Pamela Anderson : couple avec Tommy Lee, sextape... Sa vie privée très exposée

PAMELA ANDERSON. Superstar et sex-symbol d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson a vu sa vie privée très scrutée dans la presse depuis des années. Une série s'intéresse désormais à la fuite de sa sextape enregistrée avec Tommy Lee.

[Mis à jour le 02 février 2022 à 9h00] En diffusion sur Disney+ à partir de ce mercredi 2 février, la série Pam & Tommy revient sur la relation tumultueuse de Pamela Anderson et Tommy Lee, le batteur du groupe de rock Mötley Crüe. Le couple, célèbre pour ses frasques, a particulièrement été mis dans la lumière au milieu des années 1990 au moment de la fuite de sa sextape sur internet. C'est précisément à ce moment de leur vie que s'intéresse la série du réalisateur Craig Gillespie (Moi, Tonya) portée par Sebastian Stan et Lily James dans les rôles de Lee et Anderson. Cette série, diffusée aux Etats-Unis sur Hulu et sur Disney+ en France, remet en avant un des moments les plus connus de la vie de Pamela Anderson, dont la carrière et la vie privée ont toujours été intimement entremêlées.

Biographie de Pamela Anderson - Pamela Anderson est une actrice et mannequin américano-canadienne née le 1er juillet 1967. Principalement connue pour le rôle de C.J. dans la série Alerte à Malibu dans les années 1990, elle profite de son statut de véritable star pour faire part de ses engagements en faveur de la lutte pour la défense des animaux. Mariée six fois, elle a connu de nombreuses relations tumultueuses ou très courtes.

Née le 1er juillet 1967 à Ladysmith au Canada, Pamela Anderson est la fille d'une serveuse et d'un réparateur, des parents qu'elle décrit comme "aimants" malgré le fait que son père ait été alcoolique. "Ma mère pleurait tout le temps" explique-t-elle dans un discours publié sur le site de sa fondation. Elle y explique avoir été victime d'abus sexuels très jeune. Sa babysitter l'aurait agressée sexuellement alors qu'elle avait entre 6 et 10 ans. "Mon premier petit-ami en 3e a décidé que ce serait marrant de me violer en réunion avec six de ses amis". Durant ce discours, elle explique comment ces événements ont terriblement impactée sa vie. "J'avais beaucoup de mal à faire confiance aux humains... Je voulais juste ne plus être sur cette Terre. Je ne savais pas bien pourquoi je vivais".

Pamela Anderson commence très tôt à poser comme mannequin dans des pubs. En 1988, elle devient professeure de fitness à Vancouver avant d'être engagée comme égérie pour la marque de bières Labatt. Elle entre ensuite dans les petits papiers du magazine érotique Playboy dont elle fait la couverture pour la première fois en octobre 1989. Face à cette carrière de mannequin naissante, Pamela Anderson s'installe à Los Angeles, véritable berceau du show business américain qui va bientôt faire d'elle une star et un sex-symbol.

Peu après son arrivée à Los Angeles au début des années 1990, Pamela Anderson est embauchée dans quelques rôles au cinéma mais surtout pour la télévision. Elle joue le rôle de Lisa dans la série Papa Bricole dès 1991 puis passe dans Des jours et des vies en 1992. La même année, elle apparaît pour la première fois dans le rôle de Casey Jean "C. J." Parker dans Alerte à Malibu, série dramatique dédiée aux sauveteurs en mer sur les plages de Malibu. Elle y rejoint David Hasselhoff au moment de la diffusion de la saison 3 et y restera jusqu'à la saison 7. Diffusée partout dans le monde dans les années 1990, la série permet à Pamela Anderson de devenir une véritable superstar.

Dans une interview parue en 2016 dans le magazine américain W, Pamela Anderson explique qu'elle "regrette tout ce que j'ai fait au nom de la beauté". Une phrase prononcée en pointant du doigt sa poitrine, "non pas que j'ai besoin de le préciser". Une prise de conscience tardive pour l'actrice dont la plastique a longtemps représenté un certain idéal à atteindre. "Je sais que ça peut paraître cliché mais le bonheur a beaucoup à voir avec la beauté. Le calme, la paix et le fait de ne pas être constamment stressé sont cruciaux pour se sentir belle et à l'aise. Et on le ressent peut importe si vous êtes maquillée ou non." Dans cette même interview, Anderson expliquait ne pas être inquiète à l'idée de vieillir. "En fait, j'aime bien vieillir. J'ai de grandes inspirations dans ma vie, dont ma super maman. [...] Vieillir n'est pas la fin. J'ai encore beaucoup de choses à faire."

Son statut de superstar a valu à Pamela Anderson de voir sa vie privée particulièrement scrutée. Souvent suivie par des paparazzis, l'actrice n'a jamais pu être vraiment discrète concernant son intimité, si bien qu'on lui connaît de nombreuses relations. L'actrice a ainsi été vue au bras de David Charvet, avec qui elle a partagé l'affiche d'Alerte à Malibu. De 1995 à 1998, elle est mariée à Tommy Lee, batteur du groupe de rock Mötley Crüe. Le couple se marie 96 heures après s'être rencontré à Cancùn au Mexique.

Elle côtoie le surfeur Kelly Slater en 1999 puis le chanteur Kid Rock au début des années 2000 jusqu'à 2003. En 2006, elle est rapidement en couple avec le chanteur Usher. Le 3 août 2006, Pamela Anderson se marie avec Kid Rock, avec qui elle avait déjà vécu une idylle quelques années plus tôt. Le couple ne survivra pas à l'année 2006 et divorce quatre mois après ses noces. L'actrice dit oui à Rick Salomon le 6 octobre 2007 puis demande l'annulation du mariage l'année suivante, suite à quoi on a ensuite pu la revoir aux côtés de Tommy Lee.

En 2017, Pamela Anderson entame une relation avec le footballeur français Adil Rami. Le couple se sépare violemment en 2019, Anderson accusant Rami de violences, choses que l'international français nie en bloc. En janvier 2020, Pamela Anderson se marie une cinquième fois, cette fois avec le producteur et acteur Jon Peters âgé de 74 ans. Le couple se sépare cependant douze jours plus tard. La même année, le 24 décembre 2020, elle dit oui à un maçon de Vancouver Island nommé Dan Hayhurst. Pamela Anderson demande le divorce en janvier 2022, treize mois plus tard.

Pamela Anderson a partagé la vie de nombreux hommes durant sa vie mais aucune de ses relations n'a été aussi suivie que son couple avec Tommy Lee, le batteur du groupe de rock Mötley Crüe. Quatre jours après leur rencontre en 1995, ils décident de se marier à Cancùn (Mexique) le 19 février 1995. En guise d'alliance, ils se tatouent leur prénom au doigt. Ensemble, ils donnent naissance à deux fils : Brandon Thomas Lee (1996) et Dylan Jagger Lee (1997). Le couple star est particulièrement scruté par les médias, d'autant plus lorsqu'une cassette vidéo de leurs ébats érotiques fuite sur internet. L'actrice demande le divorce en 1998, accusant son mari de violences conjugales.

En 1996, Pamela Anderson et Tommy Lee voient une vidéo intime fuiter sur internet. Cette fameuse "sextape", volée dans le coffre de leur manoir, fait rapidement le tour du globe, diffusée et achetée en masse sur internet puis copiée et vendue sous le manteau. D'après Rolling Stone, le couple a engagé des détectives privés pour traquer le responsable de cette fuite. Au bout du compte, Lee et Anderson ont réalisé que la sextape était déjà disponible un peu partout sur internet et ont fini par céder les droits de la vidéo à un site web pornographique.

En 2022, une série, intitulée Pam & Tommy, revient sur la relation tumultueuse entre Pamela Anderson et Tommy Lee et sur la fuite de leur sextape au milieu des années 1990. Réalisée par Craig Gillespie (Moi, Tonya), la série met en scène Sebastian Stan (Falcon et le soldat de l'hiver) dans le rôle de Tommy Lee et Lily James (Baby Driver) dans le rôle de Pamela Anderson. Initialement diffusée sur Hulu aux Etats-Unis, la série est disponible en France sur Disney+ depuis le 2 février 2022. Contactée par Lily James, Pamela Anderson n'a pas souhaité s'impliquer dans la série.

Pamela Anderson a eu deux enfants nés de son union avec Tommy Lee. Brandon Thomas Lee est né le 5 juin 1996 tandis que Dylan Jagger Lee est né le 29 décembre 1997. Tous deux sont mannequins et apparaissent régulièrement au bras de leur mère sur les tapis rouges.

A partir de 2017, Pamela Anderson est en couple avec le footballeur français Adil Rami. Décidant de suivre son compagnon, joueur à l'Olympique de Marseille, elle s'installe dans la cité phocéenne. Elle profite de sa présence en France pour participer à Danse avec les stars sur TF1. Le couple formé par Pamela Anderson et Adil Rami s'achève avec grand fracas en juin 2019 lorsque celle-ci annonce leur séparation, accusant le footballeur de violences conjugales. Elle affirme qu'elle aurait subi "des tortures physiques et émotionnelles" de sa part, accusations qu'Adil Rami nie formellement.

Dans L'Equipe en janvier 2022, Adil Rami revient sur cette brusque rupture. "Ça a été une blessure mentale et passer pour un méchant, ce n'est pas facile quand ce n'est pas vrai." Dans son livre autobiographique intitulé Autopsie, Adil Rami affirme qu'il souhaitait que son ex-compagne porte plainte. "Trimbale-moi devant les tribunaux, pitié. Je pourrais la jouer sale, assumer le carnage puisqu'elle a mis ma famille dans la tempête, balancer nos sextapes, ses mails, ses poèmes, ses SMS fous d'amour qui l'atomiseraient médiatiquement." Dans le quotidien La Provence, Rami affirme cependant qu'il ne lui en veut "pas à elle personnellement" mais à "son entourage de merde, tous ces poux, ces bactéries, qui l'ont poussée à faire ce genre de choses".

A partir de la fin des années 2000, Pamela Anderson commence à s'intéresser à des programmes de télé-réalité. Elle a ainsi participé à plusieurs éditions de Danse avec les stars dans le monde. D'abord aux Etats-Unis en 2010 puis en Argentine en 2011. Fin 2018, sa participation à Danse avec les stars fait grand bruit en France alors qu'elle est en couple avec le récemment champion du monde Adil Rami. Dans DALS saison 9, elle danse au bras de Maxime Dereymez et est éliminée le 8 novembre 2018 ce qui lui permet de terminer cinquième de la compétition.

Depuis longtemps, Pamela Anderson milite pour les droits des animaux. Elle est à la tête de la Pamela Anderson Foundation qui soutient toute initiative visant à protéger les droits des animaux, des humains, mais aussi de l'environnement. Elle est apparue à de nombreuses reprises lors des campagnes de la PETA, qui lutte pour la défense animale. On l'a notamment vue dans des campagnes visant à éveiller les consciences au sujet de la fourrure et de son coût sur la vie animale mais aussi au sujet de végétarisme ainsi que de la tauromachie. En 2016, elle avait aussi pris la parole à l'Assemblée Nationale en France dans un réquisitoire sur le gavage des oies et des canards.