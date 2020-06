Julien Lepers : débouté aux prud'hommes, ce qu'il a tout de même obtenu

JULIEN LEPERS - Le conseil des prud'hommes a débouté l'ex-animateur de Questions pour un champion de la plupart de ses demandes d'indemnisation. Il a tout de même obtenu 890 000 euros. L'animateur va faire appel.

[Mis à jour le 30 juin 2020 à 10h35] C'est un revers judiciaire pour Julien Lepers. Le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la grande partie des demandes d'indemnisation de l'animateur, évincé de Questions pour un champion au début de l'année 2016. Selon Le Parisien, qui rapporte l'information, Julien Lepers réclamait 3 434 698,50 € à FremantleMedia, son ex- employeur et société de production du jeu de France 3. Il a toutefois obtenu un solde de tout compte de 890 000 euros, soit les indemnités de licenciement basées sur un salaire mensuel de 39 907 euros. Julien Lepers n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire, toutefois son avocat a confirmé au Parisien qu'il comptait faire appel.

En 2016, France 3 avait donné une conférence de presse pour confirmer que Julien Lepers quittait bien la présentation de Questions pour un champion, qu'il animait depuis 1988, pour le remplacer par Samuel Etienne. La directrice de France 3 avait expliqué vouloir "renouveler" le jeu de culture générale. A l'annonce de son éviction, l'animateur âgé de 66 ans à l'époque estimait son licenciement "fondé sur une discrimination en raison de l'âge". L'animateur avait alors attaqué en justice son ancien employeur pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse". Cependant, la justice a notamment estimé que le renvoi de l'ex-présentateur était lié à une baisse d'audiences de Questions pour un champions, comme cela était expliqué sur sa lettre de licenciement. "Mon client a obtenu le minimum, estime l'avocat de Julien Lepers, Me Pierre-Olivier Lambert dans les colonnes du Parisien. En ne voulant pas attribuer des montants trop importants, le conseil de prud'hommes n'a pas été très courageux. Mais on gagnera le deuxième round.".

En savoir plus

Biographie de Julien Lepers - Julien Lepers est le 12 août 1949 sous le nom de Ronan Gerval Lepers. Sa mère est la chanteuse Maria Rémusat et son père, Raymond Lepers, est chef d'orchestre, pianiste et architecte. Bien que né à Paris, il est élevé à Antibles sur la Côte d'Azur. A l'université de Nice, il obtient une licence de droit avant de se diriger vers une carrière dans les médias.C'est à la radio que Julien Lepers fait ses premiers pas en tant qu'animateur. En remportant un concours lancé par Jean-Pierre Foucault, il devient le "Monsieur Hit-parade" de RMC puis de RTL dans les années 1970. Quelques années plus tard, il entre à la télévision chez FR3, puis sur Antenne 2 où il présente "Télématin" pendant un an. Il est connu comme le présentateur de Questions pour un champion, qu'il a animé de 1988 à 2016.

C'est en 1988 avec la création de "Questions pour un champion" sur France 3 que Julien Lepers connaît le succès. En décembre 2013, l'animateur fête les 25 ans de l'émission, un record pour une émission quotidienne avec le même animateur, tout genre confondu. A cette occasion, il reçoit les champions de l'émission qui collaborent avec les personnalités fans du programme : Lorànt Deutsch, Jean Benguigui, Anne Roumanoff, Isabelle Alonzo, Laurent Ruquier et Julie d'Europe 1. Le 7 janvier 2016, France 3 annonce que Julien Lepers est évincé du jeu de culture générale. Il est remplacé de Question pour un champion par Samuel Etienne le 22 février 2016, après avoir animé 8 310 numéros. Après son éviction de Questions pour un champion, Julien Lepers prend les commandes de La Grosse émission sur Comédie+. Il participe également à L'aventure Robinson avec Black M en 2019.

En effet, l'animateur télé est aussi un pianiste émérite ! Difficile d'ignorer la musique avec un père chef d'orchestre (Raymond Lepers) et une mère chanteuse (Maria Rémusat). Pendant sa jeunesse, Julien Lepers apprend le piano seul et aura l'occasion de composer et d'écrire pour d'autres artistes. Il est en effet l'auteur du tube "Pour le plaisir", interprété par Herbert Léonard. Il écrira également pour Michel Delpech, Sylvie Vartan ou encore Julie Pietri, avec qui il interprète un duo en 1983. Aujourd'hui, Julien Lepers continue sa carrière musicale, en effectuant notamment des tournées avec son orchestre symphonique.

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Julien Lepers est très discret concernant sa vie privée. On ne sait pas si l'animateur a été marié ou a une compagne, il ne s'est jamais affiché publiquement avec une femme. Toutefois, l'animateur a deux enfants, dont il parle parfois dans les médias : Lorraine Lepers et Guillaume Lepers, nés en 1993 et 1998.