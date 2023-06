"Abysses" est une série diffusée le lundi à 21h10 sur France 2 sur une menace sous-marinée créée en raison du dérèglement climatique et de la pollution. Mais est-ce réaliste ?

Et si la nature décidait de se venger de l'homme pour tous les ravages commis ? C'est le point de départ d'Abysses, nouvelle série catastrophe et écologique à découvrir sur France 2 ce lundi à partir de 21h10. Il s'agit de l'adaptation du best-seller ultra-documenté The Swarm de Frank Schätzing, sorti en 2004, qui raconte comment une équipe de scientifiques venus des quatre coins du monde tentent de sauver le monde lorsqu'une force mystérieuse œuvrant depuis les profondeurs sous-marine utilise les créatures des océans pour détruire l'humanité suite au dérèglement climatique et à la pollution.

Si le scénario de Abysses est entièrement fictif, il est très documenté, comme l'oeuvre d'origine : les besoins du tournage de cette fiction, le producteur de la série Frank Doelger a "tenu à ce que la science décrite à l'écran soit exacte, donc on a fait appel à deux consultants à qui on demandait tout le temps : 'Quel est le minimum d'informations que l'on doit donner pour que les téléspectateurs comprennent ?'", explique-t-il dans des propos rapportés par Le Parisien. Néanmoins, la série prend ses distances avec le roman, notamment sur la fin qui est davantage porteuse d'espoir que ce que racontait Frank Schätzing.

Abysses est certes, fictive, mais malheureusement rattrapée par la réalité. Difficile de ne pas faire le parallèle avec l'attaque d'un voilier commises par des orques dans le détroit de Gibraltar, le 24 mai dernier. Une vingtaine d'attaques de ce genre ont été recensée en mai 2023, selon le groupe de recherche GTOA. Difficile d'en connaître toutefois la raison précise. Selon la théorie la plus répandue, les orques n'auraient pas d'intention malveillante et voudraient seulement jouer avec les bateaux. A l'inverse, la revue Marine Mammal Science émettait en juin 2022 la théorie plus surprenant qu'une orque, surnommée White Gladis, traumatisée par une collision avec un bateau, enseignerait à des orques plus jeunes à se défendre des autres navires.

Quelle est l'intrigue d'Abysses ?

Une force mystérieuse venue des profondeurs de l'océan, née de la pollution et des dérèglements climatiques, se sert des créatures sous-marines pour détruire l'humanité. Des scientifiques venus des quatre coins du monde s'allient pour découvrir la raison de ces attaques avant qu'il ne soit trop tard. Abysses est l'adaptation du best-seller de Frank Schätzing.

Qui sont les acteurs au casting d'Abysses ?

Alexander Karim : Pr. Sigur Johanson

Cécile de France : Pr. Cécile Roche

Leonie Benesch : Charlie Wagner

Joshua Odjick : Leon Anawak

Takehiro Hira : Riku Sato

Krista Konsonen : Tina Lund

Rosabell Laurenti Sellers : Alicia Delaware

Barbara Sukowa : Pr. Katherina Lehmann

Oliver Masucci : Alban

Klaas Heufer-Umlauf : Luther Roscovitz

Lydia Wilson : Sara Thompson

Takuya Kimura : Alto Mifune

Sharon Duncan-Brewster : Samantha Crowe

Où voir Abysses en streaming ?

Abysses est une série en huit épisodes qui débute sa diffusion sur France 2 ce lundi 5 juin 2023. A raison de deux épisodes par semaine, la diffusion s'achèvera le 26 juin 2023 sur la seconde chaîne. L'intégralité de la série est déjà disponible en streaming en avant-première sur la plateforme france.tv, accessible gratuitement sur inscription.

Des changements opérés avec le roman d'origine

Abysses est une série inspirée du roman The Swarm, best-seller de Frank Schätzing sorti en 2004. Néanmoins, le créateur de la série, Frank Doelger, a décidé de s'en écarter pour réaliser ses huit épisodes. Parmi les différences notables, citons la diversité du casting opérée pour correspondre davantage avec les profils des experts en environnement des années 2020, tout en allégeant les explications scientifiques. L'objectif : que cela reste crédible tout en restant compréhensible. Pour cela, des consultants scientifiques ont aidé les équipes à faire le tri entre le nécessaire et le superflus.

Où a été tournée la série Abysses ?

Abysses met en scène une communauté internationale de scientifiques qui cherchent à mettre fin à une menace venue des profondeurs. Les personnages viennent ainsi des quatre coins du monde, mais pour respecter les sujets écologiques portés par ces épisodes, hors de question d'avoir un bilan carbone ahurissant : "Nous voulions avant tout être une production verte, respectueuse de l'environnemente, explique Frank Doelger, producteur exécutif, dans des propos rapportés par Le Parisien. C'est pourquoi l'intégralité du tournage s'est fait en Italie, même si l'action se déroule dans différents pays à travers le monde. "Grâce à une combinaison de bons effets spéciaux et une bonne production, cela fonctionne." Certains plans en extérieurs ont toutefois été réalisés au Canada et en Scandinavie, par une petite équipe, par souci de réalisme.