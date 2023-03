Michel Drucker : après son opération du coeur, quel est son état de santé ?

Michel Drucker est actuellement hospitalisé après avoir subi une opération du coeur en début de semaine. Le présentateur de Vivement dimanche se porterait bien, selon Voici.

[Mis à jour le 24 mars 2023 à 9h56] Michel Drucker est actuellement hospitalisé après avoir subi une lourde opération du coeur. C'est ce que nous apprenait le magazine Voici mercredi soir. Le présentateur de Vivement dimanche a été opéré lundi, l'intervention chirurgicale ayant été décidée à la suite d'une batterie de tests qu'il avait subi en février dernier. L'animateur de 80 ans se serait réveillé mercredi en service de réanimation et se porterait bien, l'opération "n'inspirant aucune inquiétude au corps médical".

Mais pourquoi Michel Drucker a-t-il été opéré ? Selon des informations du Parisien, l'animateur a été opéré au niveau de la valve mitrale, après qu'une bactérie ait été détectée. Il aurait passé cinq heures au bloc, mais l'opération "se serait bien passé", d'après Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, qui s'est confié au quotidien national.

Le 8 février 2023, Le Parisien révélait que Michel Drucker avait été hospitalisé pour subir une batterie de tests, consécutifs à la première opération du coeur subie en 2020. Celle-ci était survenue alors qu'il avait eu de sévères problèmes cardiaques. L'animateur de 80 ans avait été victime d'une endocardite infectieuse et avait subi un triple pontage, le forçant à rester trois mois à l'hôpital. "Mon cœur a été arrêté pendant quelques heures et branché à une machine. Là, j'ai réalisé avoir frôlé la catastrophe", expliquait-il en novembre 2020 dans les colonnes du quotidien national.

Par la suite, Michel Drucker a dû être de nouveau opéré à cause d'un début d'infection au niveau de sa cicatrice, avant d'entamer une longue rééducation de plusieurs mois. Le présentateur était revenu à l'écran en mars 2021, avant de retourner à l'hôpital pour subir des tests qui l'ont mené à ce faire de nouveau opéré ce 20 mars 2023.

En marge de son hospitalisation en février 2023, Michel Drucker s'était montré rassurant au sujet de son état de santé dans une interview accordée à Midi Libre : "J'ai un mental de guerrier", avait-il notamment affirmé. Le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions avait également assuré auprès du Parisien que l'animateur allait "très bien", une information qui avait ensuite été confirmée auprès de l'AFP par l'une de ses collaboratrices.

Vivement dimanche à l'arrêt, jusqu'à quand ?

L'état de santé de Michel Drucker conditionne le retour de nouveaux épisodes de Vivement dimanche à l'antenne. Le 26 février dernier, suite aux batteries de tests qu'il a subi, il a été convenu de laisser l'animateur de 80 ans se reposer et qu'il ne ferait pas son retour à l'antenne avant la mi-avril. Selon des informations de Voici, "Michel Drucker ne pourra pas reprendre les commandes de son émission sur son célèbre canapé rouge avant la fin de la saison."

Né le 12 septembre 1942 à Vire, dans le Calvados, Michel Drucker est un monument de la télévision française. De cancre à autodidacte, il est devenu un animateur emblématique de l'ORTF, TF1 puis France 2, avec ses émissions cultes "Champs Elysées" et "Vivement dimanche". L'animateur donne l'impression que sa présence est éternelle sur nos petits écrans.

Michel Drucker est le fils d'Abraham Drucker, immigré juif arrivé en France en 1925 et devenu médecin, et Lola Schafler, infirmière. Ils sont naturalisés en 1937. Lors de la Seconde Guerre mondiale, son père est arrêté à cause d'une dénonciation et devient médecin-chef dans le camp de Drancy. Pendant ce temps, sa mère, enceinte de Michel Drucker et accompagnée de son frère aîné, subit un contrôle à la gare de Rennes par un officier de la Gestapo. Elle est sauvée par Pierre Le Lay (le père de Patrick Le Lay, président-directeur général de la chaîne de télévision TF1 de 1988 à 2008 et créateur de TVBreizh), en faisant croire au soldat qu'elle est sa femme.

Michel Drucker fait d'abord ses études au lycée Emile Maupas de Vire puis au lycée technique de Caen, où il obtient un brevet supérieur d'enseignement commercial. En 1962, il fait son service militaire à Compiègne, dans un des services du magazine Terre-Air-Mer. Grâce à cela, il approche des journalistes de télévision venant du centre Alfred-Lelluch de l'ORTF. Élevé dans une famille où il faut être excellent dans ses études, il est considéré comme un cancre, son père lui disant "Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?". A 17 ans, il quitte ainsi le domicile familial dans le but de réussir et devient autodidacte.

Michel Drucker à 33 ans, en 1975 © JEANNEAU/SIPA

Michel Drucker débute sa carrière grâce à Pierre Sabbagh, qui lui propose un stage à Sports Dimanche en 1964. Il apprend son métier à l'ORTF, grâce à des hommes comme Léon Zitrone et Georges de Caunes. De 1965 à 1968, il présente la rubrique sportive lors du journal télévisé. En 1966, il présente une nouvelle émission de variétés du nom de "Tilt", il y rencontre la génération de Salut les copains, notamment Claude François et Johnny Hallyday qui deviendront des amis proches. Après avoir été écarté de la chaîne pour avoir participé aux manifestations de mai 1968, il revient comme commentateur officiel des événements footballistiques de 1969 à 1986. A partir de 1975, il se tourne vers les émissions de divertissement, telles que Les Rendez-vous du dimanche et Stars sur TF1 puis "Champs-Elysées" sur Antenne 2, en 1982. Grâce à ces émissions, devenues cultes, il gagne en notoriété. En 1984, il crée sa propre société "Production DMD". Il la vend en 2000 au groupe StudioExpand (filiale du groupe Canal+), puis récupère sa gestion en 2004.

Antenne 2 ayant un nouveau président (Philippe Guilhaume), Michel Drucker rejoint TF1 en 1990 et présente Stars 90. Il retourne sur France 2 en 1994, pour l'émission quotidienne "Studio Gabriel". La chaîne a ensuite besoin de trouver un remplaçant à Jacques Martin le dimanche après-midi. Ainsi, le 20 septembre 1998, il présente et coproduit l'émission qui va devenir culte : Vivement dimanche, et à 19h Vivement dimanche prochain. Il présente également des émissions en première partie de soirée sur France 2 et France 3, telles que La Nuit des Molières ou Les Victoires de la musique. A la rentrée 2022, Vivement dimanche passe sur France 3.

Michel Drucker est également animateur à la radio, d'abord à RTL avec "RTL c'est vous" de 1974 à 1976, puis "La Grande Parade" de 1976 à 1982 et de temps en temps "La Valise RTL". Il devient ensuite animateur pour Europe 1, avec "Studio 1" de 1983 à 1987. En 2008, il revient pour animer l'émission "Europe 1 Découvertes" puis en 2009, "Studio Europe 1" avec Wendy Bouchard.

A 77 ans, Michel Drucker est conscient que sa carrière à la télévision peut arriver à sa fin. Ainsi, il décide de se renouveler en montant sur les planches, avec des One man shows. Son premier spectacle, Seul avec vous en 2016-2017, retrace les 50 ans de sa carrière, en décrivant les coulisses, l'envers du décor de son métier. Des souvenirs précieux et intimes qu'il souhaite partager avec le public. Dans son deuxième spectacle, De vous a moi, en 2019-2020, Michel Drucker fait la comparaison entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, en ce qui concerne le métier de présentateur-animateur de télévision, mais également d'acteur, chanteur, humoriste et même homme politique. Michel Drucker tend ici vers la nostalgie, avouant que ces temps anciens, et en particulier ses amis et collègues, lui manquent.

Michel Drucker et son chien sur le célèbre canapé rouge de "Vivement dimanche" © PJB/SIPA

Rencontré grâce à son ami Claude François, Michel Drucker se marie à l'actrice Dany Saval, à Las Vegas, le 28 juillet 1973. Entre 2004 et 2006, Michel Drucker a une relation avec l'écrivaine Calixthe Beyala. Celle-ci contribue a un de ses livres jamais paru mais n'est pas payée. Elle lui intente donc un procès, qu'elle perd en 2009 mais qu'elle gagne en appel en 2011. Michel Drucker doit donc lui verser 40 000 euros.

De son mariage avec l'actrice Dany Saval, Michel Drucker n'aura pas d'enfant. Cependant, l'actrice est déjà mère d'une fille, Stéphanie Jarre, née de son ancienne relation avec le compositeur Maurice Jarre, père également de Jean-Michel Jarre. Michel Drucker l'élève comme sa fille. Celui-ci et sa femme ont aussi adopté une jeune cambodgienne en 1979, qui se prénomme Yleng.

Michel Drucker a deux frères : tout d'abord Jean Drucker (1941-2003), dirigeant de télévision et père de la journaliste Marie Drucker. Puis Jacques Drucker (né en 1946), professeur de médecine et père de l'actrice Léa Drucker. Après le décès de son frère aîné, Michel Drucker découvre qu'il a un demi-frère qui se prénomme Patrick.

Une enquête du magazine Capital en 2018 révèle le salaire de Michel Drucker : son patrimoine professionnel s'élèverait à environ 11 millions d'euros. Ce chiffre est dû grâce aux chiffres d'affaires de sa société de production, de son salaire en tant qu'animateur et enfin de la gestion de ses plateaux, qu'il loue à d'autres producteurs et sociétés.

En dehors des plateaux de télévision et de radio, Michel Drucker s'est illustré dans d'autres activités. Il a publié de nombreux livres, certains en collaboration, comme par exemple sa biographie "Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?", écrit avec Jean-François Kervéan, en 2007.

Michel Drucker a reçu plusieurs distinctions : en 1984, il est fait chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres et chevalier en 1994 puis officier de la Légion d'honneur en 2004. En 2001, il est fait chevalier puis en 2010 officier de l'ordre national du Québec. Puis en 2014, il est Commandeur de l'ordre de la Couronne, en Belgique. Il reçoit également la Médaille de la Ville de Paris en 1979.

Michel Drucker possède aussi une discographie : il a été narrateur deux fois dans "La fugue du Petit Poucet" en 1986 et "Le Grand Disque des Films Disney" en 1988. Puis il a prêté sa voix pour des causes humanitaires : "La Chanson des Restos" en 1986, "Pour toi Arménie" en 1989 et "1 Geste pour Haïti ma chérie" en 2010.

Entre 1972 et 2020, il a souvent jouer son propre rôle d'animateur dans des films, tels que "L'aventure c'est l'aventure" de Claude Lelouch, "L'Antidote" de Vincent de Brus et dans des séries comme "Dix pour cent".

Le 5 décembre 2017, Michel Drucker apprend que son ami de longue date, Johnny Hallyday, est décédé des suites de son cancer. Le lendemain, il présente une émission spéciale en hommage à son ami et fond en larmes à la fin de celle-ci. En effet, au moment où démarre le générique final, Michel Drucker conclut par ses mots : "J'embrasse Laeticia, les petites filles, David, Laura, tous ceux qui sont près de Johnny et qui le pleurent ce soir. Vous savez, dans ma carrière, longue déjà, j'ai vu partir beaucoup de copains." Submergé par l'émotion, il s'arrête quelques secondes et ajoute : "Lui, c'était spécial". Il finit ensuite : "Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny" "Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote !". Une séquence d'émotion intense, qui a ému tous les téléspectateurs.

Depuis sa mort, l'animateur prouve la solide amitié qu'il avait avec Johnny et raconte avec plaisir des anecdotes lors de ses interviews, comme par exemple le texto que lui avait envoyé le chanteur, quelques jours avant sa mort : "J'ai été jeune si longtemps que je ne me suis pas vu vieillir". Toutes ces anecdotes, et même les brouilles, avec le célèbre chanteur, il les raconte dans un chapitre entier sur Johnny Hallyday, dans son livre "Il faut du temps pour rester jeune".

Michel Drucker et Johnny Hallyday en 1992, pour l'émission "Stars 90" © HAROT/TF1/SIPA

En juillet 2018, Michel Drucker critique pour la première fois un de ses collègues. En effet, l'animateur s'est attaqué au journaliste Laurent Delahousse, affirmant que : "Laurent Delahousse n'est pas un mec bien. Il a demandé ma place pendant près de dix ans. Chaque saison, il menaçait la direction de partir s'il n'avait pas le 19 heures alors que j'étais une locomotive pour son journal.". Se faisant critiquer de toute part, il décide toutefois de l'inviter à dîner quelques mois plus tard, il en a conclut : "Mal à l'aise avec cette histoire, j'ai découvert un garçon anxieux, très angoissé et plutôt timide. Comme moi. On a parlé boutique et purgé le passé.", mettant ainsi fin à cette brouille bénigne.

Michel Drucker a été soigné fin août 2020 à l'hôpital Georges-Pompidou de Paris, pour une endocardite infectieuse. Celle-ci a infecté son cœur et a aussi touché la valve mitrale, la rate et le rein. Cette bactérie s'étant également étendue à l'artère de sa jambe droite, il aurait pu se faire amputer. Malgré l'artère débouchée, la valve étant toujours infectée, l'opération était inévitable. Les chirurgiens ont aussi découvert la nécessité de réaliser un triple pontage en septembre 2020.

L'opération de Michel Drucker aura duré 8 heures, avec une anesthésie de 15 heures et ensuite de la réanimation et des soins intensifs. "Mon cœur a été arrêté pendant quelques heures et branché à une machine", expliquait l'animateur dans une interview accordée au Parisien le 30 novembre 2020. "Là, j'ai réalisé avoir frôlé la catastrophe".

Michel Drucker a dû subir une deuxième intervention chirurgicale à cause d'un début d'infection, suite à la précédente opération. Il a ensuite suivi plusieurs mois de rééducation dans une clinique parisienne. Fin avril 2021, il sortira un ouvrage revenant sur ses sept mois de convalescence. Le 8 février 2023, Le Parisien révèle que l'animateur est de retour à l'hôpital pour subir une batterie d'examens médicaux de contrôle, en lien avec son opération cardiaque.