Loana : Loft Story, la maladie, la drogue, les agressions et les tentatives de suicide... Biographie d'une star torturée

Loana Petrucciani, née le le 30 août 1977 à Cannes et morte à l'âge de 48 ans à Nice, en 2026, est la première star de téléréalité française, mais aussi sa première victime.

Biographie de Loana. Loana Petrucciani née le 30 août 1977 à Cannes et morte à une date indéterminée en mars 2026 à Nice, à l'âge de 48 ans, est une figure emblématique et tragique de la téléréalité française. Révélée en 2001 dans la première saison de Loft Story, qu'elle remporte avec Christophe Mercy, elle devient rapidement une célébrité nationale. Une séquence marquante dans la piscine avec un autre candidat, Jean-Edouard Lipa, contribue à sa notoriété.

Après l'émission, Loana tentera de capitaliser sur son succès : création de sa société de production, sortie de singles dont Comme je t'aime (écoulé à 200 000 exemplaires), publication d'une autobiographie à succès et diversification dans la mode et les médias. Mais malgré cette réussite initiale, sa carrière sera rapidement éclipsée par une surexposition médiatique centrée sur ses difficultés personnelles.

Marquée par une enfance difficile, l'abandon de son père et des traumatismes familiaux, Loana connaîtra une irrémédiable descente aux enfers. Problèmes amoureux violents, addictions à la cocaïne et au GHB, troubles bipolaires, tentatives de suicide, hospitalisations répétées et agressions jalonnent son parcours. Elle évoquera notamment un viol en 2023 et plusieurs agressions en 2024, l'une d'elles ayant conduit à des condamnations judiciaires.

Mère d'une fille, Mindy, placée peu après sa naissance et avec laquelle les liens sont rompus, Loana incarne pour beaucoup la face sombre de la téléréalité : une célébrité fulgurante suivie d'une longue lutte contre les démons personnels, jusqu'à sa disparition.

En 2001, le destin de Loana bascule lorsqu’elle est retenue pour participer à la première téléréalité française, Loft Story. Très vite, elle se révèle une personnalité attachante bien loin de l’image sulfureuse qu’elle véhicule. Elle conquiert rapidement les téléspectateurs et remporte l’édition avec Christophe Mercy. L'une des séquences fortes de la première saison de Loft Story, qui contribuera également à la faire connaître, est celle où Loana est filmée dans la piscine du loft après avoir eu une relation sexuelle, simulée ou réelle, avec un autre candidat, Jean-Edouard Lipa.

Loana sera finalement l'une des rares du loft, avec Steevy Boulay, à rester médiatisée après l'émission. Dès sa sortie, elle crée sa société de production Loana International Production et multiplie les projets. Elle sort deux singles chez M6 Interactions, le premier "Comme je t’aime" se vend à 200 000 exemplaires. Elle pose aussi dans des magazines, publie son calendrier et crée sa propre ligne de vêtements en partenariat avec La Halle. Son autobiographie, Elle m’appelait Miette, est un best-seller qui s’arrache à 140 000 exemplaires. Gestionnaire, femme d’affaires, Loana réitère l’expérience de la téléréalité en 2006 en participant à Sortez moi de là, je suis une célébrité sur TF1. Sur TF6, elle anime aussi Les meilleurs moments de la téléréalité et s’apprête à lancer son eau de parfum, baptisé tout simplement "Loana".

En 2012, Loana doit cependant stopper l’enregistrement des Anges de la Téléréalité, après une tentative de suicide. Elle conserve un rôle de chroniqueuse en plateau sur la chaîne NRJ12, qui refuse qu'elle participe plus en avant à l'émission. Si la jeune femme est frappée de plein fouet par la notoriété, son parcours a en effet été marqué par de grandes difficultés personnelles remontant à l'enfance, des traumatismes liés notamment la violence et à l’alcoolisme de son père, comme elle racontera dans ses différentes confessions.

Loana aura en effet eu une jeunesse difficile. Après que son père ait abandonné le domicile familial, elle vivra seule auprès de sa mère Violette et de son frère. À l’adolescence, sa mère sera subitement hospitalisée. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Loana sera contrainte d’arrêter ses études et intégrera le monde de la nuit. Gogo-danseuse dans des clubs et des cabarets de la région niçoise, elle vivra des périodes de hauts très courts, suivies de longues phases de souffrance.

Après être sortie du Loft, Loana révèle, contrainte et forcée par les médias, avoir placé sa fille à la DDASS après sa naissance, ne pouvant l'élever. Pendant ce temps, ses histoires d'amour tumultueuses avec des petits-amis violents s'affichent dans la presse à scandale. Trop vulnérable, elle va alimenter la chronique people pour ses problèmes familiaux ou les soubresauts de son mal-être profond. La descente aux enfers de Loana va s'accélérer en 2008 après la rencontre d'un "mauvais compagnon" surnommé Raph, qui l'aurait réduite sous son emprise et initiée à la cocaïne. Selon son témoignage, cet homme lui avait notamment confisqué son portable, mais n'hésitait pas non plus à la frapper ou à vider son compte bancaire.

En 2009, Loana est découverte inanimée par une amie à son domicile parisien de l'époque, dans le XVIe arrondissement. Elle est "inconsciente, habillée dans sa baignoire, avec des ecchymoses sous les yeux", rapporte alors Le Parisien. Hospitalisée à l'hôpital Percy de Clamart, elle va d'abord évoquer deux hommes venus régler un différend avec elle, avant d'assurer ne plus se souvenir d'avoir été agressée. Une "dispute" avec son petit ami quelques jours auparavant sera tout juste mentionnée.

Tentatives de suicide (en 2012 et 2014 notamment), grave accident de voiture (2015), crise de démence (2020), disputes violentes avec son nouveau compagnon Fred Cauvin, et prise de poids due aux antidépresseurs plongeront ensuite progressivement Loana dans une déchéance l’empêchant toujours plus de surnager. Loana avait encore été hospitalisée le 22 février 2021, à Hyères, près de Toulouse, après une overdose au GHB, aussi appelée "drogue du viol". L'information avait été confirmée sur le plateau de Touche pas à mon poste par Guillaume Genton, chroniqueur et producteur, qui préparait un documentaire consacré à la gagnante de Loft Story saison 1.

Loana avait été retrouvée dans sa chambre, "dans un état lamentable". "Emmenée aux urgences à 9h du matin" à Hyères selon le chroniqueur, la candidate de téléréalité se trouvait "dans un état grave", mais pouvait "encore parler" au moment de sa prise en charge. Un transfert dans un hôpital psychiatrique était aussi évoqué.

Loana, qui a annoncé en 2020 être bipolaire, n'a jamais caché souffrir d'addictions à la drogue et à plusieurs autres substances. Des problèmes qui ne remontaient pas à l'époque de Loft Story, comme cela a pu être suggéré par le passé, mais à bien plus tard selon elle. "J'avais trente ans quand je suis tombée dedans", avait-elle confirmé dans Touche pas à mon poste, estimant avoir fait les frais d'une "mauvaise rencontre". Elle a notamment pu confier qu'elle consommait particulièrement de la cocaïne : "Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits. C'était devenu ma nourriture principale…", confiait-elle. "Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool au matin au réveil, moi je prenais de la drogue le matin au réveil. (...) On tombe dedans comme on tombe dans l'alcool (...) Je suis tombée dans l'alcool, je suis tombée dans la drogue, je voulais oublier... Je voulais oublier ma vie".

Quelques jours avant son hospitalisation de 2021, l'ancienne candidate de téléréalité avait assuré qu'elle avait arrêté de consommer de la cocaïne. Guillaume Genton confirmera que Loana en avait fini avec cette dogue, mais qu'il avait vu sur le tournage de son documentaire "qu'elle était tout le temps avec une bouteille d'une célèbre boisson et que dès qu'elle en buvait, elle changeait d'état", supposant qu'elle diluait cette boisson avec du GHB liquide.

De nouveaux incidents graves avaient été rapportés en 2024. En février, de retour sur le plateau de TPMP, Loana raconte elle-même en détail, et photos de son visage tuméfié à l'appui, avoir été victime d'un viol à Vence, en septembre 2023. Alors qu'elle promenait son chien tard dans la soirée, elle aurait rencontré son agresseur présumé, qui l'aurait invitée à boire un verre à son domicile. Selon Loana, ce dernier l'aurait par la suite séquestrée et aurait abusé d'elle "pendant 10 heures". En plus du sensationnalisme, la séquence provoquera un scandale, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ayant été par la suite accusés d'un manque d'empathie voire de moqueries envers leur invitée, visiblement amorphe et souffrant d'un lourd problème d'élocution lors de sa prise de parole.

En avril 2024, Loana rapportera avoir été victime d'une violente agression, à Nice cette fois. Enfermée chez elle dans des circonstances encore troubles, sans blessure apparente et tenant des propos incohérents, l’ancienne star de téléréalité sera secourue par les pompiers et la police, avant d'être admise au CHU de Nice. La justice ouvrira une enquête pour agression et séquestration. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, elle sera de nouveau agressée par trois individus dans le hall de son immeuble. Une agression qui cette fois aboutira bien à la condamnation, en août 2024, de deux hommes et une femme âgés de 21 à 42 ans pour vol avec violence, escroquerie et recel de bien provenant du vol.

Télé 7 Jours évoquait aussi pendant l'été 2024 que Loana avait subi un "grave traumatisme crânien suite à un malaise sur la voie publique" plusieurs mois auparavant, en début d'année, et qu'elle avait ensuite été hospitalisée. Le magazine TV citait Eryl Prayer, l'un des meilleurs amis de Loana, qui expliquait qu'après cet accident, elle était suivie dans une clinique psychiatrique pour traiter sa bipolarité. "A chaque fois qu'elle quitte l'unité de soins, elle rechute dans les mois qui suivent", avait-il regretté.

Loana Petrucciani, a été retrouvée morte à son domicile, à Nice où elle s'était installée, le mercredi 25 mars 2026, à l'âge de 48 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, son décès remontait à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les pompiers seraient intervenus en fin d'après-midi, pénétrant dans un appartement décrit comme étant en "grand désordre". Une forte odeur aurait alerté le voisinage, poussant certains à prévenir les autorités.

Les circonstances exactes de la mort de Loana restent indéterminées. Toutefois, la présence de médicaments retrouvés sur place a immédiatement interrogé les enquêteurs. Des proches ont confié que Loana n'avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs semaines. Plusieurs témoignages décrivent une femme isolée, affaiblie et en grande détresse, mêlant alcools forts et médicaments, souffrant d'insomnies et de profond mal-être.

Ces derniers mois, Loana vivait en retrait, fragilisée par ses années de troubles psychiatriques, d'addictions et de traumatismes personnels.

En 1998, alors qu'elle est âgée de 19 ans, Loana donne naissance à une petite fille, Mindy. La garde lui est cependant retirée et confiée à son père biologique. Il s'agit de Steeve, mais selon les dires de Loana, celui-ci les aurait abandonnées elle et l'enfant à sa naissance. En 2014, on apprend que Mindy ne veut plus avoir de contacts avec sa mère.

Dans un livre titré "Sexisme Story", Loana Petrucciani avoue qu'elle a songé à se faire avorter, mais qu'elle a renoncé au dernier moment. Elle aurait également fait croire pendant un temps au père de Mindy que celle-ci avait succombé des suites de la mort subite du nourrisson, "pour voir sa réaction".