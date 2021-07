"Pierre Ménès : pourquoi quitte-t-il Canal+ ? Ses raisons évoquées"

PIERRE MENES. Plusieurs mois après la diffusion du documentaire de Marie Portolano "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" dans lequel il était pointé du doigt, Pierre Ménès annonce son départ de Canal+. Il s'en explique dans diverses interviews.

[Mis à jour le 12 juillet 2021 à 15h45] Dans les colonnes du Parisien, Pierre Ménès a annoncé le lundi 12 juillet 2021 qu'il quittait le groupe Canal+ dont il était une des stars dans le rendez-vous footballistique Canal+ Football Club depuis 2009. Le désormais ex-chroniqueur a par ailleurs précisé que "ce n'est pas un licenciement, c'est moi qui ai demandé à partir". Pierre Ménès avait été écarté de Canal+ depuis mars 2021 suite à la diffusion du documentaire de Marie Portolano intitulé "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" dans lequel elle donnait la parole à des journalistes sportives qui se disaient victimes de harcèlement sexuel voire d'agressions sexuelles. Pierre Ménès figurait parmi les accusés. D'après le documentaire, il aurait soulevé la jupe de Marie Portolano et lui aurait attrapé les fesses, avant d'être giflé par la journaliste.

"Quand il a fallu porter ses c... Il n'y avait plus personne"

Quatre mois plus tard, Pierre Ménès annonce donc son départ définitif de Canal+ et il en a évoqué les raisons par voie de presse. "Je ne me voyais pas revenir à l'antenne avec certaines personnes qui m'ont lâché de façon ignoble" explique l'ancien chroniqueur du Canal Football Club qui cite "entre autre" Hervé Mathoux dans les colonnes de Télé Star : "Lui, il était là pour faire le beau quand j'étais malade mais quand il a fallu sortir ses c... il n'y avait plus personne." Hervé Mathoux et Pierre Ménès ont partagé l'antenne du Canal Football Club pendant près de 12 années, l'un comme présentateur, l'autre sur le banc des chroniqueurs. Visiblement, la séparation ne s'est pas faite en très bons termes.

Parmi ses anciens collègues, Pierre Ménès cite également Nathalie Iannetta, qu'il a côtoyée chez Canal+. "Nathalie Iannetta a fait son pamphlet dans Le Monde. Elle me dédouane sans le faire vraiment. Je n'oublierai jamaisle coup de fil qu'elle m'a passé quand je me suis retrouvé au cœur du réacteur. Elle m'a dit : 'démissionne, c'est ce que tu as de mieux à faire'. C'est la chose qui m'a fait le plus mal".

Toujours au rang des raisons de son départ de Canal+, Pierre Ménès cite également "le flou qui entoure les droits de la Ligue 1". Il faut dire, en effet, que Canal+ a annoncé avec fracas quitter la table des négociations pour la reprise des droits de retransmission des matchs de Ligue 1 suite à l'offre faite par Amazon Prime Video pour l'obtention de ceux-ci. Toujours est-il que Pierre Ménès ne sera pas sur Canal+ à la rentrée prochaine pour commenter l'actualité du football français ou international. Il assure par ailleurs que "si Canal avait pu me licencier pour faute grave, ils ne se seraient pas gênés." D'après les informations publiées dans Le Parisien, la chaîne et son ancien chroniqueur auraient signé un accord en vue de leur séparation. Le montant de la transaction est cependant "strictement confidentiel" a précisé Pierre Ménès.

"Il y a une déferlante de haine... Je ne l'ai peut-être pas volé"

Le 22 mars 2021, Pierre Ménès s'exprimait dans Touche pas à mon poste sur le documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" dans lequel il est pointé du doigt. Dtans la tourmente depuis la diffusion, le 21 mars sur Canal+, il affirmait être la proie d'insultes sur les réseaux sociaux : "C'est horrible, c'est horrible pour moi, c'est horrible pour ma femme. Il y a une déferlante de haine, de menaces de mort… Après je ne l'ai peut-être pas volé…" En effet, selon le site Internet Les Jours, une partie du documentaire, consacré au sujet du sexisme dans le milieu du journalisme sportif et qui donne la parole à de nombreuses journalistes, a été "coupée au montage" : en clair, la chaîne cryptée aurait exigé que plusieurs passages mettant en cause Pierre Ménès ne soient pas diffusés.

De quoi Pierre Ménès est-il accusé ?

Il y était notamment question d'une scène, qui se serait déroulée hors antenne mais devant le public du studio d'enregistrement. Ce jour-là, Ménès aurait soulevé la jupe de Marie Portolano, et lui aurait attrapé les fesses, avant de recevoir en retour une gifle de la jeune femme. Cette scène a été diffusée dans TPMP le 22 mars 2021. Dans l'extrait, Pierre Ménès indique "ne pas se souvenir" de ce moment. Surtout, face à son ancienne collègue, Pierre Ménès assure : "Soulever une jupe si c'était à refaire, je le referais". Retour en arrière ce lundi soir face à Cyril Hanouna. "C'est la seule chose que je regrette d'avoir dite", a-t-il tempéré. "Je ne m'en rappelle plus, les faits remontent au 28 août 2016, il s'agit de ma dernière émission avant que je ne tombe malade. Je pense que ce soir-là je n'étais pas dans mon état normal", a-t-il poursuivi.

Découvrez les images exclusives qui n'ont pas été diffusées dans le documentaire #JeNeSuisPasUneSalope.



Pierre Ménès réagit dans #TPMP. pic.twitter.com/me4Kq3j7IG — TPMP (@TPMP) March 22, 2021

"C'est #MeToo, on ne peut plus rien faire, plus rien dire"

L'émission du lundi 22 mars a également été marquée par l'intervention de Francesca Antoniotti, qui avait subi un baiser forcé de la part du spécialiste du ballon rond en 2016, sur le plateau de Touche pas à mon sport. "Sur le moment, je ne l'ai pas du tout vécu comme une agression sexuelle. Mais je l'ai vécu comme une humiliation. (…) Le fait qu'on soit une femme, autorise certains à nous manquer de respect", a-t-elle expliqué, insistant sur le "respect" qu'elle porte au chroniqueur. Quant à Pierre Ménès, "le changement de la société" serait en partie responsable de cette "déferlante de haine". Il poursuit : "Évidemment que je ne le ferais plus aujourd'hui, c'est #MeToo, on ne peut plus rien faire, plus rien dire". "J'ai de profonds regrets. Aujourd'hui, je comprends que cela fasse polémique. (...) Je lui dis que je suis désolé dans le documentaire. Je ne peux même pas m'expliquer comment j'ai pu faire ça. Je peux comprendre qu'on me critique de façon violente. Ils ont raison d'être en colère et de m'en vouloir", a-t-il développé.

Le chroniqueur du CFC assure qu'il s'est de nouveau récemment excusé auprès de Marie Portolano. "On ne me reprendra plus jamais à faire des choses comme ça. Je lui ai dit, à Marie, que je suis désolé", a-t-il affirmé. La version non censurée du documentaire revenait également sur un baiser volé à Isabelle Moreau, autre ancienne journaliste du Canal Football Club, en 2011, lors de la centième de l'émission et montrait les larmes de la journaliste au visionnage de la vidéo. Cette partie du documentaire n'a pas été diffusée sur le plateau de TPMP. "J'ai une chance inouïe, c'est d'être aimé et soutenu par ma chaîne", a finalement indiqué Pierre Ménès.