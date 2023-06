France 2 diffuse les premiers épisodes de sa nouvelle série catastrophe et écologique, "Abysses". Au casting, on retrouve Cécile de France, Leonie Benesch, Alexander Karim et Joshua Odjick.

Abysses est la nouvelle série événement à ne pas rater ce soir. Les deux premiers épisodes sont à découvrir sur France 2 ce lundi 5 juin 2023, à partir de 21h10. Il s'agit de l'adaptation du best-seller de Frank Schätzing, qui raconte comment la communauté scientifique internationale s'organise lorsqu'une force mystérieuse venue des profondeurs de l'océan, créée suite au dérèglement climatique, utilise les créatures sous-marines pour détruire l'humanité.

C'est un véritable casting international qui a été formé pour Abysses. Les téléspectateurs français reconnaîtront Cécile de France, tandis que les habitués de séries internationales pourront voir les visages de Leonie Benesch (Le Tour du monde en 80 jours), Alexander Karim (The Lawyer), Joshua Odjick (Unsettled), ou encore Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers (aperçue dans Game of Thrones), Takuya Kimura, Eidin Jalali ou encore Sharon Duncan-Brewster (de Star Wars : Rogue One).

Mais faut-il voir la série Abyss sur France 2 ? Oui, du moins si vous n'êtes pas (encore) éco-anxieux, Allociné rappelant que si le propos de la série était totalement actuel, même si la série possède un "aspect anxiogène". Le média spécialisé dans le cinéma et les séries salue néanmoins le visuel et le jeu d'acteur, qualifiant la série de "réussie et captivante". De son côté, Télé-Loisirs loue le sujet de la série et les thèmes "abordés de manière limpide et concrète", le version française est épinglée, tout en lui reprochant de ne pas être suffisamment divertissante pour être efficace : "l'ennui pointe ainsi régulièrement à la surface d'Abysses" martèle le média spécialisé dans les séries télévisées.