"Christian Quesada : il s'exprime depuis la prison pour tacler TPMP"

CHRISTIAN QUESADA – L'ex-candidat des 12 coups de midi, condamné à trois ans de prison, s'est exprimé par lettre dans TPMP. Il règle ses comptes avec Cyril Hanouna.

[Mis à jour le 17 septembre 2020 à 10h20] Depuis sa prison, Christian Quesada a pris la parole pour régler ses comptes avec Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna. Alors qu'il purge actuellement sa peine de 3 ans de prison après avoir été condamné pour corruptions de mineures et détentions d'images pornographiques, il a adressé une lettre au producteur de l'émission, Christophe Genton, que celui-ci a lu devant les téléspectateurs. L'ancien champion des 12 coups de midi a tenu à réagir aux documentaires qui ont pu être diffusés sur C8 avant son procès."Pensez vous que je vais consacrer du temps à quelqu'un travaillant pour une chaîne où, depuis 15 mois, vous n'avez de cesse de manier lynchage médiatique, insultes, diffamation pure et simple, et pire, calomnie, au mépris de la plus élémentaire présomption d'innocence ?" débute Christian Quesada.

Christian Quesada estime en effet dans cette lettre que "les faits pour lesquels [il a] été interpellé sont certes graves, condamnables (et donc condamnés) mais cela reste des délits passibles de la correctionnelle, qui, par un aveuglement haineux (motivé par une course au buzz) se sont transformés en un procès cathodique plus virulent que pour Fourniret, Lelandais ou Abdeslam". Christian Quesada a également reproché à des chroniqueurs de Touche pas à mon poste d'avoir "demander la peine de mort ou 20 ans de réclusion criminelle sans qu'à aucun moment quelqu'un n'intervienne pour ramener à la raison ces invraisemblables divagations". L'ex candidat des 12 coups de midi en a profité pour régler ses comptes avec Cyril Hanouna : "Vous remercierez cependant votre patron (Cyril H) pour cette phrase collector (à propos de Michel Cymes) : 'Je suis contre l'acharnement médiatique'. NON MAIS LOL QUOI". L'animateur de Touche pas à mon poste n'a pas manqué de réagir à ce tacle admettant que s'ils avaient en effet fait plusieurs sujets sur Quesada, "c'était une affaire - on parle de médias - qui nous concernait et qui concernait les téléspectateurs." Il évoque notamment le projet, avant les accusations, d'un jeu avec l'ex-maître de midi. "Donc on a été tous choqués et abasourdis quand on a appris ce qui s'était passé et de quoi il avait été accusé, donc on a traité l'affaire qui rebondissait chaque jour".

Le 8 avril 2020, Christian Quesada a été condamné à trois ans de prison et cinq ans de suivi socio-judiciaire par le tribunal de Bourg en Bresse.. L'ancien champion des douze coups de midi a été reconnu coupable de corruptions de mineures entre 2017 et 2019 mais aussi pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. L'usage d'un réseau de communications électroniques a constitué une circonstance aggravante, rapporte le quotidien régional. S'il ne respecte pas le suivi socio-judiciaire formulé dans sa peine, Christian Quesada devra passer trois ans supplémentaires en prison. Avant le procès, le quinquagénaire a été lâché par son avocat après qu'ils se soient entretenus. Me Christophe Camacho a révélé aux journalistes du Progrès présents au tribunal correctionnel qu'ils avaient des divergences "sur la manière d'aborder le dossier". Le parquet avait requis une peine de trois ans de prison et un suivi socio-judiciaire de six ans. Pour les faits pour lesquels il était jugé, Christian Quesada risquait jusqu'à 7 ans de prison.

C'est en mars 2019 que l'affaire Christian Quesada a éclaté, suite à la plainte d'une jeune femme mineure. Cette dernière affirmait que l'ancien champion de télévision s'était fait passer pour un mineur auprès d'elle sur les réseaux sociaux et lui avait demandé de se dévêtir. Au cours de l'enquête et de la perquisition du domicile du suspect, la police a découvert chez le quinquagénaire des disques durs contenant près de 30 000 photos et près de 1 077 vidéos pédopornographiques.

Christian Quesada avait déjà reconnu les faits

En 2019, après sa mise en examen, Christain Quesada avait reconnu détenir des milliers de photos pédopornographiques, et avait également reconnu les faits de corruption de mineurs sur quatre jeunes filles, entre 2017 et 2019. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'ancien champion des Douze coups de midi avait affaire à la justice pour des faits similaires. Toutefois, il a toujours démenti les accusations d'agressions sexuelles à son encontre, accusations pour lesquelles il n'a pas été jugé ce mercredi 8 avril 2020. Christian Quesada avait reconnu ressentir une attirance pour des jeunes filles, évoquant de "purs fantasmes" et des "jeux avec des adolescentes" pour lesquels il ne serait jamais passé à l'acte.

Christian Quesada a déjà eu affaire à la justice

Avant d'être mis en examen et placé en détention provisoire en mars 2019, Christian Quesada avait déjà eu affaire à la justice. Et l'ancien champion de Midi a même été jugé pour des faits similaires. Entre 2001 et 2009, le quinquagénaire a été condamné plusieurs fois pour corruption de mineur, exhibition sexuelle et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Ce passé judiciaire a d'ailleurs eu une influence sur sa mise en détention provisoire, et constituait une circonstance aggravante lors du procès,.

Comment se déroule la vie en prison pour Christian Quesada ?

Avant son procès, Christian Quesada était détenu depuis plus d'un an au centre pénitentiaire de Bourg en Bresse, près de Lyon. Il ne peut pas communiquer avec l'extérieur vu qu'il se trouve dans le quartier d'isolement, précise Le Progrès. C'est dans ce quartier pénitentiaire que sont placés les détenus dits à risques, médiatisés ou qui peuvent être victimes des autres détenus. Mais contrairement à ce qu'affirme un co-détenu dans l'un des documentaires diffusé en amont du procès, Christian Quesada ne serait pas "bourré de médicaments" ni victime de ses codétenus. C'est son avocat qui a démenti en mai 2019 dans Le Progrès, tandis qu'un agent pénitentiaire affirme qu'il est "seul en cellule", qu'il "fait sa promenade seul, ses activités seul. C'est un détenu qui ne pose aucun problème, ne fait pas parler de lui".

Christian Quesada est né en 1964 dans le département des Hauts-de-Seine. Il a 22 ans quand il participe à son premier jeu télévisé, en 1986 : il s'agit Des chiffres et des lettres sur France 2, à l'époque Antenne 2. A ce jour, Christian Quesada reste le seul joueur à avoir remporté à la fois la Coupe des Champions, les Masters et la Coupe des Clubs. Après ces passages remarqués, il participera au fil des années à d'autres émissions : le Grand Concours spécial champions de jeux TV mais aussi Le Plus grand Quizz de France.

C'est en 2016 que Christian Quesada se fait remarquer auprès du grand public : alors qu'il n'a pas d'emploi, il devient le champion des 12 Coups de midi sur TF1. Ce père célibataire de deux enfants participera à 193 émissions et cumulera 809 392 euros de gains et de cadeaux, un record pour le programme présenté par Jean-Luc Reichmann, qui n'a pour le moment pas été battu. Il sera finalement éliminé en janvier 2017 et devient l'un des plus grands gagnants de jeux télévisés de France.

Entre 2001 et 2009, Christian Quesada aura affaire plusieurs fois à la justice : il est condamné à de nombreuses reprises pour corruption de mineur, exhibition sexuelle et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Le champion de jeux télévisés est également condamné en 2017 pour "tentative de proxénétisme aggravée".

C'est pourtant en 2019 que "l'affaire Christian Quesada" éclate. Suite à une plainte d'une mineure, une enquête débute à la fin de l'année 2017. Le 27 mars 2019, l'ex-champion est mis en examen et placé en détention provisoire. La police découvre sur son ordinateur des milliers d'images et vidéos pédopornographiques. En mai 2019, le quinquagénaire avoue par la voix de son avocat être attiré par les adolescentes, mais pas par les enfants. Son avocat avouera que l'ancien Maître de Midi "assume ce qu'il a fait" et tente une justification quant à la détention d'images pédopornographiques, avançant "des fantasmes sans aucune volonté de passage à l'acte". Christian Quesada est incarcéré depuis mars 2019, dans l'attente de son procès. Le 8 avril 2020, Christian Quesada est reconnu coupable de "corruptions de mineures" et de "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Il condamné par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse à trois ans de prison et à cinq ans de suivi socio-judiciaire. S'il ne respecte pas le suivi-socio-judiciaire, il devra retourner en prison pendant trois ans.

Christian Quesada participe pour la première fois aux 12 coups de midi le 4 juillet 2016. A ce jour, il reste le plus grand champion de l'émission de TF1 : il est resté Maître de midi jusqu'en janvier 2017, et cumule à lui seul 193 participations. Aucun autre Maître de midi n'a fait mieux que Christian Quesada à l'heure où on écrit ces lignes. Il était surnommé "Le Professeur" par Jean-Luc Reichmann. Suite aux accusations contre l'ex-champion, le présentateur de TF1 a dit ressentir "du dégoût" et de la "colère", ajoutant que Quesada était désormais rayé des archives de l'émission.

Combien a gagné Christian Quesada ? Christian Quesada est l'un des grands champions des 12 coups de midi. Au total, il a récolté 809 euros de gains et de cadeau. Cette somme constitue encore aujourd'hui un record pour l'émission de TF1.

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Christian Quesada a été marié à une femme, une certaine Emilie, qui a préféré garder l'anonymat. Le couple a eu deux enfants, avant de divorcer en mai 2012, quatre ans après qu'ils se soient dit oui.