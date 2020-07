Jean-Marie Bigard : la présidentielle en tête, il veut ses 500 signatures

On le pensait retiré de la course présidentielle, Jean-Marie Bigard annonce qu'il cherche 500 signatures de maires pour pouvoir présenter sa candidature à la présidence en 2022.

[Mis à jour le 30 juillet 2020 à 10h51] Alors qu'il déclarait dans les colonnes du magazine Society ne rien connaître à la politique et préférer "gueuler en tribune", voilà que Jean-Marie Bigard est de retour dans la course à la présidentielle 2022. Le 20 juin déjà, lors d'une représentation à l'Apollo Théâtre à Paris, l'humoriste s'était à nouveau exprimé sur la question, laissant la porte ouverte à un retour à son projet présidentiel. "Je ne me suis pas retiré [...] Je ne jette pas l'éponge, je suis ravi de faire peur à cette bande d'enc****". Sur Twitter, Jean-Marie Bigard s'est exprimé auprès de ses fans le 29 juillet pour leur annoncer qu'il n'avait toujours pas renoncé à se présenter. Il en a profité pour en appeler aux maires de France afin de réunir les 500 signatures qui permettent à un candidat de se présenter à l'élection présidentielle de 2022 et ainsi "foutre un sacré bordel". L'humoriste aimerait d'ailleurs être le tout premier à réunir ces cinq centaines de signatures. "Ça, ce serait du sport !" Reste désormais à savoir si Bigard trouvera 500 élus qui accepteront de le parrainer. La suite au prochain épisode !

Allez 500 signatures pour foutre un sacré bordel pic.twitter.com/Q9QR8YNI4G — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) July 29, 2020

Le 20 mai, à l'antenne de Sud Radio, Jean-Marie Bigard révélait avoir reçu un appel d'Emmanuel Macron suite à un de ses coups de gueule au sujet de la politique du gouvernement. "Je ramène ma gueule, je ch*e sur le président et le président m'appelle pour me dire 'Vous avez raison'. Donc je trouve ça génial !" Peu après, à l'antenne de BFM TV le 27 mai, l'humoriste expliquait qu'il pourrait très bien présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 "si je sentais qu'il y avait une utilité à avoir quelqu'un de sincère qui représente réellement le peuple."

Le jour même, son ami Patrick Sébastien a souhaité réagir à cette séquence médiatique notamment au sujet des révélations de Jean-Marie Bigard au sujet de l'appel du président de la République. Sur BFM TV, Sébastien déclarait ceci "Il m'arrive d'échanger des messages avec le président de temps en temps. J'ai reçu un message du président il y a un mois, à peu près. Il avait vu que Bigard avait été brimé, qu'on l'avait empêché de parler ou je ne sais quoi. Le président me dit 'Je voudrais joindre Bigard pour lui dire que moi, je ne suis pas comme ça. Je suis pour la liberté d'expression'. La volonté du président, c'était d'être sympa avec lui. Mais en aucun cas Macron n'a appelé Bigard pour lui parler de politique ou pour le consulter sur quoi que ce soit !" Pour Patrick Sébastien, Jean-Marie Bigard essaie simplement de créer un buzz : "D'après ce que j'ai compris, Jean-Marie a profité du truc pour lui parler d'autre chose. Mais je ne te cache pas que je crois que le président est quand même assez fâché." Pour l'animateur du Plus grand cabaret du monde, l'humoriste est allé trop loin : "Je crois qu'il a déconné un petit peu. [...] Je me demande s'il n'est pas en train de péter un câble".

Des paroles qui ne sont bien sûr pas restées lettre morte puisque Jean-Marie Bigard a répondu dans une longue vidéo postée sur son compte Facebook officiel. Il en profite pour étriller son copain Patrick Sébastien. "Bon, il me ch*e un peu dessus. Il dit que j'ai déconné, que j'ai pété les plombs et que vraisemblablement je me suis laissé embarquer par mon ego. Mon cher Patrick, j'en ai autant à ton service." D'après Bigard, Patrick Sébastien aurait mieux fait de réfléchir avant de s'exprimer : "quand tu me reproches d'avoir dévoilé le coup de fil que le président m'a passé et, dans la même phrase, tu révèles que le président t'a appelé pour dire qu'il n'était pas content de moi. Donc tu comprends bien Patrick que là c'est l'hôpital qui se fout de la charité".

Jean-Marie Bigard en profite pour rappeler à Patrick Sébastien qu'il n'a jamais eu besoin de lui pour être mis en contact avec les différents présidents qu'il a connus. "Faut pas déconner ! Pour ton ego, calme-toi !" Il ajoute d'ailleurs que l'animateur aime être proche des présidents "Je sais que tu adores avoir les présidents comme copains, bouffer avec eux et les appeler "ma poule". Je sais que tu adores ça !" Alors, Jean-Marie Bigard et Patrick Sébastien sont-ils toujours amis ? C'est la question qui se pose suite à ce clash.

Né le 17 mai 1954, Jean-Marie Bigard est un humoriste français, connu pour ses sketchs au langage fleuri, qui ont fait son succès.Après une adolescence difficile, Jean-Marie Bigard abandonne très vite les études. Contraint par ses parents, il accepte un petit boulot de barman, dans lequel il n'est pas à l'aise. Il en profite pour faire ses débuts sur les planches dans des petits théâtres. L'un d'entre eux est géré par celui qui deviendra comique également et l'un de ses plus fidèles amis : Tex.

Les deux compères postulent, ensemble, au Petit Théâtre de Bouvard en 1984, espérant être repérés par cet homme influent : une idée qui ne servira que Tex, Bigard se faisant rejeter sèchement par Philippe Bouvard. Les débuts parisiens de Jean-Marie Bigard sont difficiles, il vit grâce aux à l'aide de ses amis, mais les salles ne se remplissent pas. Le déclic surviendra grâce à la télévision.

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En 1986, Jean-Marie Bigard intègre "La Classe", une émission d'humour où il écrit et joue des sketchs très régulièrement, témoignant de son côté prolifique en tant qu'auteur. Jean-Marie Bigard joue de nombreux one-man shows dont certains s'achèvent à Bercy ou au Stade de France. Cette émission le révèle au grand public. Ses premiers sketchs à succès, graveleux, voire vulgaires attirent l'attention du public et Bigard connaît enfin le succès. Il est l'un des humoristes préférés des Français, notamment en raison de sa grande générosité (il est parrain des "Bouchons d'Amour", une association caritative). En 2013, il a été juré de l'émission "On ne demande qu'à en rire", où il prodiguait des conseils aux jeunes humoristes.