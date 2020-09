"Jean-Pierre Pernaut : la date de son dernier JT de 13h dévoilée"

JEAN-PIERRE PERNAUT – C'est l'information média de la semaine, Jean-Pierre Pernaut quittera bientôt le JT de 13h qu'il a présenté pendant 33 ans. On sait d'ores et déjà quand il passera la main.

[Mis à jour le 16 septembre 2020 à 10h17] Au lendemain de l'annonce officielle de son départ du JT de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut a accordé une interview à France Info pour revenir sur sa décision de quitter le journal qu'il a présenté trente trois ans durant. Il explique que, bien qu'il soit désormais guéri du cancer de la prostate diagnostiqué il y a deux ans, ses problèmes de santé ont "forcément un petit peu joué" dans sa décision de se mettre en retrait du 13 heures. "J'ai décidé de partir avant, alors que j'ai toujours la pêche" précise le journaliste de 70 ans. Il concède par ailleurs que quitter la rédaction et les équipes de son journal est un véritable "déchirement" car "le 13h c'est une sorte de famille".

Jean-Pierre Pernaut a annoncé que son dernier JT de 13h serait diffusé le 18 décembre 2020, quelques jours avant Noël, une période qu'il couvre généralement avec ses correspondants sur les marchés de Noël dans les régions de France. Il y a fort à parier pour que cet ultime journal soit le moment d'un hommage particulier à celui qui est le roi des audiences à 13 heures tous les jours.

Le journaliste précise cependant que s'il quitte le 13h il ne compte pas pour autant prendre sa retraite loin de là ! En effet, plusieurs projets sont dans les cartons pour Jean-Pierre Pernaut dans le groupe TF1 à commencer par une grande émission dédiée au terroir, une de ses passions. Une émission sur LCI est en réflexion pour lui permettre de donner la parole à ceux qu'il appelle "les vrais gens". Enfin, sur France Info, Jean-Pierre Pernaut a laissé la porte ouverte à une arrivée à la radio, média où on ne l'a jamais entendu jusqu'ici. "C'est une envie" précise-t-il sans pour autant annoncer quoi que ce soit.

Qui pourrait remplacer Jean-Pierre Pernaut au JT de TF1 ?

Maintenant que le départ de Jean-Pierre Pernaut est imminent, TF1 œuvre en coulisse pour lui trouver un remplaçant. Celui-ci doit pouvoir prendre ses fonctions d'ici la fin de l'année. Et autant dire que c'est un véritable casse-tête qui se présente au directeur de l'information de TF1, Thierry Thullier : en 32 ans de JT, Jean-Pierre Pernaut a imposé sa patte et son style bien a lui. Et cela se ressent dans les audiences : chaque midi, ce sont plus de 5 millions de téléspectateurs qui suivent le journal télévisé de Pernaut. Il a également été élu personnalité du monde télévisé préférée des Français lors d'un sondage TV Mag/Opinion Way en juin dernier, devant Nagui et Stéphane Bern.

TF1 va tout de même devoir remplacer Jean-Pierre Pernaut. Pour l'heure, quelques noms ont été évoqués dans les médias, comme celui de Jacques Legros, " joker " officiel du présentateur depuis 1998. Mais il n'est pas impossible que la première chaîne choisisse un journaliste plus jeune que l'animateur de 69 ans. TV Mag évoque ainsi les noms de Julien Arnaud, ancien remplaçant de Claire Chazal les week-ends, mais aussi Dominique Lagrou-Sempère qui partage l'amour de Pernaut pour le journalisme de proximité. Notons également le nom d'Audrey Crespo-Mara, qui travaille actuellement sur le Portrait de la semaine du Sept à huit. Ce qui est pour l'heure certain, c'est que Darius Rochebin, présentateur du HT de RTS, est exclus : " Je l'aime bien mais c'est inimaginable", a commenté Thierry Thullier lors d'une conférence de rédaction.

Quels sont les prochains projets de Jean-Pierre Pernaut ?

Jean-Pierre Pernaut quitte certes le JT de 13 heures de TF1, mais il ne disparaît pas de l'antenne pour autant. Le journaliste a déjà d'autres projets avec le groupe télévisé, pour lequel il travaille depuis plus de 40 ans. Il va continuer à travailler sur des opérations spéciales de proximité, comme c'était déjà le cas auparavant avec SOS Villages, tout en faisant des apparitions ponctuelles lors d'éditions spéciales de la Une, notamment lors du 14 juillet. Il présentera également un rendez-vous journalistique sur LCI qui reste encore à définir en détail, proposant des reportages longs. Enfin, Jean-Pierre Pernaut prépare un programme digital. Ces différents projets, axés sur les régions, le local et le patrimoine que le présentateur affectionne particulièrement, pourraient prendre formes et être opérationnels pour janvier 2021.

Jean-Pierre Pernaut va " manquer " aux téléspectateurs de TF1

Avec le départ de Jean-Pierre Pernaut, c'est plus de 32 ans d'histoire du JT de 13 heures qui se tourne. De nombreux internautes ont déjà partagé leur déception à l'idée que le journaliste, à l'antenne depuis 1988, soit remplacé : "Sa figure familière et sa liberté de ton nous manqueront", déplore un internaute, tandis qu'un autre affirme que "Le JT de 13h sans Jean-Pierre Pernaut ne sera plus le même. Tu vas nous manquer", "Jean-Pierre Pernaut quitte le JT, 2020 n'épargne vraiment rien". D'autres sont clairement sous le choc de voir le présentateur quitter le journal télévisé : "Comment ça Jean-Pierre Pernaut va quitter TF1 ?", déplorent certains, quand d'autres regrettent qu'on "ne reverra plus jamais une telle longévité à la tête d'un journal. La fin d'une époque !"

Jean-Pierre Pernaut a justifié son départ en évoquant une volonté de changer de rythme. Toutefois, difficile de parler de départ à la retraite : le journaliste de 70 ans arrête la présentation du JT de 13 heures mais continuera de développer d'autres projets avec le groupe TF1. Parmi eux, on compte des opérations spéciales, sa participation lors d'événements majeurs mais aussi des reportages et longs-formats avec LCI. Jean-Pierre Pernaut doit s'expliquer dans les jours à venir dans une grande interview auprès du Figaro. Interrogée par Morandini, son épouse Nathalie Marquay a expliqué que pour son mari, prendre sa retraite est "inimaginable. Il ne peut pas".

Qui pourrait remplacer Jean-Pierre Pernaut au JT de TF1 ?

Maintenant que le départ de Jean-Pierre Pernaut est imminent, TF1 œuvre en coulisse pour lui trouver un remplaçant. Celui-ci doit pouvoir prendre ses fonctions d'ici la fin de l'année. Et autant dire que c'est un véritable casse-tête qui se présente au directeur de l'information de TF1, Thierry Thullier : en 32 ans de JT, Jean-Pierre Pernaut a imposé sa patte et son style bien a lui. Et cela se ressent dans les audiences : chaque midi, ce sont plus de 5 millions de téléspectateurs qui suivent le journal télévisé de Pernaut. Il a également été élu personnalité du monde télévisé préférée des Français lors d'un sondage TV Mag/Opinion Way en juin dernier, devant Nagui et Stéphane Bern.

TF1 va tout de même devoir remplacer Jean-Pierre Pernaut. Pour l'heure, quelques noms ont été évoqués dans les médias, comme celui de Jacques Legros, " joker " officiel du présentateur depuis 1998. Mais il n'est pas impossible que la première chaîne choisisse un journaliste plus jeune que l'animateur de 69 ans. TV Mag évoque ainsi les noms de Julien Arnaud, ancien remplaçant de Claire Chazal les week-ends, mais aussi Dominique Lagrou-Sempère qui partage l'amour de Pernaut pour le journalisme de proximité. Notons également le nom d'Audrey Crespo-Mara, qui travaille actuellement sur le Portrait de la semaine du Sept à huit. Ce qui est pour l'heure certain, c'est que Darius Rochebin, présentateur du HT de RTS, est exclus : " Je l'aime bien mais c'est inimaginable", a commenté Thierry Thullier lors d'une conférence de rédaction.

Nathalie Marquay, la femme de Jean-Pierre Pernaut, réagit

Peu de temps après l'officialisation du départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13 heures, son épouse Nathalie Marquay s'est exprimée sur cette annonce. Si la nouvelle va chambouler le paysage médiatique français, l'ancienne Miss France est "très contente" et juge que c'est une "excellente nouvelle". " Enfin, il va pouvoir un peu lâcher et être en famille", a réagi la comédienne dans le Morandini Live du 15 septembre 2020. Elle confirme également que le couple y réfléchit ensemble" depuis fin juin. Je pense que c'est important qu'il lève le pied". La décision n'a néanmoins pas été facile à prendre puisque, comme le dit Nathalie Marquay, " c'est son bébé le JT de 13 heures !"

Une présence à l'antenne exceptionnelle pour un présentateur TV

Jean-Pierre Pernaut aura présenté le JT de 13 heures sur TF1 de 1988 à 2020. En 32 ans, le présentateur très populaire auprès des téléspectateurs affiche une présence rarement égalée à la télévision. En face, de nombreux visages se sont succédés au JT de France 2, selon les chiffres de Puremédias : au total, 16 journalistes ont présenté le 13 heures de la seconde chaîne, sans compter les jokers. Parmi ceux qui ont tenté l'expérience sur France 2 pendant que Jean-Pierre Pernaut était en poste à TF1, on compte William Leymergie et Patricia Charnelet jusqu'en 1990, puis Henri Sannier, Philippe Lefait, Hervé Claude, Daniel Bilalian, Patrick Chêne, Carole Gaessler, Rachid Arhab, Gérard Holtz, Daniel Bilalian, Christophe Hondelatte mais aussi Benoît Duquesne. C'est finalement Elise Lucet qui restera le plus longtemps à l'antenne sur France 2, présentant le JT de 13 heures de 2005 à 2016, avant 'être remplacée par Marie-Sophie Lacarrau.

Jean-Pierre Pernaut désigné personnalité TV préférée des français en 2020

Selon un sondage réalisé en juin 2020 par TV Mag avec l'institut OpinionWay en juin dernier, Jean-Pierre Pernaut, à l'antenne depuis 1988 a été élu personnalité du monde télévisé préférée des Français en juin 2020. Avec 23,7% des voix à son actif, il devance Stéphane Bern (21,6%) et Nagui (19%) sur le podium. Cette popularité est le résultat d'un style propre, mêlant information locale et de proximité mais aussi un ton bien à lui. S'il n'assurait pas la présentation sur TF1 durant le confinement, Jean-Pierre Pernaut s'est fait remarquer pendant plusieurs mois, notamment pour ses coups de gueule. Le journaliste de 69 ans a critiqué à de nombreuses reprises les personnes ne respectant pas les gestes barrières ou le confinement, de sorties régulièrement saluées par les internautes.

Né le 8 avril 1950 à Amiens, Jean-Pierre Pernaut est journaliste et présentateur. Depuis 1988, il officie comme le présentateur du JT de 13 heures sur TF1. Depuis plusieurs décennies, Jean-Pierre Pernaut s'est érigé en véritable pape du journal télévisé. Et pour cause, avec lui le JT de 13 heures a pris une identité très spécifique : il est en grande partie dédiée à la France rurale et à son patrimoine. Jean-Pierre Pernaut est aussi un monstre d'audiences au Programme TV car, chaque midi, il rassemble quelques 5 millions de téléspectateurs soit quatre personnes sur dix sur cette tranche horaire. Le journaliste affiche également une très grande longévité à l'antenne : il a fêté ses trente ans de 13 heures en février 2018.

Jean-Pierre Pernaut est né le 8 avril 1950 à Amiens, où il passe son enfance, à Quevauvillers plus précisément. Sa mère est pharmacienne, tandis que son père est directeur d'une usine de machines-outils. Il a un frère aîné, Jean-François, médecine, qui est mort en 2016 des suites d'une longue maladie. Avant d'être journaliste, Jean-Pierre Pernaut a étudié à la Cité scolaire, et à l'école privée Saint-Martin, à Amiens.

Après avoir suivi les cours de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Jean-Pierre Pernaut est choisi pour animer le journal de 23h de TF1. De 1978 à 1980, il co-présente le journal de 13h d'Yves Mourousi. Puis, il entre comme reporter et chef de rubrique dans le service économie de la chaîne. En 1983, il est promu chef adjoint du service "Enquêtes et Reportages". L'été 1987, est un nouveau cap dans sa carrière. Il est désigné comme le remplaçant officiel à la présentation des journaux de 13 et 20h. Cela conduit TF1 à lui confier le 22 février 1988 le fauteuil du journal de 13h. Il ne quittera ce siège seulement pour sept semaines en 2018, pour soigner son cancer de la prostate, puis lors du confinement en mars 2020, pour des raisons de sécurité en raison de son âge et de sa maladie passée. Le 15 septembre 2020, il annonce qu'il quitte la présentation du JT de 13 heures à la fin de l'année, mais qu'il poursuit ses projets pour la première chaîne.

En 1991, Jean Pierre Pernaut est également aux commandes de Combien ça coûte ?, une émission où il dénonce les gaspillages de l'argent public et privé. Elle propose notamment des astuces pour aider à moins dépenser et différents reportages consacrés à l'argent. Mais faute d'audiences alors que le format change d'années en années, l'émission prend fin en 2010, après 19 ans d'antenne.

Jean-Pierre Pernaut a toujours été très discret concernant son salaire et n'a jamais tenu à le révéler publiquement. Toutefois, le 18 décembre 2019, Cyril Hanouna dévoile dans Touche pas à mon poste, le salaire des présentateurs télévisés, dont Jean-Pierre Pernaut. Selon ses informations, le présentateur du JT de 13 heures toucherait près de 50 000 euros par mois. Ce chiffre n'a toutefois jamais été confirmé par TF1 ni le journaliste.

Jean-Pierre Pernaut est marié depuis le 23 juin 2007 à Nathalie Marquay. Son épouse a été élue Miss France en 1987, et a travaillé depuis comme comédienne et animatrice de télévision. Le couple s'est rencontré lors de l'élection de Miss France 2002. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Avant d'épouser Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut été marié à Dominique Bonnet, avec qui il a eu deux enfants.

Le lundi 24 septembre 2018, Jean-Pierre Pernaut était absent du JT de TF1 et la présence de Jacques Legros aux commandes du 13 Heures. La réponse est finalement venue du principal intéressé lui-même le mardi 25 septembre : Jean-Pierre Pernaut a indiqué qu'il était malade à ses quelques 80 000 fans sur Twitter et a précisé qu'il venait d'être opéré pour un cancer de la prostate. Le journaliste a indiqué lui-même sur Twitter qu'il souffrait de cette maladie sans préciser quand elle avait été détectée, depuis combien de temps il était soigné. Opéré le 25 septembre, le présentateur du JT de 13 heures a expliqué que l'opération s'était très bien passée dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Bonjour à tous



Je dois mabsenter quelque temps de la présentation du JT de 13H. Jai en effet subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Tout va bien.



1/2 — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) September 25, 2018

Dans une interview accordée au Parisien le 12 novembre 2018, il explique que son médecin lui a affirmé qu'il peut se "considérer comme guéri." Dans son message publié sur ses comptes officiels sur Facebook et Twitter, Jean-Pierre Pernaut a expliqué avoir subi "une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate". Le Parisien précise que l'opération a eu lieu le mardi 25 septembre au matin. La nature exacte de l'opération n'est pas connue ni l'hôpital où le présentateur a été pris en charge. Son retour au JT de 13 heures sur TF1 eu lieu le 12 novembre 2018, un peu moins de deux mois après le début de son congé médical. Le jour même, Pernaut annonçait au Parisien être guéri.

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Jean-Pierre Pernaut a décidé de quitter la présentation du JT de 13 heures sur TF1 alors qu'il était au top de sa popularité. Cette affection du public est en partie liée à sa "liberté de ton". Celle-ci s'est particulièrement incarnée dans ses récents "coups de gueule" durant le confinement au printemps 2020 : le présentateur n'a pas hésité à plusieurs reprises à exprimer ses mécontentements, notamment contre les personnes qui ne respectaient pas les gestes barrières sur les quais de la Seine, durant la fête de la musique ou contre les effusions des élus lors des résultats des municipales. Le journaliste partageait ses colères lors du journal télévisé et faisaient le grand bonheur des téléspectateurs.