David Schwimmer : comment Ross Geller a négocié l'après Friends ?

DAVID SCHWIMMER. Inoubliable interprète de Ross Geller dans la série Friends, David Schwimmer a joué le rôle du frère de Monica pendant dix ans. Que devient le comédien ?

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 20h31] Comme tous les acteurs de la série Friends, David Schwimmer est surtout connu pour son rôle emblématique de Ross Geller qu'il a porté à la télévision dans le monde entier pendant les dix années de la série culte. Frère de Monica, amoureux transi de Rachel, le professeur d'université est aussi à l'origine de certains des scènes les plus cultes de la série Friends. Mais David Schwimmer ce n'est pas que Ross Geller loin de là. Le comédien a profité de son rôle d'importance dans la sitcom culte des années 90-2000 pour entamer une conversion en réalisateur. Il a signé une vingtaine d'épisodes de séries et de téléfilms avant de se lancer au cinéma avec deux films. David Schwimmer n'a par ailleurs pas arrêté de jouer la comédie pour autant. En 2016, il jouait le rôle de l'avocat Robert Kardashian dans la série American Crime Story dont la saison était dédié au procès O.J. Simpson. Côté cœur, David Schwimmer a annoncé sa séparation de sa femme Zoë Buckman en 2017. Le couple a eu une fille nommée Cleo en 2011.

Né le 2 novembre 1966 à New York aux Etats-Unis, David Schwimmer est un acteur américain. C'est d'abord sur les planches que le jeune David Schwimmer s'essaie au métier de comédien. Il co-fonde une troupe de théâtre nommée The Lookingglass Theater peu après ses études à l'université. Ce n'est qu'après qu'il démarre une carrière à la télévision et sur grand écran au début des années 1990. S'il enchaîne déjà les rôles à la télévision au début des années 90, la consécration arrive en 1994 lorsqu'il obtient le rôle de Ross Geller dans la sitcom Friends qui deviendra culte pour toute une génération. Paléontologue incompris par ses compères, frère de Monica, amoureux indécis de Rachel, son caractère cœur d'artichaut le mène souvent dans des dilemmes cornéliens aussi drôles qu'attachants.

Si, comme ses compagnons d'aventure, David Schwimmer a du mal à se défaire de l'image de Ross Geller, à qui il a tout de même consacré dix années de sa vie, le comédien est bien loin d'arrêter sa carrière avec Friends. Il poursuit ses apparitions au cinéma mais aussi à la télévision. Citons notamment en 2016 le rôle de l'avocat Robert Kardashian dans la série de Rian Murphy American Crime Story qui traite du procès d'O.J. Simpson.

David Schwimmer profite de la série Friends pour s'essayer à la réalisation. Au total, il réalisera dix épisodes de la sitcom dès la saison 6. Avec sa casquette de réalisateur, Schwimmer s'essaie également aux téléfilms avant de passer au grand écran avec deux longs-métrages : Cours toujours Dennis puis Trust en 2010 nommé notamment prix du jury au Festival du cinéma américain de Deauville en 2011.

David Schwimmer a connu plusieurs femmes dans sa vie. On pourra citer la chanteuse australienne Natalie Imbruglia dans les années 1990. En 2007, David Schwimmer entame une relation avec Zoë Buckman, artiste et photographe britannique, qui a 19 ans de moins que lui. Le couple convole en fiançailles en mars 2010 puis se marie en juin 2010. Ensemble, ils ont une fille une année plus tard. Le couple Schwimmer/Buckman se sépare cependant en avril 2017.

Le couple, sans donner de réelle explication, a partagé quelques lignes dans le magazine "Us Weekly", pour justifier d'un commun d'accord : "C'est avec beaucoup d'amour, de respect et d'amitié que nous avons décidé de prendre du temps séparés l'un de l'autre. Notre priorité est bien évidemment, le bonheur et le bien-être de notre fille durant cette période éprouvante."

De l'union de David Schwimmer et Zoë Buckman naîtra une fille le 8 mai 2011. Celle-ci se prénomme Cléo Buckman-Schwimmer et porte donc les patronymes de son père comme de sa mère.

Pendant des années, la série Friends a mis en scène la relation tumultueuse entre Ross et Rachel, campés par David Schwimmer et Jennifer Aniston. Si les deux comédiens n'ont jamais été un couple dans la vraie vie, ils ont révélé en 2021 lors de l'épisode spéciale Friends : les retrouvailles qu'ils partageaient une attirance réciproque. "On craquait vraiment l'un pour l'autre, mais sans opportunité réelle car l'un ou l'autre avait déjà quelqu'un dans sa vie" explique David Schwimmer. "Donc on n'a jamais franchi le pas, on a toujours respecté ça."