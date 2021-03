Julia Vignali : pourquoi l'animatrice du Meilleur pâtissier quitte M6 ?

BIOGRAPHIE DE JULIA VIGNALI. M6 a officialisé le départ de l'animatrice du Meilleur pâtissier dans un communiqué de presse. Julia Vignali va débuter une carrière dans la production.

[Mis à jour le 24 mars 2021 à 14h19] C'est une nouvelle qui risque de surprendre les fidèles du Meilleur pâtissier. M6 a officialisé dans un communiqué de presse ce mercredi 24 mars 2021 que Julia Vignali va quitter la chaîne. La présentatrice phare du concours de pâtisserie et de l'émission Mon admirateur secret souhaite en effet "se consacrer à des projets de productions télévisuelles et cinématographiques", apprend-on dans ce communiqué. Toutefois, on devrait revoir Julia Vignali à la télévision une dernière fois, puisque la sixième chaîne indique que la présentatrice animera "Le meilleur pâtissier : Les professionnels" prochainement sur M6.

Julia Vignali a animé Le Meilleur pâtissier de 2017 à 2020 suite au départ de Faustine Bollaert. La compagne de Kad Merad à la ville a marqué le programme de la sixième chaîne par son naturel et son contact avec les candidats de chacune des éditions. Depuis 2018, elle présentait également l'émission de dating Mon admirateur secret. Pour l'heure, le nom du ou de la remplaçant(e) de Julia Vignali pour ces deux programmes n'a pas été communiqué par M6.

Julia Vignali est une animatrice de télévision et présentatrice sur M6, qui s'est reconvertie dans la production cinématographique et télévisuelle. Née le 13 juillet 1975 à Paris, elle a étudié le commerce à Grenoble, avant de travailler brièvement pour Polydor. C'est en 1997 qu'elle fait ses premiers pas à la télévision, avant de faire quelques apparitions dans les séries La vie devant nous, Seconde chance ou encore Avocats et associés. Julia Vignali a commencé sa carrière de présentatrice sur Canal + où elle a présenté la météo de La Matinale. Par la suite, elle s'est rendue sur France 5, où elle a présenté Les Maternelles de 2012 à 2015. Toujours sur France 5, elle a fait partie de l'équipe de C à vous. Plus récemment, en 2016, elle a co-présenté l'émission Week-end avec Laurent Mariotte sur TF1. De 2017 à 2021, Julia Vignali apparaît à la présentation de l'émission Le Meilleur pâtissier sur M6, avant de se lancer dans l'animation de l'émission Mon admirateur secret, toujours sur la même chaîne de 2018 à 2021.

Côté radio, elle participe également à l'émission d'Alessandra Sublet "La cour des grands" sur Europe 1. Julia Vignali est aussi l'auteure de deux livres intitulés "40, c'est le nouveau 30 ! L'âge de se faire plaisir" et "Et toi, tu fais comment ? A la rencontre des nouveaux parents" chez Flammarion.

Julia Vignali est aussi la compagne de Kad Merad depuis plusieurs années. Ils ont officialisé leur relation en 2016. Très discret, le couple s'autorise parfois à répondre aux questions des journalistes. En 2017, la présentatrice a accordé un entretien au magazine Télé 7 Jours, dans lequel elle explique que le comédien préfère rester à distance des activités de celle qui partage sa vie. "Il n'a rien fait ! On évite d'ailleurs de se donner des conseils. Il se débrouille parfaitement dans ce qu'il fait, et il vaut sans doute mieux qu'il ne me donne pas son avis en matière de pâtisserie. Néanmoins, on se regarde et on mange des gâteaux ensemble. Moralité ? On est gros, mais on se trouve beaux !"