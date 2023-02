AVENIR SERIE. TF1 diffuse une nouvelle série à partir de ce lundi 27 février 2023. Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir Kev Adams dans un nouveau rôle à la télévision pour "Avenir". Les infos sur le programme.

[Mis à jour le 27 février 2023 à 15h34] Kev Adams est la star d'une nouvelle série télévisée. Six ans après Soda, l'humoriste est à l'affiche de Avenir, dont le premier épisode est diffusé sur TF1 ce lundi 27 février 2023 à 21h10. Le comédien et enquêteur de Mask Singer incarne ici Eliott, un trentenaire qui travaille comme vendeur d'électroménagers qui va bientôt se marier avec l'une de ses collègues. Mais par un concours de circonstances et un bug informatique étrange, il réussit un jour à entrer en communication par mail avec l'enfant de 10 ans qu'il était. Il décide d'utiliser cette opportunité pour changer son passé, et donc son futur...

Au casting d'Avenir, on retrouve donc Kev Adams, mais aussi Guillaume de Tonquédec (Fais pas ci fais pas ça), Éric Elmosnino (Gainsbourg, vie héroïque), Alice David (Babysitting), Marilyn Lima (Skam france) et Natacha Lindinger (Sam). Cette série comporte actuellement six épisodes, qui seront diffusés les lundis soirs jusqu'au 13 mars. Ils seront ensuite visibles en replay sur la plateforme de streaming de MyTF1.

Synopsis - Eliott est un vendeur d'électroménagers sur le point de se marier à l'une de ses collègues. Suite à un bug informatique, il se retrouve capable de communiquer avec l'enfant de 10 ans qu'il était par email. Il décide alors d'en profiter pour changer son passé, et notamment le terrible accident de la route dont il est responsable et qui a rendu sa sœur handicapée. Mais jouer avec le passé peut avoir un impact considérable sur le futur.