Jean-Jacques Bourdin : une enquête ouverte, ce que l'on sait

[Mis à jour le 18 janvier 2022 à 15h00] Le parquet de Paris a annoncé ce mardi 18 janvier 2022 ourir une enquête suite à la plainte visant Jean-Jacques Bourdin. Ce dernier est soupçonné d'agression sexuelle. Le journaliste de RMC, âgé de 72 ans, est accusé par une ancienne journaliste de BFM-TV et RMC avec qui il aurait travaillé durant plusieurs années. Dans ses déclarations aux enquêteurs rapportées dans Le Parisien, la plaignante accuse l'animateur de l'avoir "saisie par le cou et tenté de l'embrasser à plusieurs reprises" alors qu'elle était dans une piscine lors d'un déplacement en Corse en 2013, alors qu'elle était âgée de 25 ans. Par la suite, le journaliste lui aurait envoyé pendant plusieurs mois des mails et SMS insistants.

Le Parisien affirme que deux autres femmes pourraient témoigner contre le journaliste dans les prochains jours. Jean-Jacques Bourdin a fermement démenti les accusations proférées contre lui. Le groupe Altice Media, qui possède RMC et BFM-TV, a annoncé ce dimanche 16 janvier 2022 avoir ouvert une enquête en interne "pour s'assurer qu'aucun fait de ce type n'a été porté à la connaissance des managers ou collègues des intéressés." Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, a de son côté affirmé qu'"à ce stade, rien nous conduit à modifier les choses à l'antenne. Nous ne devons céder à aucune pression. Il n'y a rien qui l'empêche de faire son travail."

Valérie Pécresse est invitée dans l'émission Face à la France sur BFM TV ce mardi 18 janvier 2022 à 20h50. Elle répondra aux questions de Jean-Jacques Bourdin, animateur de ce nouveau rendez-vous politique. Selon des informations du Figaro, la candidate à l'élection présidentielle 2022 a conditionné sa venue à un propos introductif concernant les accusations d'agression sexuelle qui visent Jean-Jacques Bourdin. La chaîne aurait accepté cette demande. Pour l'heure, on ne sait pas ce que Valérie Pécresse dira face au journaliste de RMC-BFM TV sur cette affaire.

Anne Nivat est la compagne de Jean-Jacques Bourdin depuis plusieurs années. Elle s'est retrouvée interrogé sur les accusations dont fait l'objet son mari dans l'émission "L'Instant M" sur France Inter ce lundi 17 janvier 2022 : "Comment voulez-vous que je réagisse ? Jean-Jacques et moi, on a beaucoup parlé de tout ça. Ce sont des discussions qui relèvent de l'intime donc je ne révélerais pas leur teneur à qui que ce soit publiquement pour alimenter le buzz médiatique." L'épouse du journaliste de RMC-BFM TV a refusé de répondre davantage aux questions le concernant.

Né en 1949 à Colombes, en région parisienne, Jean-Jacques Bourdin est un animateur télé et un présentateur radio. Il a pris pour habitude de chahuter quelque peu ses invités politiques dans sa matinale diffusée sur RMC et BFM TV. Cévenol de cœur, Jean-Jacques Bourdin fait une rencontre heureuse en 1976 : celle de Raymond Castans, alors secrétaire général des programmes de RTL. Conscient des talents du jeune Jean-Jacques Bourdin en matière de sports, celui-ci le fait entrer sur la station de radio comme stagiaire. De journaliste sportif, Jean-Jacques Bourdin devient reporter puis présentateur de journaux. Il grimpe ainsi les échelons jusqu'à obtenir le poste de rédacteur en chef en 1991. De 1996 à 2000, il anime une émission d'un nouveau genre, "Les auditeurs ont la parole".

Appelé en 2001 par Alain Weill, nouveau président de la radio RMC, Jean-Jacques Bourdin prend les clés de la matinale "Bourdin & Co" en 2004. Du lundi au vendredi, de 7h à 11h, l'animateur commente l'actualité politique et économique. Il met un point d'honneur à faire participer les auditeurs et à titiller ses invités avec des questions pièges. Ce sera sa marque de fabrique. De 2007 à 2020, son interview "Bourdin Direct" est diffusée en simultané sur BFM TV. En 2010, il s'essaie à une nouvelle émission sur les arnaqueurs, "Abus de confiance" (TF1), mais le succès n'est pas au rendez-vous. La même année, il reçoit le prix Philippe Caloni du meilleur intervieweur. Depuis la rentrée 2020, il ne présente que l'interview politique de 8h35, sur RMC et BFM TV.

Le 30 juin 2020, Jean-Jacques Bourdin a annoncé qu'il ne présentera plus la matinale de RMC en réponse à une question d'un auditeur. La nouvelle a été confirmée par la suite par voie de communiqué de presse par BFMTV, RMC et RMC Découverte. L'approche de l'élection présidentielle et sa volonté de couvrir l'événement par des interviews politiques justifie ce choix. Depuis la rentrée 2020, le journaliste ne se consacre plus qu'à l'émission politique "Bourdin Direct", sur BFM TV et RMC à 8h35, mais aussi à l'émission politique Face à la France.

C'est au cours de l'émission Bourdin Direct que Jean-Jacques Bourdin rencontre sa future compagne, Anne Nivat, grand reporter de presse écrite, avec laquelle il aura un fils en 2006. Auparavant, Jean-Jacques Bourdin a été marié à Marie-Laure Bourdin, avec qui il a eu deux filles.

Jean-Jacques Bourdin fait polémique après avoir été arrêté en excès de vitesse

Dans son numéro daté du 27 mai 2020, le quotidien La Montagne rapporte que Jean-Jacques Bourdin a été interpellé le dimanche 24 mai par des gendarmes du Peloton motorisé de Saint-Flour après avoir été flashé sur l'autoroute A75 à une vitesse de 186 km/h. Le journal explique qu'une "vitesse de 176 km/h a finalement été retenue. Son véhicule a été immobilisé et il a été sanctionné d'une rétention administrative du permis de conduire". Toujours selon La Montagne, Jean-Jacques Bourdin aurait également écopé d'une amende de 135€ pour n'avoir pas respecté la limite de déplacement de 100 km autour de son domicile, mesure prise pour le déconfinement jusqu'au 2 juin 2020.

A l'antenne de BFM TV et RMC dans son émission Bourdin Direct le 28 mai 2020, le journaliste a tenu à s'expliquer à ce sujet. "Excès de vitesse oui, mais interdiction de déplacement non. J'avais deux autorisations : une personnelle et une professionnelle." Il n'a pas souhaité détailler ces autorisations : "ma vie privée n'intéresse et ne doit intéresser absolument personne". Jean-Jacques Bourdin a également décrit les conditions dans lesquelles il a roulé à cette vitesse : "Je roulais trop vite et j'en suis parfaitement conscient. Je voudrais quand même préciser, car il a été dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux comme d'habitude, que l'autoroute était vide et qu'il n'y avait pas une voiture. J'étais en pleine ligne droite et le temps était magnifique, je voudrais le préciser. Donc je risquais simplement pour moi, j'étais seul dans la voiture."