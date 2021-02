Ruth Elkrief : pourquoi la journaliste quitte BFM TV ?

RUTH ELKRIEF - La journaliste va prochainement quitter BFM TV après quinze ans à l'antenne de la chaîne. Ruth Elkrief a décidé de "tourner la page".

[Mis à jour le 9 février 2021 à 15h18] C'est une page qui se tourne pour BFM TV. Ruth Elkrief a annoncé ce mardi 9 février dans un mail au journaliste de la chaîne qu'elle allait quitter la chaîne et les différents programmes qu'elle y anime. Selon Le Parisien, la journaliste a précisé avoir "décidé de tourner la page". De son côté, la direction de BFM a précisé dans ce même courriel "regretter" qu'elle s'en aille, et a tenu à souligner "son parcours remarquable".

Ruth Elkrief n'a pas donné plus de précision sur son départ de BFM TV. Selon des informations du Parisien, qui cite l'un de ses proches, la journaliste envisagerait de se présenter à la présidence de la chaîne Public Sénat. Pour l'heure, rien n'est officiel, et la journaliste n'a pas tenu à s'exprimer publiquement. Ruth Elkrief a passé près de quinze ans à l'antenne de BFM TV. Elle avait participé à la création de la chaîne en 2005, après être passé par TF1 et RTL auparavant.

Après des études de sciences politiques et de journalisme, Ruth Elkrief commence sa carrière à TF1 en 1987 et devient correspondante à Washington, avant d'être nommée à la tête du service politique de la chaîne. Elle présente le journal de 23h pendant le week-end et, en 1994, participe à la création de la chaîne LCI, où elle présente "Le grand journal" aux côtés de David Pujadas. Elle crée également "19 h dimanche" sur TF1 en 1999, pour remplacer l'émission "Public" de Michel Field. Ruth Elkrief débute en parallèle une carrière à la radio, en entrant à RTL, mais également à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, où elle enseigne le journalisme.

En 2005, Ruth Elkrief s'implique à nouveau dans la création d'une chaîne d'information en continu et permet à BFM TV de voir le jour. Elle débute sur la chaîne en présentant les journaux de 18h et de 19h, avant de lancer "Le duo BFM", une émission diffusée simultanément à la télé et à la radio, qu'elle présente avec Hedwige Chevrillon et où les journalistes reçoivent une personnalité politique. A partir de 2007, elle présente un grand journal intitulé "19h Ruth Elkrief", puis au cours de l'année 2008, elle reforme son duo avec Hedwige Chevrillon et fait appel à Olivier Mazerolle pour compléter l'équipe et créer l'émission "La Tribune BFM". De 2010 à 2020, elle revient à la présentation de l'émission de débats "19h Ruth Elkrief". Elle a également présenté "Vendredi Ruth Elkrief" pendant deux ans, de 2016 à 2018, et a animé "Ruth Elkrief, le rendez-vous". Toutefois, on apprend en février 2021 que la journaliste quitte BFM TV. Elle a passé près de quinze ans à travailler auprès de la chaîne.