Loana : hospitalisée après une overdose, quel est son état de santé ?

LOANA PETRUCCIANI. L'ex-star de téléréalité est hospitalisée après avoir fait une "overdose" suite à une consommation importante de GHB. Elle serait dans un état grave et prochainement transférée en hôpital psychiatrique.

[Mis à jour le 23 février 2021 à 11h55] Loana avait confié en avoir fini avec la cocaïne, mais la star de la téléréalité continuerait de combattre le démon de l'addiction. La gagnante de Loft Story a été admise à l'hôpital de Hyères "dans un état grave", après avoir consommé une dose importante de GHB, également connue sous le nom de "drogue du viol". L'information, d'abord rapportée par StarMag, a été confirmée quelques heures plus tard dans l'émission Touche pas à mon poste par le chroniqueur et producteur de documentaire Guillaume Genton, qui est en train de travailler sur un documentaire consacré à Loana Petrucciani.

Selon ce dernier, Loana a été retrouvée lundi matin dans sa chambre, "dans un état lamentable". "Elle a été emmenée aux urgences à 9h du matin" à Hyères. La candidate de téléréalité se trouverait "dans un état grave, mais elle peut encore parler. Elle va être transférée dans un hôpital psychiatrique." Loana n'a jamais caché souffrir d'addictions à la drogue et à plusieurs substances. Quelques jours avant son hospitalisation, l'ancienne candidate de téléréalité avait révélé qu'elle avait arrêté de consommer de la cocaïne. "J'avais trente ans quand je suis tombée dedans", a-t-elle confirmé le 9 février dernier dans Touche pas à mon poste, faisant les frais d'une "mauvaise rencontre". Ce lundi 22 février, Guillaume Genton a bien confirmé que Loana en avait fini avec la cocaïne, mais qu'il avait vu sur le tournage de son documentaire "qu'elle était tout le temps avec une bouteille d'une célèbre boisson et que dès qu'elle en buvait, elle changeait d'état", supposant qu'elle diluait cette boisson avec du GHB liquide. Le documentaire "Loana, une lofteuse up and down" doit sortir le 11 mars prochain.

La réaction de sa mère Violette

L'état de santé de Loana, préoccupant dans un premier temps, n'a pas manqué de faire réagir ses proches. Sa mère, Violette, a réagi dans les colonnes de Star Mag en ces termes : "Qu'elle arrête ses drogues, hein ! Moi je ne peux rien faire, je n'ai aucun moyen de la joindre". Les relations entre la candidate de téléréalité et sa mère sont tendues depuis quelques temps. Loana Petrucciani la poursuit en effet en justice, affirmant que sa mère l'avait manipulée et volée, notamment en s'associant à son ex Fred Cauvin.

"Nous avons entendu des cris et une agitation inhabituelle"

Dans l'article de StarMag publié le lundi 22 février 2021, on en apprend davantage sur la soirée qui a précédé l'hospitalisation de Loana. Des clients d'un hôtel de la commune Le Lavandou, où séjournait la star de téléréalité, ont révélé avoir été réveillés par des cris : "Nous avons entendu des cris et une agitation inhabituelle l'étage. Une femme criait 'Sylvie ! J'ai perdu mon flacon. Sylvie, tu sais où est mon flacon ?' [...] Quelques heures plus tard, les pompiers sont discrètement venus chercher une personne".

Le 9 février 2021, Loana Petrucciani était l'invitée de l'émission Touche pas à mon poste diffusée sur C8. L'ancienne candidate de téléréalité s'est confiée sans détour sur son addiction à la drogue. Elle a ainsi révélé que ses problèmes d'addiction ne remontaient pas à l'époque de Loft Story, comme cela a pu être suggéré par le passé, mais bien plus tard, alors qu'elle était âgée de trente ans. Elle a notamment confié qu'elle consommait particulièrement de la cocaïne : "Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool au matin au réveil, moi je prenais de la drogue le matin au réveil. (...) On tombe dedans comme on tombe dans l'alcool [...] Je suis tombée dans l'alcool, je suis tombée dans la drogue, je voulais oublier... Je voulais oublier ma vie."

Pionnière de la téléréalité française, Loana Petrucciani, connue sous le nom de Loana, est née le 30 août 1977 à Cannes. Elle connaît une enfance difficile. Après que son père ait abandonné le domicile familial, elle vit seule auprès de sa mère Violette et de son frère. À l’adolescence, sa mère est subitement hospitalisée. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Loana est contrainte d’arrêter ses études. Elle intègre le monde de la nuit et devient gogo-danseuse dans des clubs et des cabarets de la région niçoise.

En 2001, le destin de Loana bascule lorsqu’elle est retenue pour participer à la première téléréalité française, Loft Story. Très vite, elle se révèle une personnalité attachante bien loin de l’image sulfureuse qu’elle véhicule. Elle conquiert rapidement les téléspectateurs et remporte l’édition avec Christophe Mercy. L'une des séquences fortes de la première saison de Loft Story, qui contribuera également à la faire connaître, est celle où Loana est filmée dans la piscine du loft après avoir eu une relation sexuelle, simulée ou réelle, avec Jean-Edouard Lipa.

Le difficile "après Loft Story"

Loana est l’une des seules "lofteuses" avec Steevy Boulay à avoir su gérer sa reconversion. Dès sa sortie, elle crée sa société de production Loana International Production et multiplie les projets. Elle sort deux singles chez M6 Interactions, le premier "Comme je t’aime" se vend à 200 000 exemplaires. Elle pose aussi dans des magazines, publie son calendrier et crée sa propre ligne de vêtements en partenariat avec La Halle. Son autobiographie, Elle m’appelait Miette, est un best-seller qui s’arrache à 140 000 exemplaires. Gestionnaire, femme d’affaires, Loana réitère l’expérience de la téléréalité en 2006 en participant à Sortez moi de là, je suis une célébrité sur TF1. Sur TF6, elle anime aussi Les meilleurs moments de la téléréalité et s’apprête à lancer son eau de parfum, baptisé tout simplement "Loana".

Malheureusement, la gloire et la célébrité amènent rapidement la jeune femme dans une dépression. Tentatives de suicide et prise de poids due aux antidépresseurs plongent Loana dans une déchéance l’empêchant de travailler correctement. Trop vulnérable, elle doit stopper l’enregistrement des Anges de la Téléréalité en 2012, mais conserve un rôle de chroniqueuse en plateau sur la chaîne NRJ12. En 2017, Loana participe à la saison 9 des Anges à Miami, et anime Les interviews de Loana et Le Journal intime de Loana sur Non-Stop People. On a également pu la retrouver comme candidate de Fort Boyard. En 2018, sort son livre "Si dure est la nuit, si tendre est la vie" avant de rejoindre le casting de la saison 4 de La villa des cœurs brisés.

En 1998, alors qu'elle est âgée de 19 ans, Loana donne naissance à une petite fille, Mindy. La garde lui est cependant retirée et confiée à son père biologique. Il s'agit de Steeve, mais selon les dires de Loana, celui-ci les aurait abandonnées elle et l'enfant à sa naissance. En 2014, on apprend que Mindy ne veut plus avoir de contacts avec sa mère. Dans la biographie Sexisme Story, Loana Petrucciani, dont des passages ont été dévoilés par Télé Loisirs, la candidate de Loft Story avoue qu'elle a songé à se faire avorter, mais qu'elle a renoncé au dernier moment. Elle aurait également fait croire pendant un temps au père de Mindy que celle-ci avait succombé des suites de la mort subite du nourrisson, "pour voir sa réaction".