"Ma peur est évidente" : Shannen Doherty révèle que son cancer s'est aggravé

L'actrice connue pour ses rôles dans "Charmed" et "Beverly Hills 90210" a partagé une nouvelle étape inquiétante dans son combat contre le cancer du sein sur Instagram.

C'est une nouvelle très inquiétante pour les fans de Shannen Doherty. L'actrice qui a été révélée dans les séries Charmed et Beverly Hills 90210 a annoncé sur son compte Instagram que son état de santé s'aggravait. La star américaine avait révélé souffrir d'un cancer du sein en 2015, avant d'annoncer sa rémission en 2017. En 2020, elle annonçait une rechute, précisant se trouver au quatrième stade de la maladie.

Ce mercredi 7 juin 2023, Shannen Doherty a dévoilé, les larmes aux yeux, que son scanner a montré en janvier dernier "des métastases au niveau du cerveau". Les cellules cancéreuses de sa tumeur au niveau du sein auraient donc migré dans cette autre partie de son corps. "Ma peur est évidente", a-t-elle avoué avant de saluer le travail des docteurs et des techniciens qui la suivent. "Mais cette peur… cette tourmente… ce timing… C'est à ça que ressemble le cancer."

Biographie de Shannen Doherty - Née le 12 avril 1971, Shannen Doherty est une actrice américaine. Elle est particulièrement connue pour son rôle de Prue Halliwell dans la série Charmed, et celui de Brenda Walsh dans Beverly Hills.

Shannen Doherty est une enfant star : elle commence les auditions à seulement 7 ans et débute à la télévision dans le rôle de Jenny Wilder dans La Petite Maison dans la prairie (elle a 11 ans), avant de s'illustrer dans Our House. Elle fait plusieurs apparitions au cinéma dans les années 1980, comme dans Fatal Games en 1989.

Shannen Doherty se fait véritablement connaître en 1990, pour le rôle de Brenda Walsh dans la série Beverly Hills 90210. La série devient rapidement culte, mais Shannen Doherty connaît quelques différends avec la production dès la saison 2. Se considérant comme la vedette du show, son comportement est jugé déplacé par plusieurs membres de l'équipe. Elle quittera finalement la série en 1994 à la fin de la saison 4, en raison de son comportement (bagarres, soirées arrosées et réflexions qui mettent la mauvaise ambiance sur le plateau). Son départ mettra un coup à la série, qui perdra 7 millions de téléspectateurs. Shannen Doherty reviendra dans Beverly Hills seulement en 2008 pour la première saison de 90210 Beverly Hills : Nouvelle génération. Elle participe également au reboot du show en 2019.

Après Beverly Hills, Shannen Doherty fait des apparitions à la télévision et au cinéma. Mais elle brillera définitivement dans Charmed, incarnant la soeur aînée Prue Halliwell. La série connaît un succès retentissant, le public étant séduit par les trois soeurs sorcières. Cette série permettra à Shannen Doherty de faire son retour sur le devant de la scène.

Cependant, dès la fin de la saison 2 de Charmed, Shannen Doherty et Alyssa Milano, qui incarne sa soeur cadette dans la série, sont en froid. Les relations entre les deux partenaires de jeu se détériorent grandement au cours de la saison 3, sans que l'on en connaisse réellement les raisons. Malgré la présence d'un psychologue sur le plateau, les deux stars continuent de se détester. Selon certaines rumeurs, elles se disputeraient à cause de leur place dans les images de promotion de Charmed. Lors du tournage du dernier épisode de la saison 3, Alyssa Milano refuse d'obéir à Shannen Doherty, qui réalise l'épisode. L'actrice exprime alors son souhait de quitter Charmed.

Shannen Doherty a été diagnostiquée d'un cancer du sein en février 2015. Après une première bataille contre la maladie, l'actrice de Charmed et Beverly Hills était en rémission. En février 2020, la comédienne a annoncé sur le plateau de Good Morning America que la maladie était revenue de manière plus agressive début 2019. En effet, elle serait aujourd'hui atteinte d'un cancer à un stade avancé, au stade 4 pour être précis : "Mon cancer est revenu, a-t-elle déclarée, visiblement bouleversée. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est une pilule amère à avaler, et je ne pense pas l'avoir totalement assimilée. Je suis pétrifiée. J'ai assez peur". Dans son témoignage, l'actrice ajoute qu'elle s'est posée beaucoup de question : "Il y a des jours où je me demande 'pourquoi moi ?' et puis je me demande : 'pourquoi pas moi ? Qui d'autres ? Qui d'autres mériterait cela ? Personne."

Dans son témoignage, Shannen Doherty est également revenue sur la réaction de sa mère et de son mari, le producteur Kurt Iswarienko, lorsqu'elle a dû leur annoncer la terrible nouvelle : "Ma maman est très courageuse. Mon mari aussi, mais je m'inquiète pour lui". Atteinte d'un cancer en phase 4, l'actrice de 48 ans a toutefois tenu à porter un message plein d'espoir aux autres malades : "Notre vie ne se termine pas lorsque l'on obtient le diagnostic".