Nikos Aliagas : malade, le présentateur sèche The Voice

NIKOS ALIAGAS. Alors que la demi-finale de The Voice était très attendue ce samedi 14 mai 2022, sur TF1, son présentateur vedette Nikos Aliagas est aux abonnés absents. Malade, il a laissé sa place à Alessandra Sublet...

Une absence remarquée. Nikos Aliagas était très attendu ce samedi 14 mai 2022, sur TF1, comme Florent Pagny d'ailleurs, traité pour un cancer, et toute l'équipe de The Voice, pour la première demi-finale en direct du concours. Mais c'est finalement Alessandra Sublet que les téléspectateurs ont retrouvé derrière le micro à 21h, pour le début du programme. Nikos Aliagas, malade, a dû laisser sa place à sa collègue et amie au dernier moment.

On ne sait pas de quoi souffre exactement Nikos Aliagas. Dans un communiqué, TF1 s'est contenté d'indiquer que son présentateur vedette était souffrant, sans donner plus de détail. Nikos Aliagas a pour sa part encouragé Alessandra Sublet sur Instagram, quelques heures avant le direct de The Voice, sans non plus en dire beaucoup plus. Mais la chaîne a fait savoir que le Monsieur Loyal de The Voice serait de retour pour la finale la semaine prochaine.

Né le 13 mai 1969 à Paris, Nikos Aliagas est un journaliste, animateur de radio et de télévision franco-grec. Il débute sa carrière de journaliste à Radio France Internationale. De 2001 à 2008, le présentateur est à la tête du programme Star Academy et devient l'un des animateurs de télévision les plus appréciés des Français. Depuis 2012, Nikos Aliagas présente le nouveau télé-crochet de TF1, The Voice : La Plus Belle Voix.

Nikos Aliagas, de son vrai nom Nikólaos Aliágas, est né le 13 mai 1969 à Paris. De parents grecs, son père, Andreas Aliagas, tailleur à Athènes, a émigré en France en 1964. Bloquée à Paris par les grèves, Harula, infirmière à Londres, rencontre Andreas Aliagas lors des manifestations de mai 1968. Son père travaille chez Guy Laroche, un célèbre couturier et confectionne les costumes d'Alain Delon dans le film Borsalino. Il réalise des tenues pour Christian Dior et Nina Ricci.

De 11 à 18 ans, Nikos Aliagas apprend le grec ancien et le grec moderne. Titulaire d'une maîtrise de littérature obtenue sur les bancs de la Sorbonne à Paris, Nikos Aliagas parle 5 langues (français, grec, espagnol, anglais et italien). A l'âge de 18 ans, il obtient la nationalité française et entre à Radio France Internationale où il trie les dépêches de la nuit. Nikos Aliagas devient présentateur sur Radio Notre-Dame en 1992.

En 1993, Euronews, qui recherche des animateurs polyglottes, l'engage. Nikos Aliagas anime l'émission Prisma, où il couvre la guerre du Kosovo et réalise des interviews de différentes personnalités dont Madeleine Allbright et Yasser Arafat. Dans le même temps, il présente également le journal sur TMC. En 1998, repéré par une collaboratrice de Christine Bravo, Nikos Aliagas devient chroniqueur et rédacteur en chef de l'émission Union Libre. Dans le même temps, il présente le journal de 20 h 30 sur la chaîne télévisée grecque Alter.

C'est au tournant de l'année 2001 que la carrière de Nikos s'accélère. Il est appelé par Etienne Mougeotte pour présenter le programme phare de la rentrée, la nouvelle émission de télé réalité de TF1, la Star Academy, jusqu'en 2008. L'émission est un succès et la personnalité de l'animateur, qui se veut proche du public et accessible n'y est pas étrangère. Le présentateur grec devient l'un des animateurs de télévision les plus appréciés des Français et est régulièrement aux commandes d'émissions de divertissement spéciales telles que Celebrity Dancing, Dans la peau d'un chanteur. À partir du 25 février 2012, Nikos Aliagas présente le nouveau télé-crochet de TF1, The Voice : La Plus Belle Voix aux côtés de Karine Ferri.

A côté de ces programmes à succès, depuis 2007, il co-anime avec Sandrine Quétier un nouveau magazine dédié à l'actualité des stars, 50 minutes inside, où il a pu interviewer Lady Gaga, Brad Pitt ou encore Angelina Jolie. Nikos Aliagas présente également chaque année depuis janvier 2009 les NRJ Music Awards.

En août 2009, après la dernière édition de la Star Academy sur TF1, Nikos rejoint la radio NRJ pour animer l'émission matinale du 6/9. En septembre 2011, il décide de passer sur Europe 1 au sein de l'équipe de Bruce Toussaint. Nikos Aliagas y anime une rubrique Culture du lundi au vendredi. De 2012 à 2014, il est à l'antenne le week-end avec Benjamin Petrover. De 2014 à 2016, il présente l'émission Sortez du cadre sur Europe 1 le samedi. Nikos Aliagas n'abandonne cependant pas la télévision et TF1, puisque de 2011 à 2018, il présente la nouvelle émission humoristique Après le 20h, c'est Canteloup qui parodie l'actualité avec Nicolas Canteloup comme imitateur. Nikos Aliagas quitte la matinale d'Europe 1 en 2019, décidant de faire une pause dans la radio pour s'occuper de ses enfants.

Côté vie privée, l'animateur phare de TF1 est en couple, depuis plus de 10 ans, avec Tina Grigoriou, une psychologue d'origine grecque. Le 29 novembre 2012, le couple donne naissance à une petite fille, Agathe, puis le 5 octobre 2016, à un petit garçon, Andréas.

Difficile de connaître avec précision les salaires des animateurs de télévision, et Nikos Aliagas ne fait pas exception. Toutefois, il toucherait près de 27 500 euros lorsqu'il présente The Voice sur TF1, selon des informations révélées par Benjamin Castaldi en 2021. Selon une enquête de VSD parue en mars 2015, l'animateur toucherait près de 35 000 euros par mois, sans compter les primes.