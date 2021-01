"Alice Nevers : arrêt de la série de TF1 après 18 saisons"

ALICE NEVERS. Lancée en 2002, Alice Nevers, la série policière phare de TF1 n'aura pas de 19ème saison. En effet, c'est un clap de fin pour la série qui compte alors 18 saisons et 119 épisodes.

[Mis à jour le 12 janvier 2021 à 16h30] Il n'y aura plus de nouvelles aventures pour la procureure adjointe Alice Nevers et le commandant Fred Marquand, les personnages de la série Alice Nevers, interprétés par Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli. Les derniers épisodes de la série policière ont donc été diffusés en novembre 2020, sur la première chaîne. Ceux-ci, diffusés sous la forme d'un double épisode, n'étaient initialement pas destinés à être les derniers de la saison 18, mais suite à l'arrêt des tournages à cause de la pandémie de Covid-19, la production a décidé de raccourcir la saison, et le double épisode se passant en Bretagne a donc été réécrit en final. Lors de celui-ci, Alice Nevers révélait à son amant, Marquand, aimer cette vie en bord de mer et songer à changer de vie. La série Alice Nevers comporte donc 18 saisons pour un total de 119 épisodes.

Alice Nevers est une déclinaison de la série Florence Larrieu : le juge est une femme, diffusée entre 1993 et 2002 et portée par Florence Pernel. A partir de 2002, Marine Delterme la remplace dans le rôle d'Alice Nevers et la série est renommée Alice Nevers, le juge est une femme. Puis en 2016, à partir de la saison 14, la série garde simplement le nom d'Alice Nevers, "le juge est une femme" est supprimé du titre. La saga "le juge est une femme " s'inscrit ainsi dans le top trois des séries diffusées le plus longtemps avec 27 ans de longévité. Elle dépasse alors Julie Lescaut (22 ans) et rejoint Commissaire Moulin (32 ans) et Une famille formidable (26 ans).

Selon les informations d'Allociné, l'arrêt de la série est la conséquence de la baisse des audiences sur les cibles. En effet, Alice Nevers rassemblait un grand nombre de téléspectateurs, avec une moyenne de 5,18 millions pour les deux derniers épisodes de la saison 18, mais les scores attendus sur sa cible principale n'étaient pas au rendez-vous. Lors du lancement de cette dernière saison, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans (FRDA-50) représentaient une part d'audience de 16,9%, un chiffre insuffisant pour un prime-time sur TF1. Cependant, les fans de la série pourront retrouver une dernière fois Alice Nevers et le commandant Marquand dans les deux derniers épisodes de la saison 14 de Section de recherches, qui commence le 28 janvier sur TF1, en première partie de soirée. Ces épisodes seront un crossover évènement entre les deux séries, dans lequel deux homicides similaires qui surviendront à Paris et à Nice, vont rapprocher l'équipe d'Alice Nevers et celle du capitaine Martin Bernier.