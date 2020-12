"EN DIRECT. Dernier JT de Pernaut : surprises sur TF1, pourquoi il quitte le 13h"

JEAN-PIERRE PERNAUT. Le présentateur préféré des Français fait ses adieux en direct dans le JT de 13h ce vendredi 18 décembre 2020. Il met fin à plus de 30 ans à la tête du rendez-vous de la mi-journée sur TF1. De nombreuses surprises lui ont été réservées...

13:35 - Jean-Pierre Pernaut les larmes aux yeux face aux hommages des téléspectateurs La suite des hommages des téléspectateurs et des fans de Jean-Pierre Pernaut se poursuit dans le dernier JT du présentateur : "Jean-Pierre c'est le numéro 1", lâche une fan, tandis qu'un homme lâche : "on a un peu l'impression qu'il fait partie de la famille, il s'invite à déjeuner tous les jours !" Le public apprécie de "visiter" avec lui et de découvrir des départements grâce à lui. "Il ne regarde pas la France comme tout le monde", estime une téléspectatrice. Jean-Pierre Pernaut retient ses larmes difficilement durant cette séquence d'hommage et de remerciement des téléspectateurs : "ça me va droit au coeur tous ces témoignages et ces commentaires, réagit-il. C'est vraiment très émouvant."

13:30 - Quels sont les prochains projets de Jean-Pierre Pernaut ? S’il quitte le JT de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut ne prend pas sa retraite. Il va continuer à multiplier les projets, puisqu'il lance JPP TV, une plateforme vidéo en ligne gratuite qui propose des reportages du JT de 13H mais aussi des playlists sur le patrimoine, l'environnement, la culture et l'actualité régionale. A partir du 9 janvier 2021, Jean-Pierre Pernaut lancera une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Jean-Pierre et vous sur LCI. Le présentateur préféré des Français

13:23 - La météo spéciale d'Evelyne Dhéliat Evelyne Dhéliat, qui présente la météo au 13 heures de TF1, a tenu à adresser un dernier message et une météo bien particulière à Jean-Pierre Pernaut pour son dernier journal télévisé. Vous pouvez la visionner ci-dessous. LA SURPRISE d'@ACCoudray, @GillesBouleau et #EvelyneDhéliat à @pernautjp pour son dernier #JT13H sur @TF1 : regardez #MerciJeanPierre ⤵. pic.twitter.com/uYM9jCKkEv — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020

13:22 - Les chiffres du JT de Jean-Pierre Pernaut Anne-Claire Coudray a rappelé les chiffres impressionnants et inégalés de Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT : 33 ans à la présentation, 7 000 JT et 4 500 heures d'antennes. Il confie toutefois que malgré l'expérience et les années, il ressent toujours un peu de stress avant de prendre l'antenne : "On a toujours du stress quand on fait ce métier, car on est peur de se tromper, d'avoir un problème technique [...] mais on est fait pour ça."

13:19 - Dany Boon adresse un message à Jean-Pierre Pernaut "Jean-Pierre ? ça va biloute ?" Dany Boon a tenu a enregistré un message pour Jean-Pierre Pernaut. L'acteur ch'ti a pris son accent pour l'occasion : "C'est la dernière ? Pourquoi t'arrêtes ? C'est dommage ? On va plus avoir des nouvelles de la France profonde, plus personne va savoir !" Plus sérieux, Dany Boon l'a ensuite remercié et félicité "pour toutes ces belles années et ces moments qu'on a vécu ensemble avec Bienvenue chez les Ch'tis."

13:15 - Pourquoi Jean-Pierre Pernaut arrête le JT de 13 heures ? Que les fans de Jean-Pierre Pernaut se rassurent : deux ans après avoir soigné son cancer, le présentateur n'arrête pas le journal télévisé de 13 heures parce qu'il est malade. Et le journaliste de 70 ans ne prend pas sa retraite non plus. Jean-Pierre Pernaut a simplement décidé de changer de rythme et de quitter le 13 heures alors qu'il est au top de sa carrière et des audiences. Le présentateur préféré des Français compte désormais se lancer dans de nouveaux projets avec le groupe TF1.

13:14 - Jean-Pierre Pernaut visiblement très ému "Cela me fait beaucoup d'émotions de voir tout ça", lâche Jean-Pierre Pernaut après un reportage consacré à la Picardie. On peut d'ailleurs remarquer que le présentateur préféré des Français a les larmes aux yeux durant cette séquence d'émotion, suivant avec grande attention les hommages qui lui sont rendus."

13:10 - Les Picards rendent hommage à Jean-Pierre Pernaut Jean-Pernaut est originaire d'Amiens, en Picardie. Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray ont choisi d'ouvrir cette séquence d'hommage au présentateur télévisé par un reportage sur sa région. "Il va nous manquer beaucoup, c'est un grand monsieur", lâche un Picard au cours du reportage consacré à cette région et à son rapport avec le journaliste de 70 ans. "C'est lui le patrimoine !" lance même une passante.

13:10 - Jean-Pierre Pernaut met fin à 33 ans à la tête du JT de TF1 Jean-Pierre Pernaut a débuté sa carrière à TF1 dès 1978. Après avoir présenté le le journal de 13h avec Yves Mourousi, il s'est distingué comme reporter et chef de rubrique dans le service économie de la chaîne. En 1983, il est promu chef adjoint du service "Enquêtes et Reportages". En 1987, il est désigné comme le remplaçant officiel à la présentation des journaux de 13 et 20h. Le 22 février 1988, il est choisi pour prendre le fauteuil du journal de 13 heure. Il ne quittera ce siège qu'en 2018 pour soigner son cancer de la prostate, mais aussi lors du confinement en mars 2020 par précaution. Le 15 septembre 2020, il annonce qu'il quitte la présentation du JT de 13 heures le 18 décembre.

13:08 - Le cadeau de Jean-Pierre Foucault à Jean-Pierre Pernaut Lors du JT, Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier sont intervenus pour aborder le sujet de Miss France 2021. Jean-Pierre Foucault a annoncé à la fin de son intervention une surprise pour Jean-Pierre Pernaut : toutes les Miss 2021 ont applaudi le présentateur pour le remercier pour ces années à la tête du JT de 13 heures.

13:08 - Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau lancent les hommages à Jean-Pierre Pernaut Après 10 minutes de revue de l'actualité, l'heure est aux hommages pour Jean-Pierre Pernaut. Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau ont ouvert cette séquence par un montage d'images d'archives.

13:02 - A quoi s'attendre pour ce dernier JT de Jean-Pierre Pernaut ? Jean-Pierre Pernaut débute son ultime JT de 13 heures sur TF1. Au cours de cette émission événement, la première partie sera consacrée à l'actualité, tandis que l'autre moitié promet des surprises au présentateur préféré des français. Images d'archives, mais aussi des messages de ses correspondants, de son équipe, de sa famille ou de ses fans, tout le monde va rendre un hommage au journaliste de 70 ans. Ce dernier en profitera pour présenter officiellement sa remplaçante, Marie-Sophie Lacarrau, aux téléspectateurs, avant d'adresser ses derniers mots au public qui le suit depuis plus de trente ans.

12:59 - Le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut a commencé "Ca y est c'est fait !" a commencé, tout sourire, Jean-Pierre Pernaut au début de son dernier JT de 13 heures, après avoir dit pour la dernière fois son fameux "Mesdames et messieurs, bonjour". Il a également confirmé que plusieurs surprises étaient prévues au programme de ce JT exceptionnel : "Mais je ne sais rien de ce qui va se passer jusqu'à 14h15." "Mesdames et messieurs bonjour" : ça y est, c'est fait, c'est la dernière fois que @pernautjp vous le disait ce vendredi 18 décembre 2020 sur @TF1 #MerciJeanPierre ! pic.twitter.com/S0zy27Qgy4 — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020