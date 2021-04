LES DOUZE COUPS DE MIDI. Le champion des 12 coups de midi poursuit son parcours dans l'émission de Jean-Luc Reichmann sur TF1, dans le but de découvrir quelle célébrité se cache derrière l'étoile mystérieuse.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 12h46] Bruno poursuit son chemin dans les 12 coups de midi. Lors de sa dernière participation, mardi 6 avril 2021, le maître de midi a réussi un coups de maître à hauteur de 10 000 €, à se partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte personnelle s'élève désormais à 320 955 €. Mais celui que Jean-Luc Reichmann surnomme "Fifou Dinguo" cherche surtout à découvrir quelle célébrité se cache derrière l'étoile mystérieuse, qui lui pose des difficultés depuis plusieurs semaines.

L'étoile mystérieuse des 12 coups de midi a pour l'heure révélé les indices suivantes : un studio de photographie, un chaton roux mais aussi un paquet de pop-corn, une armure de chevalier, des marrons et un rocking chair. Bruno a proposé le nom de Patrick Sébastien, mais sans succès encore une fois. Précédemment, le champion des 12 coups de midi avait déjà tenté ces personnalités : Maxime Le Forestier, Dalida, Mick Jagger, Frank Leboeuf, Marie-Anne Chazel, Dorothée, Kamel Ouali, Calogero, Kev Adams, Taylor Swift, Brigitte Bardot, Halle Berry, Antonio Banderas, Karl Lagerfeld, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Véronique Sanson, Henri Salvador, Bérénice Bejo, Nikos Aliagas et Jacques Chirac.

© Capture d'écran - TF1

Surnommé "Fifou Dingo" par Jean-Luc Reichmann, Bruno âgé de 29 ans est chargé d'études en publicité. Il est également un grand fan de Koh-Lanta, de l'Eurovision et de Papy fait de la résistance. Le jeune homme habite à Fontenilles, un petit village près de Toulouse et a déjà nagé avec des requins alors qu'il pensait que c'était des dauphins.

La dernière étoile mystérieuse a été découverte le 14 mars 2021 par Bruno sans qu'il ait besoin de révéler le visage de la star qui s'y cachait. Il fallait découvrir Amanda Lear grâce aux indices qui, visiblement, l'ont bien mis sur la voie. Explications des indices ci-dessous :

La lampe signature des studios Pixar car elle a doublé Edna Mode dans Les Indestructibles.

Londres car elle y a longtemps vécu.

L'éléphant d'Asie car elle est née à Saïgon.

La télévision car elle a présenté de nombreuses émissions notamment en Italie.

Les dés car elle s'est mariée à Las Vegas.

William Shakespeare car elle a le même nom que le Roi Lear.

© Capture d'écran TF1

En savoir plus

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation d'Eric. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 21 novembre 2019, le maître breton l'a quitté le 19 juin 2020 après 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Il bat Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. A sa suite vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, puis Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite viennent Timothée avec 83 participations et 353 348€ et Benoît avec 82 participations et 397 946€ en tout.

Christian Quesada, ex-champion des 12 coups de midi, a été condamné à trois ans de prison pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et "corruption de mineur". Placé en détention provisoire pendant un an, l'ancien candidat des 12 coups de midi avait reconnu les faits qui lui sont reprochés mais avait réfuté tout contact physique et toute agression sexuelle des victimes. Pour rappel, Christian Quesada a longtemps été le détenteur du record de participations (193 victoires d'affilée) et de gains (809 392€) de l'émission. Il y avait participé du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017.

Surnommée Zette, la voix-off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benhadj. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. On peut entendre sa voix dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2.

Comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui au même moment au programme TNT , Les 12 coups de midi demande aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission.

Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions pendant une semaine.