact environnement de Wendy Bouchard sur Europe 1 ce samedi 2 janvier 2021, Fabien Onteniente a expliqué qu'avec 100% bio, il a trouvé le bon scénario pour rendre hommage à la terre basque et notamment au savoir-faire des charcutiers tout en s'amusant sur la thématique du bio qui prend de plus en plus d'importance dans notre société. Dans ce téléfilm il y a donc la confrontation de deux mondes, un choc des cultures. La ferme du film est une véritable ferme, à Labets-Biscay dans la région de Saint-Palais au Pays Basque, qui a été recommandée au réalisateur par un grand charcutier et cet endroit l'a alors directement baigné dans le terroir, où ils travaillent le cochon avec un vrai savoir-faire.

Marie, sage-femme de 30 ans installée à Paris avec son compagnon Thomas, apprend qu'elle est enceinte. Elle décide aussitôt de retourner au Pays Basque pour annoncer la nouvelle à son père, Gabi, qui travaille toujours comme charcutier. Thomas, qui n'a jamais été présenté à sa belle-famille, décide de saisir l'occasion pour lui faire une surprise et arrive sans prévenir. Gabi découvre avec horreur que son gendre est végan. Les deux hommes vont rapidement se battre pour imposer leur régime alimentaire à l'autre.