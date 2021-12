Geneviève de Fontenay : sa lettre à Miss France sur les candidates transgenres

GENEVIEVE DE FONTENAY. Dans un récent communiqué, Geneviève de Fontenay, ancienne présidente des Miss France, s'est insurgée contre la possibilité de voir un jour des candidates transgenres participer au jour de beauté.

"Inconcevable de modifier le règlement" du concours Miss France. C'est le message du communiqué qu'a décidé de publier Geneviève de Fontenay ce samedi 11 décembre, jour du grand show de TF1 et de l'élection de la nouvelle représentante de beauté. La raison ? Geneviève de Fontenay a réagi à l'annonce d'Élisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes, qui annonçait il y a quelques jours que la participation de candidates transgenres au concours Miss France était "envisageable". La ministre venait de rencontrer les 29 participantes à l'élection Miss France 2022 et assurait sur CNews, qu'ouvrir l'élection aux transgenres faisait "partie des discussions [...] avec Alexia Laroche-Joubert" (productrice du concours) et que le gouvernement et la production étaient "en cours de réflexion sur ce sujet".

Geneviève de Fontenay qui déclare :

"Je suis choquée par la possibilité de voir le concours #MissFrance ouvert aux candidates transgenres!" Pathétique... https://t.co/kTUGEJtoPV — Stéphanie Belpêche (@StephBelpeche) December 11, 2021

Geneviève de Fontenay, à 89 ans, s'est dite "choquée" dans un communiqué publié au nom de la "présidente du Comité Miss France (et non Sylvie Tellier)" (sic). Elle a dénoncé "une profonde injure aux soixante années de [s]a vie" lors desquelles elle s'est "battue pour donner à Miss France une image respectée et respectable, qui met en valeur les jeunes filles saines de corps et d'esprit !" Et d'assurer que "Miss" signifie "Mademoiselle".

Geneviève de Fontenay a aussi tenu à rappeler le premier article du règlement des Miss France qui indique que le concours est ouvert aux "personnes nées de sexe féminin, françaises de naissance ou naturalisées, d'une taille minimum d'1m70 sans talons, célibataires, ni divorcées, ni veuves, ni pacsées, sans enfant et ne vivant pas en concubinage". En réalité, depuis qu'elle a été écartée du comité Miss France, le règlement du concours a évolué et il suffit d'être inscrite à l'état civil comme "de sexe féminin" et non forcément "née de sexe féminin" pour participer au concours, rappelle le Figaro TV Mag. Qu'importe pour Geneviève de Fontenay : "Miss France n'est pas un concours contre-nature !", poursuit la Dame au chapeau qui martèle que Miss France est un concours qui incarne "l'élégance dans une ambiance saine et nationale !" qu'il faut "arrêter de saccager".

Après avoir lancé Miss Prestige en concurrence au concours Miss France, Geneviève de Fontenay a dit prendre sa retraite enn 2016. Dans une interview à France Dimanche, l'ancienne responsable du concours de beauté affirmait "tourner la page des Miss". Elle expliquait d'ailleurs avoir beaucoup de mal à comprendre l'univers dans lequel elle a évolué toutes ces années : "Ce n'est plus mon monde. On a de plus en plus de mal à avoir des candidates. Zahia égérie de Lagerfeld, Rihanna de Dior… Christian Dior doit se retourner dans sa tombe".