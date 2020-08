LES DOUZE COUPS DE MIDI - Caroline est en très grande forme en ce moment dans les 12 coups de midi. La découverte de l'étoile mystérieuse semble l'avoir libérée.

[Mis à jour le 25 août 2020 à 11h36] Depuis quelques jours, tout roule pour Caroline dans les 12 coups de midi. Elle a tout d'abord découvert l'étoile mystérieuse de l'été, dans laquelle il fallait trouver Christina Aguilera (les explications sont à retrouver dans le paragraphe suivant). Avec cette trouvaille, elle a remporté la cagnotte de plus de 70 000€. Elle s'est ensuite offert plusieurs coups de maître qui lui permettent désormais d'entrer quasiment dans le top 20 des plus grands gains de l'histoire du jeu de Jean-Luc Reichmann. A l'heure qu'il est, la jeune rouennaise de 26 ans a déjà gagné 185 778€ dans les 12 coups de midi. Elle cherche sa nouvelle étoile mystérieuse qui, pour l'heure, ne dévoile que des palmiers. Un bien maigre indice qui ne lui permet pas de faire des propositions éclairées. La championne des 12 coups a déjà proposé les noms de Brad Pitt, Lilian Thuram et Shy'm mais sans succès à ce stade.

La dernière étoile mystérieuse a été découverte le 20 août 2020 par Caroline. Les nombreux indices indiquaient qu'il fallait trouver Christina Aguilera dans cette énigme. Par la même occasion, il a remporté la cagnotte de 73 628€. On vous explique pourquoi :

La danseuse de cabaret pour son album Burlesque et sa chanson Lady Marmelade utilisée dans le film Moulin Rouge

L'ambiance japonaise car elle a vécu au Japon et a collaboré avec des artistes nippons

Le vase chinois car elle a signé des chansons pour le film Mulan

La souris car elle a commencé sa carrière chez Disney au Mickey Mouse Club

Le condor des Andes car son père est originaire de l'Equateur

Eric était présent tous les jours dans les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann depuis le 21 novembre 2019. Le vendredi 19 juin, le champion breton que l'animateur aimait à appeler "Fantastérix" a fini par être éliminé du jeu quotidien. Il s'est incliné après 199 participations et des gains totaux de 921 316€, ce qui fait de lui le plus grand maître de midi de tous les temps. Il est également le deuxième plus grand gagnant dans un jeu télévisé de tous les temps (le record est toujours détenu par Marie, qui avait gagné un million d'euros en 2004 dans Qui veut gagner des millions). Le parcours d'Eric a été particulièrement suivi car il a enfin réussi à faire oublier les précédents records de participations et de gains de Christian Quesada, champion déchu du jeu. Eric finit également sa course dans les 12 coups de midi avec 62 coups de maîtres et 7 étoiles mystérieuses découvertes.

Dans une interview avec Linternaute.com, Eric n'a pas caché sa déception d'échouer au pied de la barre symbolique des 200 participations. "Il y a une petite pointe de déception, je ne vous le cache pas. Mais finalement c'est plus un objectif symbolique qu'autre chose. Le principal pour moi c'est d'avoir pris la première place. On verra, peut être qu'un jour quelqu'un arrivera à dépasser les 200 participations et à me dépasser." Il nous explique également qu'il compte utiliser ses gains pour agrandir sa maison ou bien en acheter une plus grande pour vivre avec sa femme et ses deux filles dans un lieu plus grand. Dans cette interview, il revient en détails sur son parcours, ses doutes, la tension qu'il a ressentie à l'égard des records qu'il a décrochés mais aussi la pression médiatique qu'il espère voir décroître. Pour lire notre interview d'Eric en intégralité, cliquez sur le dossier ci-dessous.

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation d'Eric. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 21 novembre 2019, le maître breton l'a quitté le 19 juin 2020 après 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Il bat Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. A sa suite vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, puis Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite viennent Timothée avec 83 participations et 353 348€ et Benoît avec 82 participations et 397 946€ en tout.

Christian Quesada, ex-champion des 12 coups de midi, a été condamné à trois ans de prison pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et "corruption de mineur". Placé en détention provisoire pendant un an, l'ancien candidat des 12 coups de midi avait reconnu les faits qui lui sont reprochés mais avait réfuté tout contact physique et toute agression sexuelle des victimes. Pour rappel, Christian Quesada a longtemps été le détenteur du record de participations (193 victoires d'affilée) et de gains (809 392€) de l'émission. Il y avait participé du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017.

Surnommée Zette, la voix-off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benhadj. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. On peut entendre sa voix dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2.

Comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui au même moment au programme TNT , Les 12 coups de midi demande aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission.

Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions pendant une semaine.