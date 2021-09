Karine Ferri : pourquoi la verra-t-on moins dans DALS ?

Cela va sans doute surprendre les fans de l'émission Danse avec les stars mais Karine Ferri n'apparaîtra que peu cette saison durant les primes. On vous explique pourquoi.

[Mis à jour le 17 septembre 2021 à 20h05] Cette rentrée 2021, Karine Ferri fait son retour à l'antenne de TF1 dans le concours de Danse avec les stars. Cependant, les amateurs du concours de danse n'auront pas le plaisir de découvrir la jeune animatrice lors du programme de première partie de soirée sur la Une. En effet, Karine Ferri ne sera désormais plus présente que dans le débrief de l'émission, en deuxième partie de soirée. Présente dans les coulisses plutôt qu'en plateau, elle n'hésitera cependant pas à passer une tête pour soutenir son ami Camille Combal qui reste, lui, toujours animateur du show principal. "Désormais, je vais être seule aux commandes du débrief de l'émission en deuxième partie de soirée" expliquait-elle auprès du Parisien avant de préciser que "nous sommes amis avec Camille Combal, et nous ne sommes pas à l'abri que j'arrive pour X raisons et inversement. Il y aura beaucoup de spontanéité".

Née le 25 avril 1982 à Suresnes, Karine Ferri, qui s'appelle en réalité Karine Jalabert, est une animatrice de radio et de télévision, mais aussi une mannequin française.

Karine Ferri a en effet débuté en tant que top modèle après des études en lettre moderne. Elle a notamment été élue Miss Hauts-de-Seine du comité Miss World France en 1999, puis Première dauphine en 2000. Avant de faire carrière à la télévision en tant qu'animatrice, Karine Ferri a été finaliste de l'émission de M6 Bachlor, le gentleman célibataire, avant de devenir égérie des marques Quelle et Cosmia by Auchan.

A partir de 2004, Karine Ferri s'est retrouvée à la tête de plusieurs émissions, d'abord sur M6, avant de rejoindre TF1. Elle a notamment présenté Club, Star Six Music et Fan de, avant de travailler sur Groom Radio et Absolument Stars de 2009 à 2010. La présentatrice va toutefois quitté M6 en juillet 2010 pour rejoindre Direct 8 et NRJ.

C'est à partir de l'année 2012 que Karine Ferri rejoint TF1. Elle participe à l'animation de The Voice dès la saison 2. Sur la première chaîne, elle se retrouve également à animer Tout pour la musique, Le grand bêtisier avant d'avoir un rôle dans un épisode de la série Nos chers voisins. Sur TF1, le public a pu également la voir à la présentation des Plus belles mariées et de Regarde moi : un silence pour tout se dire.

C'est à partir de 2016 que Karine Ferri rejoint Danse avec les Stars sur TF1, d'abord en tant que candidate dans la septième saison. Elle termine quatrième aux côtés du danseur Yann-Alrick Mortreuil. En novembre 2017, elle fait des apparitions à la présentation de la huitième saison de Danse avec les stars. C'est à partir de 2018 que Karine Ferri anime, aux côtés de Camille Combal, le concours de danse sur TF1.

De nombreux téléspectateurs avaient été choqués de découvrir, le 31 octobre 2018, des photos dénudées de Karine Ferri diffusées sans le consentement de l'animatrice dans Touche pas à mon poste. Le lundi 17 février 2020, le CSA a infligé une amende de 10 000 euros à C8 suite à ces diffusion. L'animatrice et TF1, qui l'emploie dans Danse avec les Stars notamment, avaient saisi le gendarme de l'audiovisuel fin 2018 en protestation de la diffusion de ces "photos de jeunesses, privées". En effet, publiées dans un premier temps dans Play boy et Entrevue, les magazines avaient été condamnés et ces clichés faisaient l'objet d'une interdiction de diffusion. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le CSA condamne C8 en lien avec l'émission présentée par Cyril Hanouna, ayant infligé une amende de 3 millions d'euros à la chaîne suite à un canular jugé homophobe et ayant créé une grosse polémique.

Juste après la diffusion de ces photos privées, TF1 avait réagi dans un communiqué de presse, dénonçant une "campagne systématique de dénigrement" et un "harcèlement moral" qui visait Karine Ferri à l'époque. La présentatrice avait également adressé un courrier de mise en demeure à Cyril. Elle réclamait notamment un dédommagement financier à hauteur d'un million d'euros devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour "violation du droit à l'image". En avril 2019, le tribunal avait rendu son jugement, demandant que Karine Ferri reçoivent 12 000 euros de réparation financière. L'affaire avait fait beaucoup de remous à la fin de l'année 2018. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste Thierry Moreau avait notamment défendu l'animatrice, et la guerre s'est déclenchée sur les réseaux sociaux entre ceux affichant leur soutien à la jeune femme, et ceux qui en profitaient pour l'attaquer. Karine Ferri avait d'ailleurs décidé de quitter les réseaux sociaux et fermer son compte Twitter suite à ces critiques.

Karine Ferri est en couple avec le footballeur français Yoann Gourcuff depuis 2011. De cette union, sont nés deux enfants : un garçon en avril 2016 et une fille en juillet 2018. Le couple se dit finalement "oui" le 8 juin 2019, après huit ans de relation.

Karine Ferri a été en couple avec Gregory Lemarchal, gagnant de la Star Academy en 2004. Le jeune homme est décédé le 30 avril 2007 des suites de la mucoviscidose, alors qu'il était toujours en couple avec l'animatrice. En hommage au chanteur disparu, Karine Ferri s'est fait tatouer "GK" pour "Grégory-Karine" sur le poignet gauche. Elle a participé à plusieurs reprises à des émissions pour promouvoir l'association Gregory Lemarchal, qui vise à lutter contre la mucoviscidose.