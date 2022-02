"Bourdin accusé d'agression sexuelle : une nouvelle plainte déposée, de quoi l'accuse-t-on ?"

JEAN-JACQUES BOURDIN. Après les révélations concernant la plainte de Fanny Agostini pour tentative d'agression sexuelle, Jean-Jacques Bourdin serait visée par une nouvelle plainte, selon les informations du Parisien.

[Mis à jour le 17 février 2022 à 15h48] Le Parisien révèle aujourd'hui que Jean-Jacques Bourdin est visé par une deuxième plainte. Déposée le 16 février 2022, cette plainte accuse le présentateur star de BMFTV-RMC d'"agression sexuelle", de "harcèlement" et d'"exhibition sexuelle" pour des faits qui seraient survenus il y a 36 ans. Alors qu'elle travaillait comme standardiste dans une entreprise de communication à Neuilly-Plaisance en 1988, celle que Le Parisien nomme Marie (le nom a été changé à sa demande) rencontre Jean-Jacques Bourdin qui, selon ses dires l'aurait "déshabillée du regard". D'après elle, le journaliste, alors en poste chez RTL, aurait exprimé "des grognements de contentement et de satisfaction". Lors de son départ, il lui aurait ensuite fait signe qu'il allait la rappeler.

D'après ce qu'aurait dit Marie aux enquêteurs, selon le Parisien, Jean-Jacques Bourdin l'aurait ensuite appelée quelques heures plus tard, lui annonçant qu'elle était "très sexy" et qu'il avait "été excité". Selon son récit, elle aurait ensuite reçu des appels quotidiens pendant près de deux semaines. Le journaliste lui aurait ensuite proposé de visiter, en sa compagnie, les locaux de RTL. En voiture, "il s'est garé dans une petite rue [...] m'a regardée d'une façon très intense et tout s'est déroulé rapidement. Il a ouvert la braguette de son pantalon et a fait apparaître son sexe en érection. Il était comme entré en transe. Il avait comme un nouveau visage, une double face. Il m'a dit : Je sais que toi aussi tu en as envie."

Jean-Jacques Bourdin aurait ensuite proposé à la jeune femme d'être payée pour des faveurs sexuelles. "Il m'a dit qu'il adorait faire ça en payant [...] Il m'a demandé de jouer la p***, la sal***." Dans les colonnes du Parisien, on apprend que la plaignante se souvient avoir entendu le journaliste lui dire "que si je faisais ce qu'il voulait il y en aurait d'autres, de chèques." C'est alors que Jean-Jacques Bourdin aurait tenté de l'embrasser. "Il a attrapé ma main gauche avec sa main droite et l'a dirigée vers son sexe toujours en érection." La plaignante aurait ensuite réussi à s'échapper du véhicule.

Dans sa plainte déposée à Paris, Marie explique avoir vécu d'autres outrages de ce genre sur son lieu de travail. "Après les rendez-vous, il passait par les toilettes qui étaient en face du standard […] Il coinçait la porte avec son pied et se masturbait en me regardant. Je faisais mine de ne pas le voir." La plaignante, quant à elle, n'aurait jamais alerté sa hiérarchie de peur d'être licenciée. La plaignante sait très bien que les faits qu'elle reproche à Jean-Jacques Bourdin sont prescrits. Elle aurait cependant précisé à l'enquêtrice qu'elle "considère qu'il y a une dichotomie entre l'homme public et l'homme dans la vie", l'avocat Maître Morain affirme que son dépôt de plainte est une "nécessité" car "rien n'est jamais prescrit pour les victimes. Cette plainte peut laisser penser qu'entre aujourd'hui et il y a 36 ans, il a pu se passer beaucoup de choses. C'est à l'enquête de le déterminer."

Accusé de tentative d'agression sexuelle par Fanny Agostini

Le site web d'investigation Mediapart publie de nouvelles révélations au sujet de Jean-Jacques Bourdin, la star des matinales de RMC et BFMTV. Dans un article publié dans la soirée du 14 février 2022, on apprend ainsi que Fanny Agostini est la personne qui a porté plainte contre Jean-Jacques Bourdin le 10 janvier dernier pour "tentative d'agression sexuelle". Le journal en ligne précise que l'ancienne journaliste de BFMTV a décidé de porter plainte après "mûre réflexion".

Dans les colonnes de Mediapart, Fanny Agostini revient sur les faits présumés. Ceux-ci auraient eu lieu le 5 octobre 2013 en marge de l'open de pétanque de Calvi où Bourdin et Agostini étaient présents. Au matin, alors que la journaliste nageait dans la piscine de l'hôtel où ils séjournaient, Jean-Jacques Bourdin se serait "mis à nager parallèlement à moi, tout en commençant à me faire des compliments, me dire que j'avais changé, qu'il ne me voyait pas comme ça. J'étais hyper mal à l'aise, l'estomac serré."

D'après Fanny Agostini, Jean-Jacques Bourdin se serait alors rapproché "très rapidement" d'elle et l'aurait "attrapée par le cou, sur le côté" puis "attirée vers lui brusquement. Chez Mediapart, Fanny Agostini affirme que l'animateur aurait tenté de l'embrasser "à plusieurs reprises". Si la journaliste n'a "pas crié", elle affirme s'être "débattue" avant de sortir de l'eau. Suite à cette altercation, Fanny Agostini aurait réussi à sortir de l'eau et aurait entendu Jean-Jacques Bourdin lui lancer "J'obtiens toujours ce que je veux".

De nouveaux témoignages publiés

L'enquête de Mediapart, qui s'est renseigné auprès d'une vingtaine de salarié(e)s ou ex-employé(e)s de RMC et BFMTV pendant plusieurs semaines, fait le portrait d'un homme "respecté et craint" aussi bien "capable des coups de gueule les plus saignants, mais décrit par beaucoup comme 'respectueux' des femmes qu'il côtoie dans le travail, malgré une réputation bien assise de 'séducteur'". Certains témoignages révèlent par ailleurs "une part moins avouable" de Jean-Jacques Bourdin. On y découvre notamment une personnalité puissante au sein de la rédaction de RMC-BFMTV, qui n'hésite pas à distribuer les bons ou mauvais points, parfois violemment, à ses jeunes collaborateurs.

L'enquête de Mediapart fait également état de nombreuses références à connotations sexuelles dans l'open space. D'autres évoquent une drague "répétée" et "lourde" d'une présentatrice du bulletin météo à Monaco. "À plusieurs reprises, Jean-Jacques lui a demandé quand ils allaient dîner ensemble, quand ils allaient se retrouver après le boulot, lui a glissé des petits papiers… Elle avait beau dire non, non, non, il revenait à la charge, assure le journaliste. C'était répété et insistant, cela me mettait mal à l'aise."

Une ancienne stagiaire à RTL à la fin des années 1990 évoque une conversation avec Jean-Jacques Bourdin qui l'avait personnellement invitée à prendre un café au Café de Flore. Le présentateur lui aurait ensuite annoncé qu'il était "auteur d'histoires érotiques" et qu'elle "l'inspirai[t] beaucoup et que ce serait bien si [elle] pouvai[t] l'accompagner dans les lieux de ses récits. Ça m'a choquée. J'ai compris que j'avais été piégée, qu'il ne voulait pas du tout m'aider. Je me suis sentie trompée, humiliée."

Sidonie Bonnec s'exprime

Sidonie Bonnec explique également auprès de Mediapart une expérience qu'elle a vécue face à Jean-Jacques Bourdin en 2010 après l'avoir rencontré sur un plateau de Direct 8. Celui-ci lui propose de discuter lors d'un déjeuner. "Je ne me méfie pas" affirme-t-elle, qui travaille alors chez W9. Bourdin lui propose de tenir une revue de presse dans sa matinale sur RMC. Plusieurs déjeuners et dîners plus tard, qui permettent à la journaliste de raffiner son travail préparatoire en vue de la rentrée, Jean-Jacques Bourdin lui annonce "que ce serait très important [...] que j'étoffe un peu mon réseau". Il lui propose de l'accompagner le weekend suivant à un festival à Calvi, "ce sera l'occasion que je rencontre des gens du métier". Cependant, deux jours avant de partir, Sidonie Bonnec apprend que l'hôtel où elle doit séjourner est plein. "Mais il m'a dit : 'Tu as de la chance, on a une villa avec un ami, on t'invite.'", ce à qui il aurait ensuite ajouté "il y a une piscine, n'oublie pas ton maillot de bain."

C'est à ce moment-là que Sidonie Bonnec aurait été grandement surprise. "Cette phrase m'a coupé les jambes. Soudain, ce n'était plus professionnel du tout. Je ne voyais pas mon futur patron me dire 'Prends ton maillot de bain'. Je me suis dit qu'on avait un énorme problème." Dans l'impossibilité de faire rembourser ses billets d'avion, Sidonie Bonnec se serait rendue à Calvi avec son compagnon pour le weekend. Les voyant, Jean-Jacques Bourdin aurait été "pas du tout à l'aise", précise-t-elle dans les colonnes de Mediapart, et les aurait simplement salués "de loin". Et Sidonie Bonnec de conclure : "Après cela, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Evidemment, je n'ai jamais eu le job."

Jean-Jacques Bourdin écarté "temporairement" de l'antenne

Après avoir été écarté "temporairement" de l'antenne par le groupe BFMTV/RMC, Jean-Jacques Bourdin a réagi, le dimanche 23 janvier 2022. "Je regrette la décision unilatérale du groupe BFMTV et RMC de me retirer des antennes pour prévenir des risques d'instrumentalisation de la plainte dont je fais l'objet", a indiqué le journaliste dans un communiqué transmis dimanche à l'AFP par son avocat, en déplorant "que le principe de présomption d'innocence soit ignoré".

Accusé de tentative d'agression sexuelle par une ancienne consœur, Jean-Jacques Bourdin a été privé "temporairement" d'antenne par la direction de BFMTV/RMC. Sans qu'aucun nouvel élément n'ait été communiqué, la décision été prise "pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC ", a indiqué la direction dans un communiqué daté du 23 janvier. "Jean-Jacques Bourdin conteste vigoureusement les faits dénoncés et bénéficie de la présomption d'innocence ", a affirmé le groupe avant d'ajouter qu'une enquête interne "a été ouverte pour s'assurer qu'aucun fait de ce type n'a été porté à la connaissance des salariés et managers de l'entreprise".

Alors qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, Bourdin a continué d'apparaître sur BFM TV, inaugurant l'émission politique La France dans les yeux le mardi 18 janvier 2022. À l'occasion du premier numéro de son émission, le journaliste avait une nouvelle fois démenti toutes accusations : "J'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail". Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, avait de son côté affirmé qu'"à ce stade, rien nous conduit à modifier les choses à l'antenne. Nous ne devons céder à aucune pression. Il n'y a rien qui l'empêche de faire son travail." Aujourd'hui privé d'antenne, Jean-Jacques Bourdin sera remplacé par deux journalistes du groupe. "Le temps de ce retrait temporaire, l'interview politique de 8h30, sur BFMTV / RMC, sera assurée par Apolline de Malherbe à partir de lundi 24 janvier 2022. La France dans Les Yeux, sur BFMTV, sera animée par Bruce Toussaint", a indiqué le groupe Altice.

Jean-Jacques Bourdin est accusé de tentative d'agression sexuelle par une ancienne collègue de BFM TV et RMC. Selon Le Parisien, la plaignante affirme que le journaliste de 72 ans l'a "saisie par le cou et tenté de l'embrasser à plusieurs reprises" alors qu'elle était dans une piscine lors d'un déplacement en Corse en 2013. Au moment des faits, elle était âgée de 25 ans. Le journaliste de BFM et RMC lui aurait ensuite envoyé pendant plusieurs mois des mails et SMS insistants, que la plaignante aurait gardés. La journaliste a porté plainte contre Bourdin. Ce mardi 18 janvier 2022, le parquet de Paris a annoncé ouvrir une enquête contre le journaliste et analyser le dossier.

Jean-Jacques Bourdin a fermement démenti les accusations proférées contre lui. Il a toutefois confirmé s'être baigné avec la journaliste qui l'accuse lors de ce déplacement en marge du deuxième Open de pétanque de Calvi en 2013, mais nie avoir tenté de l'embrasser. Cependant, les faits dont Jean-Jacques Bourdin est accusé sont probablement prescrits, puisque pour ce type d'accusations, sur personne majeure, la prescription est de six ans. Selon Le Parisien, deux autres femmes pourraient témoigner contre le journaliste dans les prochains jours.

Le groupe Altice Media, qui possède RMC et BFM-TV, a annoncé le 16 janvier 2022 avoir également ouvert une enquête en interne "pour s'assurer qu'aucun fait de ce type n'a été porté à la connaissance des managers ou collègues des intéressés." Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, a de son côté affirmé qu'"à ce stade, rien nous conduit à modifier les choses à l'antenne. Nous ne devons céder à aucune pression. Il n'y a rien qui l'empêche de faire son travail."

Anne Nivat est la compagne de Jean-Jacques Bourdin depuis plusieurs années. Elle a été interrogée sur les accusations visant son mari dans l'émission "L'Instant M" sur France Inter le 17 janvier 2022 : "Comment voulez-vous que je réagisse ? Jean-Jacques et moi, on a beaucoup parlé de tout ça. Ce sont des discussions qui relèvent de l'intime donc je ne révélerais pas leur teneur à qui que ce soit publiquement pour alimenter le buzz médiatique." L'épouse du journaliste de RMC-BFM TV a refusé de répondre davantage aux questions le concernant.

Né en 1949 à Colombes, en région parisienne, Jean-Jacques Bourdin est un animateur télé et un présentateur radio. Il a pris pour habitude de chahuter quelque peu ses invités politiques dans sa matinale diffusée sur RMC et BFM TV. Cévenol de cœur, Jean-Jacques Bourdin fait une rencontre heureuse en 1976 : celle de Raymond Castans, alors secrétaire général des programmes de RTL. Conscient des talents du jeune Jean-Jacques Bourdin en matière de sports, celui-ci le fait entrer sur la station de radio comme stagiaire. De journaliste sportif, Jean-Jacques Bourdin devient reporter puis présentateur de journaux. Il grimpe ainsi les échelons jusqu'à obtenir le poste de rédacteur en chef en 1991. De 1996 à 2000, il anime une émission d'un nouveau genre, "Les auditeurs ont la parole".

Appelé en 2001 par Alain Weill, nouveau président de la radio RMC, Jean-Jacques Bourdin prend les clés de la matinale "Bourdin & Co" en 2004. Du lundi au vendredi, de 7h à 11h, l'animateur commente l'actualité politique et économique. Il met un point d'honneur à faire participer les auditeurs et à titiller ses invités avec des questions pièges. Ce sera sa marque de fabrique. De 2007 à 2020, son interview "Bourdin Direct" est diffusée en simultané sur BFM TV. En 2010, il s'essaie à une nouvelle émission sur les arnaqueurs, "Abus de confiance" (TF1), mais le succès n'est pas au rendez-vous. La même année, il reçoit le prix Philippe Caloni du meilleur intervieweur. Depuis la rentrée 2020, il ne présente que l'interview politique de 8h35, sur RMC et BFM TV.

Le 30 juin 2020, Jean-Jacques Bourdin a annoncé qu'il ne présentera plus la matinale de RMC en réponse à une question d'un auditeur. La nouvelle a été confirmée par la suite par voie de communiqué de presse par BFMTV, RMC et RMC Découverte. L'approche de l'élection présidentielle et sa volonté de couvrir l'événement par des interviews politiques justifient ce choix. Depuis la rentrée 2020, le journaliste ne se consacre plus qu'à l'émission politique "Bourdin Direct", sur BFM TV et RMC à 8h35, mais aussi à l'émission politique La France dans les yeux.

C'est au cours de l'émission Bourdin Direct que Jean-Jacques Bourdin rencontre sa future compagne, Anne Nivat, grand reporter de presse écrite, avec laquelle il aura un fils en 2006. Auparavant, Jean-Jacques Bourdin a été marié à Marie-Laure Bourdin, avec qui il a eu deux filles.

Jean-Jacques Bourdin fait polémique après avoir été arrêté en excès de vitesse

Dans son numéro daté du 27 mai 2020, le quotidien La Montagne rapporte que Jean-Jacques Bourdin a été interpellé le dimanche 24 mai par des gendarmes du Peloton motorisé de Saint-Flour après avoir été flashé sur l'autoroute A75 à une vitesse de 186 km/h. Le journal explique qu'une "vitesse de 176 km/h a finalement été retenue. Son véhicule a été immobilisé et il a été sanctionné d'une rétention administrative du permis de conduire". Toujours selon La Montagne, Jean-Jacques Bourdin aurait également écopé d'une amende de 135€ pour n'avoir pas respecté la limite de déplacement de 100 km autour de son domicile, mesure prise pour le déconfinement jusqu'au 2 juin 2020.

A l'antenne de BFM TV et RMC dans son émission Bourdin Direct le 28 mai 2020, le journaliste a tenu à s'expliquer à ce sujet. "Excès de vitesse oui, mais interdiction de déplacement non. J'avais deux autorisations : une personnelle et une professionnelle." Il n'a pas souhaité détailler ces autorisations : "ma vie privée n'intéresse et ne doit intéresser absolument personne". Jean-Jacques Bourdin a également décrit les conditions dans lesquelles il a roulé à cette vitesse : "Je roulais trop vite et j'en suis parfaitement conscient. Je voudrais quand même préciser, car il a été dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux comme d'habitude, que l'autoroute était vide et qu'il n'y avait pas une voiture. J'étais en pleine ligne droite et le temps était magnifique, je voudrais le préciser. Donc je risquais simplement pour moi, j'étais seul dans la voiture."