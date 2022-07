Mallaury Nataf : l'actrice "dans la rue" ? De nouvelles révélations

MALLAURY NATAF SDF. Mallaury Nataf serait de nouveau à la rue, a affirmé le producteur d'AB Production Jean-Luc Azoulay le 3 juillet dernier. Ses confidences.

[Mis à jour le 6 juillet 2022 à 10h15] Cela fait plusieurs mois que Mallaury Nataf ne donne plus de nouvelles. L'ancienne actrice des Mystères de l'amour serait de nouveau SDF. Le producteur d'AB Production, Jean-Luc Azoulay, a donné des nouvelles de l'ex-comédienne auprès du média Toute la télé, le 3 juillet dernier : "Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles. Beaucoup de gens l'ont croisée dans la rue. On a essayé de la rappeler, de la revoir. Pour l'instant, elle est bien dans la rue. On va voir." Pour rappel, Mallaury Nataf avait été filmée en train de proférer des insultes en janvier dernier, après que des rumeurs rapportaient qu'elle serait retournée vivre dans la rue de son plein gré.

De 2011 à 2017, Mallaury Nataf avait vécu dans la rue à Paris. Dans les colonnes de Public, où elle avait donné de ses nouvelles en septembre 2018, l'ancienne comédienne de la sitcom Le Miel et les abeilles expliquait comment se déroulait sa vie de SDF à cette époque. "Dehors, personne ne m'a fait de mal et je dois reconnaître que les gens ont été extrêmement généreux avec moi. Tous les jours que Dieu a faits, j'ai reçu entre 20 et 50 euros. Largement de quoi acheter mes clopes et mon repas.

Pourquoi Mallaury Nataf est-elle à la rue ?

Mallaury Nataf a connu une véritable descente aux enfers après le succès de la sitcom Le Miel et les Abeilles. En 2018, elle révélait avoir été SDF pendant près de sept ans. Un an plus tard, sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'actrice expliquait que c'était un "faisceau de circonstances" qui l'avait mené dans cette situation. "Moi, ça a été ce biais de violences conjugales. J'ai voulu échapper à mon domicile parce que mon domicile devenait source d'inquiétude et de danger." Mallaury Nataf expliquait également avoir des relations difficiles avec ses trois enfants, avec qui elle ne se serait plus en contact.

Biographie de Mallaury Nataf

Marie Laurence Nataf, connue sous le nom de Mallaury Nataf, est une actrice et chanteuse française. Elle est née le 19 mars 1972 à Paris. Elle a grandi entre Nice et la région parisienne, avant de se lancer dans des études de droit et de commerce. Mallaury Nataf est rapidement repérée par une agence de mannequin et tourne la première publicité de Coca-Cola en France. De 1992 à 1994, elle incarne le personnage principal, Lola Garnier, de la sitcom Le Miel et les abeilles. En parallèle, elle se lance dans la chanson (Les filles c'est très compliqué, Fleur sauvage...).