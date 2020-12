"Jean-Pierre Pernaut : "Je ne vous oublierai jamais"... Son adieu au JT de 13h"

PERNAUT. Le présentateur de 70 ans a fait ses adieux au JT de 13 heures ce vendredi 18 décembre 2020. Très ému, c'est la fin de 30 ans à la tête de ce rendez-vous de TF1. Après plusieurs surprises, il a adressé un ultime message à son public.

15:24 - Quelle suite pour Jean-Pierre Pernaut ? C'est fait, Jean-Pierre Pernaut a quitté le JT de 13 heures de TF1. Toutefois, le présentateur phare de la chaîne ne prend pas sa retraite, puisqu'il a de nombreux projets pour 2021. Il lance JPP TV, une plateforme vidéo qui regroupe des reportages du 13 heures, mais aussi des vidéos sur le patrimoine, l'environnement, la culture et l'actualité régionale. A partir du 9 janvier 2021, Jean-Pierre Pernaut lancera une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Jean-Pierre et vous sur LCI.

15:01 - Qui est Marie-Sophie Lacarrau, la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut ? Dès le 4 janvier 2021, Jean-Pierre Pernaut sera remplacé par Marie-Sophie Lacarrau. Cette présentatrice est tout à fait à l'aise avec l'identité régionale du JT de 13 heures de TF1, puisqu'elle a fait ses premiers pas chez Midi Libre, LCI, M6, mais surtout France 3 Quercy-Rouergues et France 3 Midi-Pyrénées. De 2014 à 2016, elle oeuvre comme joker du 13 heures mais aussi du 20h de France 2. Puis elle deviendra le visage du JT de 13 heures sur la deuxième chaîne jusqu'au mois de septembre 2020, où elle annonce son désir de prendre la suite de Jean-Pierre Pernaut sur la chaîne concurrente, TF1.

14:40 - La vidéo des adieux de Jean-Pierre Pernaut à ses téléspectateurs Jean-Pierre Pernaut a conclu cet ultime JT de 13 heures avec beaucoup d'émotion. Remerciant les journalistes, techniciens, chefs et personnalités avec lesquelles il a pu travailler tout au long de sa carrière à ce poste, le présentateur a craqué en évoquant sa mère, décédée, qui n'a pas raté un seul de ses journaux. Retrouvez ci-dessous la vidéo des derniers mots de Jean-Pierre Pernaut. ???? DERNIER CLAP - L'émotion, et les larmes à l'évocation de sa maman qui n'a jamais manqué un seul #JT13H sur @TF1 pendant 30 ans, de @pernautjp #MerciJeanPierre ⤵. pic.twitter.com/OMHtPQkZDf — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020

14:30 - Pourquoi Jean-Pierre Pernaut arrête le JT de 13 heures ? Jean-Pierre Pernaut vient de terminer son dernier JT de 13 heures sur TF1. Pourtant, ce n'est pas une retraite que prend le présentateur. Ce dernier a pris la décision de changer de rythme, de passer plus de temps en famille et de se lancer dans de nouveaux projets. Ce n'est pas en raison de sa santé, deux ans après avoir guéri d'un cancer, que le journaliste de 70 ans se retire, mais simplement pour faire de nouvelles choses.

14:25 - Quand est-ce que Marie-Sophie Lacarrau prendra la relève ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Marie-Sophie Lacarrau ne prendra pas toute suite la relève de Jean-Pierre Pernaut. La journaliste prendra la place sur le plateau dès le 4 janvier 2021. Pour les vacances de Noël, c'est Jacques Legros qui poursuivra son rôle de joker et présentera le Jt de 13 heures.

14:21 - Les mots d'adieux de Jean-Pierre Pernaut Jean-Pierre Pernaut a tenu à avoir les derniers mots pour conclure ce dernier journal télévisé de 13 heures, remerciant les téléspectateurs qui l'ont suivi toutes ces années : "On a créé des liens très forts, estime-t-il, grâce à vous et votre fidélité." Cela a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de ces équipes toutes ces années", ajoute-t-il avant de remercier ses chefs, les correspondants, les journalistes, les techniciens. "Je suis très triste de les quitter aujourd'hui", avoue-t-il. Il explique avoir envie d'avoir un autre rythme, et craque au moment d'évoquer sa mère, décédée, sa première téléspectatrice qui n'a raté aucun de ses JT. En larmes, il remercie son public : "Merci je vous aime je vous oublierai jamais."

14:17 - Jean-Pierre Pernaut présente Marie-Sophie Lacarrau "C'est un honneur de vivre ce moment avec toi", estime Marie-Sophie Lacarrau, en plateau avec Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier a tenu à la présenter à ses téléspectateurs avant qu'elle ne prenne sa suite, le 4 janvier 2021. "Je suis riche de tout ce que tu viens de nous montrer, j'ai bien compris quelle était ta feuille de route."

14:16 - Jacques Legros offre un cadeau à Jean-Pierre Pernaut Jacques Legros, joker de Jean-Pierre Pernaut intervient à son tour sur le plateau du 13 heures de TF1 pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut, un cadeau à la main. "On se croise beaucoup et on se voit assez peu", estime-t-il. Il lui a offert un album photo dédicacé par ses correspondants, remontant sur ses années au JT.

14:13 - Les correspondants en région rendent hommage à Pernaut en chanson Tous les correspondants de Jean-Pierre Pernaut sont intervenus en duplex pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut... jusqu'à un clip en chanson où chacun interprète quelques mots pour dire, une nouvelle fois, qu'ils aiment le présentateur. Une nouvelle fois, le journaliste de 70 ans suit avec attention et émotion cette vidéo.

14:08 - Nicolas Canteloup imite Jean-Pierre Pernaut Parmi les personnalités qui rendent hommage à Jean-Pierre Pernaut ce vendredi 18 décembre pour son dernier JT, l'humoriste Nicolas Canteloup s'est mis dans la peau de l'humoriste, imaginant qu'il allait créer "le Netflix des régions", avec "Game of Drôme" ou encore "la Savoie del Papel".

14:00 - De nombreux hommages sur les réseaux sociaux Alors que Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13 heures et que de nombreuses surprises se succèdent sur le plateau de TF1, les réseaux sociaux rendent également hommage au présentateur. Audrey Crespo-Mara a eu une pensée pour son collègue : "Ce dernier 13H, tu l’appréhendais, cher ⁦@pernautjp⁩. Mais, on est tous là, autour de toi !". Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a également eu une pensée pour le journaliste : "Pendant 33 ans, il a montré les régions comme personne, donné inlassablement à voir toute la richesse de nos territoires avec une passion intacte. Jean-Pierre Pernaut présente à 13h son dernier @TF1LeJT. Un visage familier quitte le paysage audiovisuel français."

13:55 - La famille de Jean-Pierre Pernaut sur le plateau Nathalie Marquay et les enfants de Jean-Pierre Pernaut débarquent sur le plateau de TF1 pour ce dernier journal télévisé. Et c'est d'ailleurs la première fois que Nathalie Marquay vient sur TF1. Cette interruption inattendue met les larmes aux yeux du présentateur : "Le 13 heures c'est une aventure familiale aussi", lâche-t-il, heureux de voir sa famille présente.

13:53 - Qu'est-ce que JPP TV ? Après le JT de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut se lancera dans JPP TV : Dès ce 18 décembre, Jean-Pierre Pernaut va lancer cette plateforme vidéo en ligne gratuite. Elle de nombreux reportages et archives du JT de 13 heures, mais aussi des playlists sur le patrimoine, l'environnement, la culture et l'actualité régionale. Nous retrouverons également les opérations spéciales de défense du patrimoine comme SOS Villages ou Votre plus beau marché.