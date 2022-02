"Fanny Agostini : après sa plainte contre Bourdin, elle brise le silence"

FANNY AGOSTINI. L'ex-présentatrice de Thalassa est à l'origine de la plainte contre Jean-Jacques Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Son témoignage.

[Mis à jour le 15 février 2022 à 12h33] Le nom de la femme qui a porté plainte pour tentative d'agression sexuelle contre Jean-Jacques Bourdin n'a pas été dévoilé pendant plusieurs semaines. Ce lundi 14 février 2022, Fanny Agostini est sortie du silence dans Médiapart et a révélé qu'elle était à l'origine de cette plainte. L'ex présentatrice de Thalassa, qui travaille aujourd'hui pour l'émission Génération Ushuaïa sur TF1, accuse l'intervieweur star de BFM TV-RMC d'avoir tenté de l'embrasser de force alors qu'ils étaient dans une piscine, lors d'un voyage de presse organisé à l'occasion d'un open de pétanques à Calvi en 2013. Jean-Jacques Bourdin a nié ces accusations et n'a pas répondu aux questions de Mediapart.

Fanny Agostini se souvient dans les colonnes de Médiapart de l'époque où elle travaillait avec le présentateur vedette à BFM TV : elle affirme qu'il l'avait "prise en grippe" et que ses coups de colère lui provoquaient "un stress abyssal". A tel point qu'elle préférait "enregistrer de faux directs dans une cabine" pour ne pas croiser l'animateur. Mais durant l'open de Pétanque à Calvi, où ils sont tous les deux présents, Fanny Agostini affirme que Jean-Jacques Bourdin se serait "rapproché d'elle". "Ma peur a changé de nature. Je me suis sentie ciblée, mal à l'aise, au point de ne pas aller dîner ensuite".

Fanny Agostini relate ensuite la tentative d'agression sexuelle dont elle affirme avoir été victime : "Il s'est mis à nager parallèlement à moi, tout en commençant à me faire des compliments, me dire que j'avais changé, qu'il ne me voyait pas comme ça. J'étais hyper mal à l'aise, l'estomac serré". C'est là que l'animateur l'aurait "attrapée par le cou" et l'aurait "attirée vers lui brusquement" pour l'embrasser "à plusieurs reprises". La plaignante affirme s'être débattue, jusqu'à pouvoir sortir de l'eau. Lorsque Jean-Jacques Bourdin lui sort "J'obtiens toujours ce que je veux", Fanny Agostini affirme auprès des policiers qui ont pris sa plainte être terrifiée, vivant cette phrase "comme une menace de la part de quelqu'un qui avait un ascendant hiérarchique sur [elle]".

Fanny Agostini aurait eu "peur de perdre son poste"

Par la suite, Fanny Agostini révèle avoir été "choquée, pleine de honte", écrit Médiapart. Au point que la journaliste ne révèle pas les faits, inquiète de "perdre son poste" : "On m'avait dit qu'il fallait être très respectueux avec Bourdin, aller dans son sens, ne pas le heurter. Il pouvait faire et défaire les carrières". Selon le média, Fanny Agostini n'aurait révélé les faits qu'à quelques personnes seulement, dont un ami qui travaille à BFM TV. Il se rappelle bien de son témoignage, comme il a pu l'attester dans un SMS. Il a également confirmé cet échange auprès de Médiapart.

D'autres accusations contre Bourdin

Dans l'enquête publiée par Mediapart, Fanny Agostini n'est pas la seule à prendre la parole pour dénoncer les agissements de Jean-Jacques Bourdin. Sidonie Bonnec (France Bleu) raconte que l'animateur lui aurait proposé de la rencontrer dans une villa avec piscine, lui conseillant d'emporter son maillot de bain, alors qu'il devait s'agir, selon elle, d'un rendez-vous pour évoquer son avenir professionnel à la radio. Une ancienne stagiaire de RTL raconte que l'animateur lui aurait dit qu'elle l'inspirait pour des "histoires érotiques" qu'il écrivait. Sur sa messagerie privée Twitter, il aurait échangé des messages "très crus" avec des jeunes femmes, qui aurait été consentantes.

Fanny Agostini réagit sur son compte Twitter

Après la publication de l'enquête de Médiapart ce lundi 14 février, Fanny Agostini a réagi aux nombreuses demandes d'interview qu'elle reçoit sur son compte Twitter : "Pour donner une réponse aux demandes d'interviews que je reçois : j'ai déjà tout confié à Mediapart. Je rajoute seulement qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur, que je ne suis pas seule-j'invite toutes les femmes qui souffrent et ont souffert en silence à se libérer enfin. Merci infiniment pour tous vos messages."

Née le 8 juillet 1988 à Beaumont dans le Puy-de-Dôme, Fanny Agostini est une journaliste de télévision et de radio française principalement connue pour avoir présenté le bulletin météo sur la chaîne d'information en continu BFM TV et pour avoir repris l'animation de Thalassa après le départ de Georges Pernoud sur France 3. Elle milite également en faveur de l'écologie et a également servi en tant que conseillère municipale à La Bourboule, ville du Puy-de-Dôme dont elle est originaire.

Suite des études en science politique et en lettres à Clermont-Ferrand en classe préparatoire, Fanny Agostini commence une carrière de journaliste au sein de France Bleu Pays d'Auvergne. Elle rejoint ensuite la région parisienne où elle suite, deux années durant, une formation de présentatrice de radio au sein du Studio Ecole de France (Issy-les-Moulineaux). Diplômée en 2009, elle intègre le groupe NextRadioTV où elle présente le bulletin météo et trafic aussi bien sur BFM Radio que sur RMC.

Fraîchement formée au sein de Météo-France et de l'Ecole nationale de météorologie située à Toulouse, Fanny Agostini se dirige vers la chaîne d'information en continu BFM TV dès septembre 2011 où elle remplace Philippe Verdier, parti pour France 2. Elle assure les bulletins météo de la deuxième partie de journée du lundi au vendredi, qu'ils soient en direct ou bien enregistrés. Grâce à BFM TV, elle devient un véritable visage du paysage médiatique. Fanny Agostini participe ainsi en 2013 au deuxième Open de pétanque de Calvi, événement où Jean-Jacques Bourdin, une autre star de BFM TV, est également présent. En septembre 2014, elle passe du côté des matinales, plus suivies.

Fanny Agostini décide de quitter l'antenne de BFM TV en 2017. Son dernier bulletin météo est diffusé le 12 juillet 2017 après quoi elle vogue vers France 3 où elle prend la présentation de Thalassa, le magazine de la mer que Georges Pernoud avait animé pendant près de 40 ans. Pour la troisième chaîne, elle présente également une autre émission intitulée Premier de cordée, un programme tourné en haute montagne. Plus tard, en mai 2019, Fanny Agostini annonce son départ de Thalassa et de France 3. Elle expliquera par la suite qu'elle n'avait pas considéré prolonger son contrat. En cause ? Une ligne éditoriale jugée trop peu ambitieuse à son goût.

En septembre 2019, Fanny Agostini revient sur les ondes en tant que chroniqueuse sur Europe 1. Son billet est dédié à l'écologie et à l'agriculture et est diffusé en direct de la ferme pédagogique qu'elle a installée en Haute-Loire, à Boisset. En 2020, elle intègre la chaîne Ushuaïa TV où elle présente l'émission dédiée à l'environnement En terre ferme qui sera ensuite diffusée en 2021 sur TMC. Elle arrive ensuite en janvier 2021 à l'antenne de TF1 avec l'émission Génération Ushuaïa dédiée à l'écologie.

En 2014, Fanny Agostini s'intéresse à un destin politique au sein de la commune de La Bourboule dans le Puy-de-Dôme. Elle se présente en effet candidate sur la liste du maire sortant Eric Brut (PS). Comme le veut la législation, elle s'écarte donc de l'antenne de BFM TV le temps de la campagne. Avec 53,82% des suffrages, la liste d'Eric Brut est élue dès le premier tour. En sixième position sur la liste électorale, Fanny Agostini siège à La Bourboule en tant que conseillère municipale. Elle officie cependant sans étiquette.

Depuis 2015, Fanny Agostini partage la vie de Henri Landes. Ex-conseiller chargé de l'environnement de Claude Bartolone (qui a siégé en tant que président de l'Assemblée Nationale), il est également professeur vacataire à Sciences Po Paris où il donne un cour sur le développement durable. Fanny Agostini et Henri Landes se sont mariés le 9 juin 2018 à La Bourboule, ville dont elle est originaire dans le Puy-de-Dôme. Ils ont accueilli en mai 2020 un petit garçon.