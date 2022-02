Nabilla : enceinte de son deuxième enfant, ce que l'on sait

NABILLA ENCEINTE. Nabilla a annoncé sur les réseaux sociaux être enceinte de son deuxième enfant avec son mari, Thomas Vergara.

[Mis à jour le 4 février 2022 à 18h02] "Mon ventre s'arrondit de jour en jour". C'est par ces mots que Nabilla Benattia/Vergara a annoncé être enceinte de son deuxième enfant, ce vendredi 4 février 2022 sur ses réseaux sociaux. Ni le prénom, ni le sexe, ni la date prévue de l'accouchement n'ont pour l'heure été précisés.

Sur les photos partagées sur Instagram, seule la famille apparaît, exhibant fièrement une photographie de ce qui semble être une échographie. "Je ne réalise pas que je vais être maman une deuxième fois", annonce-t-elle également sur Twitter. Nabilla Benattia avait déjà donné naissance à un petit garçon, Milann, le 11 octobre 2019. Elle avait épousé Thomas Vergara, rencontré sur le tournage des Anges de la téléréalité, le 7 mai 2019 à Londres, avant de renouveler leurs voeux à Chantilly à l'été 2021.

Nabilla Benattia, également connue sous le nom de Nabilla Vergara depuis son mariage, est une star de la téléréalité française. Née le 5 février 1992 à Ambilly, elle a débuté une carrière de mannequin avant de se faire connaître dans Les Anges de la téléréalité, en 2013. Au cours d'un épisode, elle prononce la phrase "Non, mais allô quoi !" qui va provoquer le buzz sur les réseaux sociaux, et l'érigé en tant que personnalité médiatique incontournable du petit écran. Par la suite, elle a créé son émission, Allô Nabilla (2013), avant de rejoindre Touche pas à mon poste (2014). Depuis, elle fait quelques apparitions dans les médias, mais c'est sur les réseaux sociaux qu'elle poursuit sa carrière. Elle se marie à Thomas Vergara en 2019, et donne naissance à leur premier enfant, Milann, en octobre 2019.

Depuis 2013, Nabilla Benattia ets en couple avec Thomas Vergara. Le couple se rencontre lors du tournage de l'émission de télé-réalité Les Anges de la télé-réalité. Leur relation est mouvementée : en 2014, Nabilla est accusée d'avoir porté un coup de couteau à son compagnon et de l'avoir gravement blessé. Elle est arrêtée et mise en examen pour "tentative de meurtre", et sera condamné à six mois de prison ferme. Grâce à un aménagement de peine, elle ne retourne pas en prison. Le couple se marie finalement en 2019, alors que la star de la téléréalité attend leur premier enfant. Leur aîné, Milann, né le 11 octobre 2019. Le 4 frévier 2022, Nabilla annonce être de nouveau enceinte et attendre un second enfant.

Si Nabilla et Thomas Vergara se sont mariés en 2019, ils renouvellent leurs voeux à l'été 2021, lors d'une cérémonie qui a lieu à Chantilly. L'événement est toutefois marqué par un drame, puisque le couple est victime d'un cambriolage. De nombreux objets de luxes, d'une valeur estimée à 150 000 euros, sont volés. Un homme est interpellé et incarcéré pour ces faits en septembre 2021.

