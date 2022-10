"Après la prison, Christian Quesada sort du silence"

CHRISTIAN QUESADA. Christian Quesada a été libéré de la prison de Perpignan après 22 jours d'incarcération. Il s'exprime pour la première fois sur l'affaire qui le touche dans un documentaire diffusé sur C8 ce jeudi.

[Mis à jour le 27 octobre 2022 à 20h45] Après être retourné en prison à Perpignanfin septembre, Christian Quesada a été libéré le 19 octobre dernier. L'ancien champion des 12 coups de midi, condamné pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques, sort du silence et donne pour la première fois sa version des faits dans un documentaire diffusé sur C8 ce jeudi 27 octobre 2022.

Pour rappel, Christian Quesada a été condamné à trois ans de prison ferme en 2020. A ces peines s'ajoutent 5 ans de suivi socio-judiciaire et une inscription au dossier des auteurs d'infractions sexuelles. Il est placé en détention à Bourg-en-Bresse avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle et de sortir de prison en mars 2021 après deux ans passés derrière les barreaux. Retombé dans l'anonymat, Christian Quesada s'était alors installé dans la région de Perpignan où il a été interpellé fin septembre 2022 pour non-respect de son suivi socio-judiciaire.

Christian Quesada est né en 1964 dans le département des Hauts-de-Seine. Il a 22 ans quand il participe à son premier jeu télévisé, en 1986 : il s'agit Des chiffres et des lettres sur France 2, à l'époque Antenne 2. A ce jour, Christian Quesada reste le seul joueur à avoir remporté à la fois la Coupe des Champions, les Masters et la Coupe des Clubs. Après ces passages remarqués, il participera au fil des années à d'autres émissions : le Grand Concours spécial champions de jeux TV mais aussi Le Plus grand Quizz de France.

C'est en 2016 que Christian Quesada se fait remarquer auprès du grand public : alors qu'il n'a pas d'emploi, il devient le champion des 12 Coups de midi sur TF1. Ce père célibataire de deux enfants participera à 193 émissions et cumulera 809 392 euros de gains et de cadeaux, un record pour le programme présenté par Jean-Luc Reichmann, qui n'a pour le moment pas été battu. Il sera finalement éliminé en janvier 2017 et devient l'un des plus grands gagnants de jeux télévisés de France.

En 2019, Christian Quesada est mis en examen et placé en détention pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Il est condamné en avril 2020 à trois ans de prison et à cinq ans de suivi socio-judiciaire. L'ancien candidat télé déchu est libéré le 25 mars 2021. Il aurait changé de look et quitté son département de vie pour retomber dans l'anonymat.

Entre 2001 et 2009, Christian Quesada aura affaire plusieurs fois à la justice : il est condamné à de nombreuses reprises pour corruption de mineur, exhibition sexuelle et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Le champion de jeux télévisés est également condamné en 2017 pour "tentative de proxénétisme aggravée".

C'est pourtant en 2019 que "l'affaire Christian Quesada" éclate. Suite à une plainte d'une mineure, une enquête débute à la fin de l'année 2017. Le 27 mars 2019, l'ex-champion est mis en examen et placé en détention provisoire. La police découvre sur son ordinateur des milliers d'images et vidéos pédopornographiques. En mai 2019, le quinquagénaire avoue par la voix de son avocat être attiré par les adolescentes, mais pas par les enfants. Son avocat avouera que l'ancien Maître de Midi "assume ce qu'il a fait" et tente une justification quant à la détention d'images pédopornographiques, avançant "des fantasmes sans aucune volonté de passage à l'acte".

Christian Quesada a été incarcéré de mars 2019 à mars 2021. Le 8 avril 2020, Christian Quesada est reconnu coupable de "corruptions de mineures" et de "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Il condamné par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse à trois ans de prison et à cinq ans de suivi socio-judiciaire. S'il ne respecte pas le suivi-socio-judiciaire, il devra retourner en prison pendant trois ans. Christian Quesada a été libéré en mars 2021 après deux ans passés au centre de détention de Bourg-en-bresse dans le cadre d'une mesure de liberté conditionnelle.

D'après Midi Libre, Quesada avait quitté l'Ain pour s'installer dans la région de Perpignan. En septembre 2022, Christian Quesada est interpellé suite au non-respect de son obligation de suivi socio-judiciaire à laquelle il est pourtant astreint dans le cadre de sa liberté conditionnelle. De fait, l'ancienne vedette des 12 coups de midi sur TF1 est à nouveau placé en détention au centre pénitentiaire de Perpignan tandis que sa liberté conditionnelle est annulée.

Christian Quesada participe pour la première fois aux 12 coups de midi le 4 juillet 2016. A ce jour, il reste le plus grand champion de l'émission de TF1 : il est resté Maître de midi jusqu'en janvier 2017, et cumule à lui seul 193 participations. Aucun autre Maître de midi n'a fait mieux que Christian Quesada à l'heure où on écrit ces lignes. Il était surnommé "Le Professeur" par Jean-Luc Reichmann. Suite aux accusations contre l'ex-champion, le présentateur de TF1 a dit ressentir "du dégoût" et de la "colère", ajoutant que Quesada était désormais rayé des archives de l'émission.

Combien a gagné Christian Quesada ? Christian Quesada est l'un des grands champions des 12 coups de midi. Au total, il a récolté 809 euros de gains et de cadeau. Cette somme constitue encore aujourd'hui un record pour l'émission de TF1.

Christian Quesada a été marié à une femme, une certaine Emilie, qui a préféré garder l'anonymat. Le couple a eu deux enfants, avant de divorcer en mai 2012, quatre ans après qu'ils se soient dit oui.