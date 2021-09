Camille Combal : qui est la femme de l'animateur de Danse avec les stars ?

BIOGRAPHIE DE CAMILLE COMBAL. Depuis juillet 2019, Camille Combal est marié avec Marie Treille Stefani. Qui est-elle ?

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 20h51] Depuis juillet 2019, Camille Combal est un homme marié. Mais l'animateur de Danse avec les stars et Mask Singer garde sa relation avec sa femme très privée, la dévoilant très peu sur ses réseaux sociaux. On sait simplement que son épouse se nomme Marie Treille Stefani, et n'est autre qu'une chroniqueuse de France 2 qu'il fréquente depuis 2016. Journaliste, elle a travaillé comme assistante de rédaction pour Black Dynamite Production, et sur l'émission Grand Public diffusée sur la seconde chaîne, rapporte Gala. On a pu la voir dans les émissions et chroniques Bel et Bien, Les applis de Marie et Actuality.

Camille Combal n'expose certes pas sa femme sur les réseaux sociaux, mais n'hésite pas à parler d'elle. L'animateur de DALS a toutefois fait des révélations sur les débuts de leur romance sur la matinale de Virgin Radio, en 2019 : "Il a fallu faire sept ou huit rendez-vous avant que j'ai ce qu'on appel en langage sociologique 'un feedback' [...] Au début, c'était moi, seul, face à un mur. Tu sais, c'est comme quand tu joues au tennis tout seul. T'as pas de potes et tu joues contre un mur... Bah ça c'était mon quotidien pendant de nombreux mois !" Depuis, Camille Combal et Marie Treille Stefani vivent leur amour et ont même célébré leurs deux ans de mariage.

Camille Combal est un animateur de télévision et animateur de radio français. Né le 18 septembre 1981 à Gap, il est connu comme le présentateur des émissions Danse avec les stars et Mask Singer sur TF1. De 2012 à 2018, il présente une chronique humoristique dans l'émission Touche pas à mon poste et fait plusieurs pastilles pour C8. Il finit par rejoindre TF1 dès 2018 pour animer de nombreuses émissions : DALS depuis 2018, Qui veut gagner des millions dès 2018 en remplacement de Jean-Pierre Foucault et Mask Singer depuis 2019. En parallèle de ses projets TV, de 2014 à 2020, il est présent sur la matinale "Virgin Tonic" sur Virgin Radio. Côté vie privée, Camille Combal est marié à Marie Treille Stefani, une chroniqueuse sur France 2 depuis le 12 juillet 2019.

Dans les colonnes de L'Equipe, le 19 août 2021, Camille Combal a confié être "atteint d'une maladie génétique". Le présentateur de Danse avec les stars rassure cependant immédiatement sur son état de santé, révélant que le mal dont il est atteint est "assez répandu". Il s'agit de la kératocône, une maladie de la cornée, qui entraîne des troubles de la vision et peut être guérie par une opération chirurgicale.

Camille Combal doit remplacer ses cornées par des greffes. "Un oeil est déjà opéré et je ferai prochainement le second", détaillait-il. En raison de l'opération, l'animateur de TF1 n'a pas pu faire de sport durant un an, "pour que l'oeil cicatrise bien". Camille Combal s'est "aussi engagé à ne pas pratiquer de disciplines extrêmes ou violentes. Quelqu'un m'a donné un morceau de lui, je dois respecter ce geste."