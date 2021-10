Depuis leur passage dans Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti font l'objet de rumeurs de romance. Elles n'ont toutefois jamais été confirmées. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 08 octobre 2021 à 20h20] Denitsa Ikonomova est devenue une véritable stars depuis ses nombreuses participations, et surtout ses victoires, dans Danse avec les stars. Elle a débuté dans la saison 3 du concours de danse de TF1, et en est sortie victorieuse à trois reprises. Depuis 2021, ce n'est plus en tant que danseuse mais en tant que membre du jury que celle que ses fans surnomment "Denitsa" officie dans le concours de danse, aux côtés de Jean-Paul Gaultier, Chris Marques et François Alu. Du fait de sa popularité, les internautes s'interrogent régulièrement sur la vie privée de Denitsa Ikonomova, qui reste aussi secrète que possible.

Si elle ne dansera plus tous les vendredis soirs sur le parquet de l'émission, Denitsa Ikonomova intéresse toujours autant les internautes qui se posent beaucoup de questions sur sa vie privée. Apparue très proche de Rayane Bensetti lors de la saison qu'ils ont partagée ensemble (et qu'ils ont même remportée en 2014), Denitsa n'a jamais confirmé être en couple avec le jeune comédien vu dans Clem et Tamara. Interrogé sur son couple en 2021 par TV Mag, la danseuse a répondu : "'est-ce qu'on était [en couple, NDLR]?" De quoi écarter toute question à ce sujet.

Nombre d'internautes étaient cependant persuadés que la jeune danseuse et son ex-partenaire de DALS ont en effet été en couple. En 2021, cependant, tout a semble-t-il changé. Dans une story Instagram, Rayane Bensetti a répondu à une question sur sa vie amoureuse, expliquant que "non", il n'était pas en couple. S'il précisait être toujours en contact avec Denitsa Ikonomova, certains fans ont noté que les deux ex-partenaires de Danse avec les stars ne se suivaient plus l'un l'autre sur Instagram. Voilà qui posait encore plus de questions.

A noter que Rayane Bensetti a d'ailleurs été vu très proche de l'actrice Camille Lellouche. Dans une story Instagram publiée en avril 2021, les deux comédiens, visiblement éméchés, évoquaient leur relation voire même des rapports sexuels (Lellouche lançaient carrément une phrase étonnante "Je te suce quand même !"). Dans cette même story, ils échangeaient également un langoureux baiser. Pointée du doigt, Camille Lellouche ne s'est pas exprimée sur la question en dehors d'un sketch vidéo sur Instagram qui semble quelque peu faire référence à l'affaire.

De son côté, Denitsa Ikonomova garde le silence à ce sujet mais il semble bien que la danseuse et Rayane Bensetti ne soient plus très proches. Alors qu'ils passaient leurs vacances ensemble auparavant, la jeune femme ne s'est pas montrée sur Instagram en sa compagnie cette année. A l'été 2021, elle est partie en vacances avec Laurent Maistret (ex-candidat de Koh Lanta et gagnant de Danse avec les stars au bras de Denitsa) et d'autres danseurs de DALS dont Maxime Dereymez et Katrina Patchett. Très discrète sur sa vie privée, Denitsa Ikonomova n'a officialisé aucune relation. On ne sait donc pas si elle est en couple en ce moment ou non.

Née le 18 janvier 1987, Denitsa Ikonomova est une danseuse originaire de Bulgarie. Elevée à Sofia, elle emménage au Canada à l'adolescence où elle intègre une école de danse à Montréal. Danseuse professionnelle, Denitsa Ikonomova rejoint le groupe de danseurs qui accompagnent des vedettes de Danse avec les stars dès la saison 3 en 2012. A ce jour, Denitsa a remporté 4 fois Danse avec les stars : avec Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret et enfin Clément Rémiens. En 2021, elle fait désormais office de jurée du programme de TF1. On a également pu la voir dans d'autres programmes de TF1 : dans Demain nous appartient (2018) en tant que guest puis dans Coup de foudre en Andalousie, en tant que chorégraphe des scènes de danse.

Denitsa Ikonomova est particulièrement connu pour les dix ans qu'elle a passée dans Danse avec les stars depuis la saison 3. De 2012 à 2019, elle fait office de danseuse dans le programme de TF1. Elle a remporté quatre fois le concours avec ses candidats : Rayane Bensetti en 2014, Loïc Nottet en 2015, Laurent Maistret en 2016 et enfin Clément Rémiens en 2018. Elle a également dansé avec Taïg Khris (saison 2012), Laurent Ournac (2013), Sinclair (2017) et Azize Diabaté (2019). En 2021, elle passe de l'autre côté du plateau puisqu'elle est choisie comme jurée du concours de danse.