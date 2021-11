"Jean-Pierre Pernaut : "tout est sous contrôle", il s'exprime sur son cancer"

JEAN-PIERRE PERNAUT. L'ancien présentateur du 13 heures de TF1 a pris la parole sur les réseaux sociaux pour donner davantage d'informations sur son cancer du poumon.

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 9h51] Trois ans après avoir guéri d'un cancer de la prostate, Jean-Pierre Pernaut souffre d'une nouvelle maladie. L'ancien présentateur du journal télévisé de 13 heures sur TF1 souffrait d'un cancer au poumon. "J'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres, a-t-il confié dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux ce lundi. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer, je n'y ai pas cru, j'aurais dû arrêter".

Jean-Pierre Pernaut se montre toutefois rassurant auprès de ses nombreux admirateurs qui l'ont suivis sur TF1 pendant plus de trente ans : "Tout va bien pour l'instant, on surveille, tout est sous contrôle". Le journaliste du groupe TF1 n'a toutefois pas révélé davantage d'informations sur son état de santé.

Jean-Pierre Pernaut a été opéré en juillet

Ce lundi 22 novembre 2021, la femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay, a donné plus de précisions sur l'état de santé de son compagnon dans l'émission Touche pas à mon poste hier. Elle a raconté les débuts de sa maladie et notamment le moment où elle a encouragé son mari à voir des médecins, face à une toux qui ne passait pas. "Au début, on ne pouvait pas faire l'opération car c'était extrêmement dangereux. Donc j'ai insisté pour aller voir d'autres médecins, à l'hôpital Georges-Pompidou. Heureusement, eux, ont dit que c'était possible", a expliqué l'ancienne Miss France.

Une opération a eu lieu en juillet dernier, a précisé Nathalie Marquay-Pernaut. "Tout s'est très bien passé", a-t-elle confirmé face à Cyril Hanouna. Malheureusement au mois de septembre, le cancer a repris du terrain, mais dans l'autre poumon cette fois. Par ailleurs, la femme de Jean-Pierre Pernaut a affirmé que la tumeur était cette fois plus importante : "Là c'est clair qu'on ne peut pas repasser par une opération, car c'est beaucoup trop lourd. Donc là, il fait de la radiothérapie". Avant de souligner : "Il a un moral d'acier et puis, on est auprès de lui. Il se bat". Pleine d'espoir, Nathalie Marquay-Pernaut ne baisse pas les bras pour sauver son mari. "On a gagné contre la prostate et contre le deuxième poumon. Donc je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas. Le cancer ne veut pas dire la mort", a affirmé l'invitée de TPMP.

Quel est l'état de santé de Jean-Pierre Pernaut ?

Pour l'instant, il est encore trop tôt pour savoir comment évolue la santé du présentateur amoureux du territoire. D'après Nathalie Marquay-Pernaut, de nouveaux examens en janvier aideront à y voir plus clair. Le présentateur continue quand même ses activités professionnelles, notamment sur la chaîne LCI. "Quand il doit se reposer, il se repose", a toutefois rassuré la conjointe de Jean-Pierre Pernaut. Et ajoute : "On fait confiance aux médecins".

Pourquoi Nathalie Marquay a-t-elle témoigner dans TPMP ?

Après son passage dans TPMP, Nathalie Marquay a été accusée de "vouloir faire le buzz" par de nombreux internautes. Sur le plateau de Cyril Hanouna, la femme de Jean-Pierre Pernaut a toutefois révélé les raisons qui l'ont poussée à prendre publiquement la parole sur la maladie de son époux : "Moi, au début, c'était un coup de gueule car j'en ai marre que les gens, à cause du Covid-19, ne vont pas faire leurs examens et n'osent plus aller dans les hôpitaux. Malheureusement, beaucoup de gens vont apprendre qu'ils ont des cancers".

Jean-Pierre Pernaut a déjà vaincu un cancer

Ce n'est pas la première fois que Jean-Pierre Pernaut doit se battre contre un cancer. En septembre 2018, il est obligé de s'absenter de l'antenne de TF1 après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Opéré en octobre de la même année, il a ensuite dû se reposer plusieurs semaines avant de réapparaître à la tête du 13 heures. En novembre 2018, il annonce être totalement guéri de sa maladie.

Que devient Jean-Pierre Pernaut ?

Présentateur emblématique de TF1, Jean-Pierre Pernaut a lâché les rênes du 13 heures le 18 décembre 2020. Son cancer des poumons, diagnostiqué quelques mois plus tard, n'en serait pas à l'origine, le journaliste vedette évoquant au moment de son départ l'envie de se lancer dans de nouveaux projets. On a pu le voir sur le petit écran au cours de plusieurs rendez-vous sur LCI, mais il se fait beaucoup plus rare que précédemment. Le 9 décembre prochain, un documentaire intitulé "Jean-Pierre Pernaut, la vie d'après" sera diffusé sur C8, dans lequel il revient sur sa maladie.

Né le 8 avril 1950 à Amiens, Jean-Pierre Pernaut est journaliste et présentateur. De 1988 à 2020, il officie comme le présentateur du JT de 13 heures sur TF1. Depuis plusieurs décennies, Jean-Pierre Pernaut s'est érigé en véritable pape du journal télévisé. Et pour cause, avec lui le JT de 13 heures a pris une identité très spécifique : il est en grande partie dédiée à la France rurale et à son patrimoine. Jean-Pierre Pernaut est aussi un monstre d'audiences au Programme TV car, chaque midi, il rassemble quelques 5 millions de téléspectateurs soit quatre personnes sur dix sur cette tranche horaire. Le journaliste affiche également une très grande longévité à l'antenne : il a fêté ses trente ans de 13 heures en février 2018. Le 18 décembre 2020, il quitte avec émotion le JT de 13 heures après 33 ans à l'antenne sur TF1 pour se lancer dans de nouveaux projets sur le groupe télévisé.

Jean-Pierre Pernaut est né le 8 avril 1950 à Amiens, où il passe son enfance, à Quevauvillers plus précisément. Sa mère est pharmacienne, tandis que son père est directeur d'une usine de machines-outils. Il a un frère aîné, Jean-François, médecine, qui est mort en 2016 des suites d'une longue maladie. Avant d'être journaliste, Jean-Pierre Pernaut a étudié à la Cité scolaire, et à l'école privée Saint-Martin, à Amiens.

Après avoir suivi les cours de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Jean-Pierre Pernaut est choisi pour animer le journal de 23h de TF1. De 1978 à 1980, il co-présente le journal de 13h d'Yves Mourousi. Puis, il entre comme reporter et chef de rubrique dans le service économie de la chaîne. En 1983, il est promu chef adjoint du service "Enquêtes et Reportages". L'été 1987, est un nouveau cap dans sa carrière. Il est désigné comme le remplaçant officiel à la présentation des journaux de 13 et 20h. Cela conduit TF1 à lui confier le 22 février 1988 le fauteuil du journal de 13h. Il ne quittera ce siège seulement pour sept semaines en 2018, pour soigner son cancer de la prostate, puis lors du confinement en mars 2020, pour des raisons de sécurité en raison de son âge et de sa maladie passée. Il quitte la présentation du JT de 13 heures le 18 décembre 2020, mais qu'il poursuit ses projets pour la première chaîne. Marie-Sophie Lacarrau a été choisie pour remplacer Jean-Pierre Pernaut à la présentation du JT de 13 heures sur TF1 depuis le début de l'année 2020.

Jean-Pierre Pernaut a présenté son dernier JT de 13 heures le 18 décembre 2020 ce vendredi 18 décembre. Après 33 ans à la présentation du rendez-vous de mi-journée sur TF1, le présentateur a fait ses adieux à ses téléspectateurs. Pour l'occasion, de nombreuses surprises ont été réservées au journaliste de 70 ans. A la fin, Jean-Pierre Pernaut a livré un message plein d'émotion, après avoir présenté sa remplaçante, Marie-Sophie Lacarrau. "Il est temps pour moi de vous dire au revoir", a simplement débuté Jean-Pierre Pernaut, des sanglots dans la voix, saluant les "liens très forts" tissés avec ses téléspectateurs. Après avoir remercié ses "trois patrons", ses correspondants, collègues et techniciens, Jean-Pierre Pernaut a évoqué sa compagne et sa mère aujourd'hui décédée "qui n'a jamais loupé un journal". Et de conclure les larmes aux yeux : "Avouez qu'à mon âge on peut avoir envie d'un autre rythme [...]. Je vous souhaite un joyeux noël malgré les difficultés, je vous aime, je ne vous oublierai jamais".

Jean-Pierre Pernaut a justifié son départ du JT de 13 heures sur TF1 en évoquant une volonté de changer de rythme. Toutefois, difficile de parler de départ à la retraite : le journaliste de 70 ans arrête la présentation du JT de 13 heures mais développe depuis d'autres projets avec le groupe TF1 : le présentateur a lancé la JPP TV depuis le 18 décembre. Il s'agit d'une plateforme vidéo en ligne gratuite qui propose les plus beaux reportages et les plus belles archives du JT de 13H ainsi que des playlists sur des thématiques chères au présentateur, notamment autour du patrimoine, de l'environnement, de la culture et de l'actualité régionale. On y retrouve également les opérations spéciales de défense du patrimoine comme SOS Villages ou Votre plus beau marché. A partir du 9 janvier 2021, il lance une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Jean-Pierre et vous sur LCI, la chaîne d'info du groupe TF1. Ce programme met à l'honneur la vision des Français sur l'actualité. Ils interviennent en direct depuis plusieurs régions et échangeront avec les journalistes de LCI qui répondent à leurs questions en plateau. Le présentateur préféré des Français propose également des reportages consacrés aux terroirs, pour le magazine Grands reportages de TF1.

En 1991, Jean Pierre Pernaut est également aux commandes de Combien ça coûte ?, une émission où il dénonce les gaspillages de l'argent public et privé. Elle propose notamment des astuces pour aider à moins dépenser et différents reportages consacrés à l'argent. Mais faute d'audiences alors que le format change d'années en années, l'émission prend fin en 2010, après 19 ans d'antenne.

Jean-Pierre Pernaut a toujours été très discret concernant son salaire et n'a jamais tenu à le révéler publiquement. Toutefois, le 18 décembre 2019, Cyril Hanouna dévoile dans Touche pas à mon poste, le salaire des présentateurs télévisés, dont Jean-Pierre Pernaut. Selon ses informations, le présentateur du JT de 13 heures aurait touché près de 50 000 euros par mois. Ce chiffre n'a toutefois jamais été confirmé par TF1 ni le journaliste.

Jean-Pierre Pernaut est marié depuis le 23 juin 2007 à Nathalie Marquay. Son épouse a été élue Miss France en 1987, et a travaillé depuis comme comédienne et animatrice de télévision. Le couple s'est rencontré lors de l'élection de Miss France 2002. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Avant d'épouser Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut été marié à Dominique Bonnet, avec qui il a eu deux enfants.

Le 22 novembre 2021, Public et TPMP nous apprennent que Jean-Pierre Pernaut est atteint d'un cancer des poumons, trois ans après avoir souffert d'un cancer de la prostate. Jean-Pierre Pernaut a lui-même pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer que "tout va bien, tout est sous contrôle". Dans l'émission de Cyril Hanouna, sa femme, Nathalie Marquay, révélait que son époux avait été opéré une première fois en juillet 2021, mais que cette fois, son autre poumon était touché. "Là c'est clair qu'on ne peut pas repasser par une opération, car c'est beaucoup trop lourd. Donc là, il fait de la radiothérapie".

En septembre 2018, Jean-Pierre Pernaut était absent du JT de TF1 et la présence de Jacques Legros aux commandes du 13 Heures. La réponse est finalement venue du principal intéressé lui-même le mardi 25 septembre : Jean-Pierre Pernaut a indiqué qu'il était malade à ses quelques 80 000 fans sur Twitter et a précisé qu'il venait d'être opéré pour un cancer de la prostate. Le journaliste a indiqué lui-même sur Twitter qu'il souffrait de cette maladie sans préciser quand elle avait été détectée, depuis combien de temps il était soigné. Opéré le 25 septembre, le présentateur du JT de 13 heures a expliqué que l'opération s'était très bien passée dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Dans une interview accordée au Parisien le 12 novembre 2018, il explique que son médecin lui a affirmé qu'il peut se "considérer comme guéri." Dans son message publié sur ses comptes officiels sur Facebook et Twitter, Jean-Pierre Pernaut a expliqué avoir subi "une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate". Le Parisien précise que l'opération a eu lieu le mardi 25 septembre au matin. La nature exacte de l'opération n'est pas connue ni l'hôpital où le présentateur a été pris en charge. Son retour au JT de 13 heures sur TF1 eu lieu le 12 novembre 2018, un peu moins de deux mois après le début de son congé médical. Le jour même, Pernaut annonçait au Parisien être guéri.