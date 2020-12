"DIRECT. Jean-Pierre Pernaut : son dernier JT, pourquoi il quitte le 13h"

PERNAUT. Ce vendredi 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut présente son dernier JT de 13h. Une tranche d'info qu'il dirige depuis 33 ans sur TF1. Deux ans après avoir été soigné pour un cancer, ce monument de la télévision s'en va. Mais il a encore bien des projets...

11:31 - Brigitte Macron aurait dû intervenir pour le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut Selon des informations du Parisien, il était initialement prévu que Brigitte Macron intervienne dans le dernier journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut ce vendredi 18 décembre. C'était à travers un message enregistré que la première dame avait prévu de rendre hommage au présentateur de TF1. Mais Emmanuel Macron étant positif au coronavirus, les plans ont finalement changé, et l'on ne verra pas la première dame pour l'ultime JT du journaliste.

11:20 - Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux Les téléspectateurs mais également les personnalités médiatiques appréhendent le départ de Jean-Pierre Pernaut. Et alors que son dernier JT n'est pas encore diffusé, des hommages et messages d'au revoir sont déjà partagés sur les réseaux sociaux. "Mon grand-père Spyros disait qu’un homme ne tire jamais sa révérence quand il peut encore serrer les mains en regardant droit dans les yeux. Jean Pierre fait partie de ces hommes", a écrit Nikos Aliagas, tandis qu'une internaute @catkasz a témoigné : "Depuis 1988 vous faisiez un peu parti de notre famille @pernautjp #jeanpierrepernaut #mercijeanpierre vous allez nous manquer bonne route pour la suit". Le hashtag #mercijeanpierre fait d'ailleurs déjà partie des tendances sur Twitter en France aujourd'hui.

11:05 - Ses derniers mots seront pour ses téléspectateurs Jean-Pierre Pernaut adressera ses derniers mots aux téléspectateurs qui le suivent fidèlement depuis 33 ans. Mais que va-t-il leur dire ? Le présentateur préféré des Français reste très mystérieux à ce sujet : "Je leur dirai que j’ai été fier de présenter ce journal pendant si longtemps", assure-t-il seulement à TV Mag, tout en précisant que ce ne sont pas des adieux, puisqu'il a d'autres projets pour le début de l'année 2021.

10:58 - Les prochains projets de Jean-Pierre Pernaut En plus de la JPP TV, Jean-Pierre Pernaut ne compte pas chômer après avoir quitté le JT de 13 heures de TF1. A partir du 9 janvier 2021, il va lancer une nouvelle émission hebdomadaire, "Jean-Pierre et vous" sur LCI : l'objectif est de présenter la vision des Français sur l'actualité. Des reportages seront également proposés par le journaliste sur le terroir à l'occasion du magazine Grands reportages sur TF1. En plus de ses projets avec le groupe télévisé, le présentateur préféré des Français prépare un livre qui devrait sortir le 11 février 2021 et envisage d'écrire une 3ème pièce de théâtre, avec sa femme Nathalie Marquay.

10:39 - Les adieux de Jean-Pierre Pernaut à son équipe LCI a eu l'occasion de suivre l'ultime conférence de rédaction de Jean-Pierre Pernaut. Après avoir décidé des sujets au programme de ce journal télévisé, le journaliste a eu un mot pour son équipe : "Merci pour cette dernière conf. Ça a été un bonheur toutes ces années pour moi [...] Je suis content car on a vraiment bien bossé et le 13H tient parce que vous êtes là, c'est une rédaction formidable. J'ai des souvenirs qui repassent, mais je ne m'en vais pas à la retraite hein !" Il s'est également excusé pour ses "colères", "à cause du stresse". "On s'est éclatés, on est dans une bonne maison et c'est pour ça que j'y reste. Mon bureau est au deuxième étage, merci à tous et bonne journée". Ce discours s'est achevé sous les applaudissements de ses collègues. ➡Standing ovation pour @pernautjp en conférence de rédaction de @TF1LeJT

Ça commence fort ????????????#MerciJeanPierre pic.twitter.com/rs5BaEEaKH — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020

10:18 - Lancement de JPP TV, son nouveau projet Dès ce 18 décembre, Jean-Pierre Pernaut va lancer la JPP TV, une plateforme vidéo en ligne gratuite qui proposera les plus beaux reportages et les plus belles archives du JT de 13H ainsi que des playlists sur des thématiques chères au présentateur : le patrimoine, l'environnement, la culture et l'actualité régionale. Nous retrouverons également les opérations spéciales de défense du patrimoine comme SOS Villages ou Votre plus beau marché. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà vous inscrire ici.

10:01 - Un JT fort en émotion attendu, va-t-il pleurer ? Après 33 ans à la tête du journal télévisé de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut risque d'être très ému pour son départ. "J'appréhende ce (dernier) journal, pas parce que je vais l'arrêter, j'appréhende ce journal par l'émotion qu'il va me donner", a-t-il d'ailleurs assuré au micro de Sept à huit dimanche. A cette date, il ne savait d'ailleurs pas encore quels seraient ses derniers mots pour ses téléspectateurs qui le suivent fidèlement toutes ces années : "Ça fait 15 jours que tous les soirs j'écris des trucs, et ma poubelle à la maison est pleine. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais dire, on verra".

09:45 - Pourquoi Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de TF1 ? Jean-Pierre Pernaut a pris la décision de quitter le siège du JT de 13 heures sur TF1 alors qu'il est encore le roi des audiences et adoré de ses téléspectateurs. "Je n'ai pas de regrets, ça a été une aventure extraordinaire, et je laisse le 13H dans un état formidable", a-t-il d'ailleurs précisé dans une interview à l'AFP. Il préfère désormais se consacrer à d'autres projets, après avoir dirigé le journal télévisé de mi-journée pendant 33 ans.