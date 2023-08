Mort de Geneviève de Fontenay : de quoi est décédée l'ex-patronne des Miss France ?

MORT DE GENEVIEVE DE FONTENAY. Geneviève de Fontenay, ex-patronne de Miss France, est décédée ce mercredi 2 août 2023.

En direct

11:51 - Les obsèques auront lieu à Paris TF1/LCI avance, de source familiale, que les obsèques de Geneviève de Fontenay se tiendront à Paris et qu'elle sera inhumée dans le caveau familial. A cette heure, aucune date n'a encore été communiquée.

11:38 - Une formation d'hôtellerie et d'esthéticienne avant les concours Avant de se lancer dans les concours de beauté, Geneviève de Fontenay a d'abord suivi une formation à l'école hôtelière de Strasbourg, raconte Le Point, et suivi une formation pour devenir esthéticienne. Elle fût également mannequin chez Balenciaga.

11:27 - Geneviève de Fontenay a-t-elle déjà été Miss France ? Non. Geneviève de Fontenay n'a jamais remporté le concours qu'elle dirigeait. En revanche, en 1957, elle fût élue Miss Elégance, l'un des nombreux autres concours de beauté existant.

11:26 - Jean-Pierre Foucault : "De notoriété publique qu'on se fritait de temps en temps !" Présentateur iconique de l'élection de Miss France, Jean-Pierre Foucault a réagi ce mercredi 2 août à l'annonce du décès de Geneviève de Fontenay, l'ancienne patronne du comité Miss France. "On ne peut qu'être triste. C'était le personnage incontournable de l'élection de Miss France, a-t-il confié à l'antenne de BFM TV. "Mais elle avait son petit caractère, c'était de notoriété publique qu'elle et moi, on se fritait de temps en temps parce qu'elle n'était pas d'accord sur certains points et évolutions que nous, à la télévision, on voulait apporter au concours de Miss France. Il n'en reste pas moins que c'était une femme extrêmement populaire et dès que nous allions dans une ville, dès que pointait un bout de son chapeau, c'était un tonnerre d'applaudissements".

11:22 - 56 ans au coeur du comité Miss France Si elle a présidé le comité durant 29 ans, son histoire avec l'organisation est bien plus longue. C'est en 1954 qu'elle l'a intégrée, commme secrétaire générale, avant de gravir les échelons, jusqu'à son départ. Une histoire qui a duré 56 ans.

11:20 - Présidente de Miss France pendant 29 ans Geneviève de Fontenay s'est surtout rendue célèbre pour avoir été présidente du comité Miss France, l'association chargée d'organiser les concours de miss, jusqu'à la grande élection nationale. Elle fut à la tête de l'organisation de 1981 à 2010.

11:17 - Elle allait fêter ses 91 ans Décédée mardi soir, Geneviève de Fontenay allait, à la fin du mois, fêter son 91e anniversaire, elle qui était née le 30 août 1932.

11:17 - Alexia Laroche-Joubert : "Une femme avec un sacré caractère" La présidente de la société Miss France Alexia Laroche-Joubert, s'est confiée longuement sur BFM TV peu après l'annonce du décès de Geneviève de Fontenay. "J’ai passé des moments incroyables avec elle, a-t-elle réagi. "Ca me bouleverse, j’ai été la voir dans son appartement de Saint-Cloud il y a 6 mois. Elle m’a reçu avec son chapeau, on a bu un petit verre ensemble. Je suis très touchée. C’était une femme avec un sacré caractère, une image populaire, qui sillonnait la France. Elle en connaissait tous les coins et elle a permis à des jeunes femmes d’accéder à un rêve. C’était une femme indépendante, elle favorisait l’indépendance des femmes."

11:15 - Alexia Laroche-Joubert "C'était une féministe". Alexia Laroche-Joubert, présidente du comité Miss France, a réagi à l'annonce du décès de Geneviève de Fontenay ce mercredi. "Ca me touche vachement, j’ai eu la chance de travailler avec elle pendant 3-4 ans à l’époque où j’étais chez Endemol", a-t-elle confié à l'antenne de BFM TV. "Je l’ai vu agir, j’ai vu l’investissement personnel qu’elle avait. Quand on parle d’elle, on dit souvent qu’elle repassait les robes des Miss en coulisses… Moi, je l’ai vu faire avec son fer et sa table à repasser. C’est une femme à qui on doit énormément. Elle a toujours été auprès des jeunes femmes qu’elle a défendu. Je sais que ça fait hurler mais c’était une féministe. Comme le concours l’est. J’ai passé des moments incroyables avec elle."

11:14 - Geneviève de Fontenay est décédée d'un arrêt cardiaque Xavier, le fils de Geneviève de Fontenay, précise à TF1/LCI que sa mère est décédée "d'un arrêt cardiaque dans son sommeil", mardi, à 23 heures, à son domicile de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

11:08 - Elle ne portait pas publiquement son vrai nom Geneviève de Fontenay n'était pas la véritable identité de l'ex-patronne de Miss France. Née Geneviève Suzanne Marie Thérèse Mulmann, elle s'est ajoutée le pseudonyme de "de Fontenay" après sa rencontre avec son compagnon, Louis Poirot, lequel aurait utilisé le pseudo "de Fontenay" durant la Résistance. Cela a ensuite perduré, au point que Geneviève Mulmann -qui n'était pas mariée- a elle aussi accolé ce patronyme à son nom.

11:04 - "La Dame au Chapeau" Geneviève de Fontenay était connue pour son style vestimentaire unique. Toujours coiffée d'un chapeau, ce dernier, blanc et à bandes noires, a fait sa réputation. Au point qu'elle était surnommée "la Dame au Chapeau".

11:00 - Elle était mère de deux enfants Au cours de sa vie, Geneviève de Fontenay a eu deux enfants : Ludovic, né en 1954 et qui s'est donné la mort en 1984, ainsi que Xavier, né en 1961.

10:55 - Sa santé "déclinait peu à peu" Si aucun véritable problème de santé ne lui était connu, Geneviève de Fontenay avait confié, dans une lettre publiée en décembre 2020, que "à l'aube de mon centenaire, ma santé décline peu à peu." En 2022, elle s'était à nouveau exprimée sur ce sujet, dans France Dimanche : "J’ai cette un peu d’arthrose aux genoux, mais c’est tout. Je dirais même que c’est assez banal. Et contrairement à ce que certaines personnes prétendent, je n’ai pas fait d’AVC, et tous mes organes principaux sont en très bon état."