Anissa Khelifi : après la guerre d'héritage contre Elisabeth Bost, où est passée la veuve Delarue ?

Anissa Khelifi, qui se faisait appeler Anissa Khel en 2012, au moment du décès de Jean-Luc Delarue, a totalement disparu des écrans radar après le violent conflit l'opposant à Elisabeth Bost, première épouse de l'animateur...

Elle a sans doute voulu disparaitre, après 3 années et demie de guerre pour l'héritage de Jean-Luc Delarue. Anissa Khelifi, connue sous le nom d'Anissa Khel au moment de la disparition du célèbre animateur, en août 2012, ne s'est plus affichée dans les médias depuis le décès tragique de son mari, emporté par un cancer de l'estomac il y a tout juste 10 ans. Celle qui aura soutenu Jean-Luc Delarue dans son combat contre la maladie, mais aussi contre ses addictions et contre des démons bien enfouis, "refuse toutes les demandes d'interviews depuis plusieurs années", indique Le Parisien. Seule une apparition dans "50 Mn Inside", émission people de TF1, en 2016, semble faire exception. Alors que les télévisions vont multiplier les documentaires et les hommages pour l'anniversaire de la mort de Jean-Luc Delarue en ce mois d'août 2022, elle devrait donc briller par son absence, même si les images d'archives la montrant aux bras de l'animateur, malade à la fin de sa vie, devraient pulluler.

Il faut dire qu'Anissa Khelifi s'est trouvée au coeur d'une bataille juridique sans précédent dès 2012, après le décès du producteur à succès, à 48 ans. Ancien mannequin, Anissa Khel, alors âgée de 30 ans, aura à ce moment de sa vie affronté, en plus d'une médiatisation à outrance, une guerre de succession éprouvante, entre intimidations, menaces, rumeurs et même cambriolages. Après un long combat contre Elisabeth Bost, première épouse de l'animateur qui voulait faire annuler l'héritage, elle parviendra à conserver les 50% de la fortune de Jean-Luc Delarue, promis dans son testament. Une fortune constituée d'un solide patrimoine immobilier et d'oeuvres d'art estimée à 22 millions d'euros à l'époque.

Qui est Anissa Khelifi, la dernière femme de Jean-Luc Delarue ?

Le personnage d'Anissa Khel, Anissa Khelifi de son vrai nom, a toujours été entouré de mystère. La jeune femme, née en 1982 dans le Val d'Oise, issue d'une famille d'origine algérienne, a fait son apparition au bras de l'animateur lors de plusieurs sorties publiques à la fin de sa vie. Présentée alors comme un ancien mannequin, elle ne laissait que peu filtrer d'informations sur son parcours : la presse people rapportera que sa rencontre avec Jean-Luc Delarue remontait à 2009 et à une exposition au Centre Pompidou, à Beaubourg. Les bases d'un couple vont vite apparaître, mais "à cause des problèmes d'addiction de l'animateur, Anissa décide de prendre du recul", écrit Le Parisien. "Ce n'est qu'au début 2010 qu'ils se retrouvent pour ne plus se quitter."

Anissa Khelifi sera dès lors omniprésente, a fortiori quand les problèmes d'addiction de Jean-Luc Delarue seront révélés au grand jour, à la rentrée 2010, ou encore quand il dévoilera être frappé par le cancer fin 2011. Anissa Khelifi et Jean-Luc Delarue vont même se marier à Belle-Ile-en-Mer en mai 2012, quelques mois avant la mort de l'animateur vedette, déjà très affaibli. La presse people, au milieu de photos volées du couple, évoquera leurs projets - le lancement d'une ligne de bijoux - mais aussi le soutien infaillible de la jeune femme auprès du producteur mourant.

En février 2011, Jean-Luc Delarue affirmait qu'Anissa Khel était la femme de sa vie à TV Magazine : "Nous vivons une très belle histoire d'amour. Et l'amour fait des miracles [...]. J'ai une femme extraordinaire. On combat ensemble contre le cancer et on n'a plus une seconde à perdre". Assurant n'avoir "jamais été aussi malade" il ajoutait n'avoir jamais été, "paradoxalement, aussi heureux".

Dans un testament rédigé à la toute fin de sa vie (189 jours avant sa mort et modifié à un mois du décès), Jean-Luc Delarue léguait la moitié de sa fortune à sa dernière épouse, Anissa Khelifi, notamment les pièces les plus chères de sa collection d'œuvres d'art, son appartement de 350 m2 dans le VIe arrondissement de Paris, ainsi que la grande maison de vacances de Belle-Ile. Son propre fils, Jean Delarue-Bost, né en 2006, héritait quant à lui de l'autre moitié du gâteau, soit la boîte de production Reservoir Prod, sans que sa mère, la journaliste et chroniqueuse Elisabeth Bost, n'ait aucun droit sur la gestion de l'entreprise.

Cet ultime testament sera l'objet d'une longue confrontation entre les deux femmes. Elisabeth Bost tentera de faire annuler le mariage de mai 2012, avec l'aide du père et d'une partie de la famille de l'animateur, estimant qu'Anissa Khelifi avait exploité la faiblesse de Jean-Luc Delarue. Cette dernière sera accusée tour à tour de l'avoir isolé de ses proches, d'avoir profité de l'altération de son état général et d'avoir tenté de s'accaparer son immense fortune. A ces accusations vont succéder, de part et d'autre, des tentatives d'intimidations, des soupçons d'usurpation d'identité, une agression lors d'une visite sur la tombe de Jean-Luc Delarue, un cambriolage, une garde à vue... Une action en recherche de paternité viendra encore brouiller les pistes, menée par la salariée d'un cabinet immobilier parisien assurant que sa fille cachée était le fruit d'une relation avec Jean-Luc Delarue. Une affaire restée sans suite.

Jean-Luc Delarue converti à l'islam ?

Parmi ces rumeurs, l'une des plus farfelues suggérait qu'Anissa Khel avait pu convertir Jean-Luc Delarue à l'islam avant sa mort. Cette rumeur est née des propos du père de l'animateur, Jean-Claude Delarue, qui regrettait sur Europe 1 avoir été privé des obsèques de son fils, au beau milieu de ce déballage familial. Ce dernier se disait alors "dérouté" d'avoir appris que Jean-Luc Delarue était "enterré dans un carré où toutes les tombes sont orientées vers la Mecque", dans un cimetière de la banlieue parisienne. "Il a épousé une jeune femme musulmane et je suppose qu'il a dû d'une manière ou d'une autre faire acte de conversion avant le mariage", avait-il par ailleurs déclaré. Le père de Jean-Luc Delarue avait également assuré "se battre" pour savoir où son fils avait été enterré.

Anissa Khel avait vivement démenti auprès de l'AFP toute conversion de Jean-Luc Delarue à l'islam dans un communiqué, affirmant qu'il était "catholique" et qu'il tenait à ce que le lieu où il repose reste secret. L'AFP finira par indiquer que Jean-Luc Delarue avait été inhumé dans le cimetière de Thiais, "dans une division du cimetière où sont regroupés des caveaux de familles musulmanes", mais pas réservée aux musulmans.

Un mariage et un testament validés devant les tribunaux

Anissa Khel finira par s'exprimer dans Paris Match - sa seule prise de parole publique à l'époque - pour assurer de l'authenticité de sa relation avec Jean-Luc Delarue et démentir les rumeurs. "Ces polémiques de mauvais goût me forcent à interrompre un deuil, que je vivais tant bien que mal, pour rétablir la vérité et demander le respect de ma souffrance. Si je ne parle pas, on pense que j'ai des choses à cacher ; et si je parle, on dit que je tente de me justifier. Mais, pour l'honneur de mon mari, je suis prête à le faire", expliquait-elle dans l'hebdomadaire. "A lire la presse, j'aurais rencontré Jean-Luc il y a à peine un an et l'aurais épousé en pleine maladie pour en hériter aussitôt, lésant au passage son fils", s'indignait-elle par ailleurs, évoquant les rumeurs d'"inhumation suspecte, de testament et d'argent volatilisé, de sommes astronomiques prétendument détournées"... Un "tissu de mensonges", selon elle.

Après des années de procédure et un procès en diffamation, Anissa Khelifi a obtenu gain de cause en mars 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris, conservant la part d'héritage prévue dans le testament du défunt. Le tribunal avait alors débouté la demande d'Elisabeth Bost, considérant que le mariage entre Jean-Luc Delarue et Anissa Khelifi en mai 2012 à Belle-Ile-en-Mer avait été "un acte réfléchi, décidé avant l'apparition de la maladie de l'animateur" et l'acte testamentaire effectué "en pleine conscience". L'avocat d'Anissa Khelifi, maître Francis Szpiner, avait fait savoir qu'Elisabeth Bost devrait verser 8000 euros à sa cliente pour remboursement des frais de justice.

Qu'est devenue Anissa Khelifi après l'affaire Delarue ?

Jeune créatrice de bijoux de 30 ans au moment de l'affaire de l'héritage, Anissa Khel a poursuivi dans cette voie mais aussi dans la maroquinerie selon le site Auféminin. La créatrice aurait lancée avec une de ses soeurs la marque "Ana Khel" en 2018, une "maison de maroquinerie et de tissus" travaillant entre la Suisse et Istanbul. Elle s'inspirerait des traditions et des savoir-faire ancestraux de l'Ouzbékistan, avec les codes de la mode de Paris ou Milan. Le Parisien indique pour sa part qu'Anissa Khelifi a "coupé les ponts" avec tout l'entourage de la star.