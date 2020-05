DOUZE COUPS DE MIDI – Pas encore éliminé malgré les rumeurs, Eric poursuit sa route dans les 12 coups de midi avec un coup de maître. On fait le point sur les indices de l'étoile mystérieuse.

[Mis à jour le 26 mai 2020 à 11h52] Petite frayeur pour Eric ce lundi lors de sa dernière participation aux 12 coups de midi. De son propre aveu, "ça a été très compliqué" face à des adversaires valeureux qui ont pu l'inquiéter. Le champion breton a tout de même remporté 20 000€ à se partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte personnelle grimpe donc de 10 000€ et atteint la somme de 852 844€. L'étoile mystérieuse semble avoir révélé la plupart de ses indices dont la liste est la suivante : un paysage enneigé, un micro, une cage à oiseaux et un microscope de laboratoire. Le maître de midi poursuit dans sa théorie qui veut que la personnalité recherchée a des origines ukrainiennes. Il a donc proposé le nom d'Olga Kurylenko, actrice vue dans le film James Bond Quantum of Solace. Auparavant, Eric avait proposé ces personnalités : Ashton Kutcher, Leonard Nimoy, Macha Méril, Sylvester Stallone, Michel Polnareff, Michel Drucker, Alain Chabat, Lisa Kudrow, Dolph Lundgren, Céline Dion, Zlatan Ibrahimovic et Victoria Silvstedt. Ci-dessous, retrouvez l'étoile mystérieuse telle qu'on l'a vue pour la dernière fois.

© Capture d'écran TF1

A première vue, c'est une vidéo tout à fait anodine que Jean-Luc Reichmann a postée sur son compte Twitter le mardi 19 mai depuis le plateau de tournage des 12 coups de midi où il enregistrait l'épisode dédiée à la fête des mères. Celui-ci est donc prévu pour une diffusion le 7 juin prochain. Mais les fans de l'émission quotidienne, qui ont l'oeil avisé, ont remarqué que quelque chose clochait : le nom d'Eric ne figurait plus sur les pupitres des candidats de l'émission. Il n'en fallait pas plus pour conclure que le champion breton, qui a récemment battu le record de gains de Christian Quesada, va probablement être éliminé du jeu des 12 coups de midi d'ici le 7 juin. Il ne devrait donc pas battre le record de participations établi par Quesada (193) participations...

Le petit Coucouuuuu du jour en direct du plateau ... Bizatousss @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/9fM8sjcBeN — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) May 19, 2020

Comment sont tournés Les 12 coups de midi durant le déconfinement ?

Si l'enregistrement des 12 coups de midi ont pu reprendre dès le lundi 11 mai, les conditions sont désormais très particulières. Déconfinée, l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann doit pourtant respecter les règles de sécurité sanitaire. De fait, aucun public ne sera présent pendant quelques temps. Le maître de midi breton, Eric, a bénéficié d'une dérogation particulière pour arriver à Paris le dimanche précédent la reprise des tournages, dans un hôtel près du plateau, puisqu'il habite à plus de 100 kilomètres du lieu de tournage. Pour ce qui est des autres candidats, Jean-Luc Reichmann a fait savoir qu'ils sont sélectionnés dans un périmètre à moins de 100 kilomètres. Les techniciens sont masqués, les plateaux sont régulièrement désinfectés et chacun doit respecter les distances de sécurité. Toutefois, seul Jean-Luc Reichmann n'a pas de masque. Lors de l'enregistrement, les candidats eux non plus ne portent pas de masque. Ces règles devraient s'appliquer pendant quelques temps, tant que la crise sanitaire est toujours d'actualité en France.

La précédente étoile mystérieuse a été découverte le 21 avril 2020 par Eric le Breton lors de sa 153e participation. Les nombreux indices indiquaient qu'il fallait trouver Enjoyphoenix dans cette énigme. On vous explique pourquoi :

une route pour la ville de Phoenix et son roman "carnet de route"

un tapis rose en référence à la chaîne Youtube Rose Carpet

une souris car elle a été animatrice pour Disney Channel

une barquette de frites car elle est en couple avec un DJ belge

Une manette de jeu vidéo car son ex faisait des streamings de jeux vidéos

Une ballerine pour sa participation à Danse avec les Stars.

© Capture d'écran TF1

Changement dans le classement des plus grands maîtres de midi. Eric est désormais le champion qui a amassé le plus de gains dans l'émission, battant ainsi le record de gains mis en place par Christian Quesada (193 participations, 809 392€), désormais deuxième au classement des plus gros gains dans le jeu de Jean-Luc Reichmann. Derrière, on retrouve Paul en troisième position avec 691 522€ et 153 participations, puis Véronique avec 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Timothée avec 83 participations et 353 348€ et Benoît avec 82 participations et 397 946€ en tout.

Christian Quesada, le plus grand maître des 12 coups de midi, a été condamné à trois ans de prison pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et "corruption de mineur". Placé en détention provisoire pendant un an, l'ancien candidat des 12 coups de midi avait reconnu les faits qui lui sont reprochés mais avait réfuté tout contact physique et toute agression sexuelle des victimes. Pour rappel, Christian Quesada est le détenteur du record de participations (193 victoires d'affilée) et de gain (809 392€) de l'histoire de l'émission. Il y avait participé du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017.

Surnommée Zette, la voix-off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benhadj. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. Sa voix est aussi présente dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2.

Comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui au même moment au programme TNT , Les 12 coups de midi demande aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission.

Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions.