Lucie Lucas : l'actrice de Clem est-elle mariée ?

BIOGRAPHIE DE LUCIE LUCAS. Cela fait plusieurs années que Lucie Lucas, candidate de Danse avec les stars et actrice de Clem, est heureuse en amour et mariée. Qui est son mari ?

[Mis à jour le 1er octobre 2021 à 20h30] Actrice principale de Clem, candidate de Danse avec les stars 2021... Lucie Lucas poursuit son parcours professionnel au sein de la grande famille TF1. Côté vie privée, la comédienne a fondé sa propre famille, mère de trois enfants avec celui qu'elle fréquente depuis qu'elle est âgée de 19 ans. Lucie Lucas avait pourtant rencontré son futur mari, Adrien, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Leur rencontre ne débouchera cependant pas sur une romance passionnée immédiatement, puisque ce sont des retrouvailles six ans plus tard à Paris qui verront le début de leur histoire d'amour.

Lucie Lucas et Adrien se sont mariés en 2010, et élèvent leurs deux filles et leur fils en Bretagne, près de Dinan, dans une ferme écologique.

Née le 24 mars 1986 Lucie Lucas est une actrice française. Elle a commencé sa carrière dans le mannequinat, s'inscrivant dès l'adolescence dans une agence de mannequins. Mais elle débute sa carrière d'actrice en 2007 dans le long-métrage 15 ans et demi. Elle enchaîne ensuite avec quelques rôles à la télévision dans des feuilletons, Les Petits meurtres d'Agatha Christie en 2009, puis Femmes de loi. Mais elle connaît le succès public à partir de 2010, en incarnant le personnage principal de Clem. En 2019, elle tient toujours le rôle de Clémentine Boissier dans la série de TF1. Ce rôle lui ouvrira la porte d'autres productions télévisées : elle jouera notamment dans Coup de foudre à Jaipur en 2016 aux côtés de Rayane Bensetti. Elle est élue en 2015 l'une des dix femmes françaises les plus sexy.

C'est à 13 ans qu'elle rencontre celui qui sera son futur époux, un certain Adrien. Cependant, ils ne se mettront en couple que six ans plus tard, après des retrouvailles à Paris alors que Lucie Lucas a 19 ans. "Je partais en train rejoindre mes cousines en Bretagne, se souvient-elle dans les colonnes de Paris Match en 2016. À la gare Saint-Lazare, au milieu de la foule, j'aperçois un garçon très mignon. Nos regards se croisent... C'était lui ! Il ne m'avait pas oubliée. Nous nous sommes revus et depuis, on ne se quitte plus". Le couple se marie en effet en 2010 et donne naissance à trois enfants, deux filles et un garçon. Depuis, la petite famille est partie vivre en Bretagne, dans une ferme écologique, pour que les trois enfants puissent "apprendre à cultiver, à cuisiner, à faire des cabanes, comme elle l'expliquait dans les colonnes de Télé Star.

Victime de viols et agressions sexuelles, le témoignage de Lucie Lucas

Le 23 novembre 2019, jour de la marche contre les féminicides, la comédienne Lucie Lucas a posté un long message sur Instagram afin de témoigner des deux viols et nombreuses agressions sexuelles dont elle a été victime. L'actrice de la série Clem a dénoncer des attaques subies alors qu'elle était enfant, de la part d'autres enfants ou de professeurs, mais aussi aux agressions qu'elle a subi une fois adulte, dans la sphère privée mais aussi professionnelle. Elle ne donne toutefois ni les noms de ses agresseurs ni date et lieux précis. Le but de cette prise de parole : s'associer et témoigner son admiration pour toutes les femmes victimes qui ont pris la parole.

Lucie Lucas a également dénoncé deux viols, le premier pendant des vacances : "J'aimais secrètement ce garçon de deux ans de plus que moi, mais je n'ai pas aimé qu'il s'en aperçoive et me viole dans sa cave quand je pleurais toutes les larmes de mon corps en disant non, mais que je ne criais pas ni ne me débattais pour épargner ma mère qui attendait dans sa voiture à quelques mètres de là". La comédienne met également à jour un viol conjugal dont elle aurait été victime : "j'aimais tant ce petit copain, mais je n'ai pas aimé qu'il me viole avec la volonté de faire mal et de me punir parce qu'il pensait que je l'avais trompé". Enfin, c'est dans le milieu professionnel qu'elle dit avoir également été victimes d'agressions et de harcèlements sexuels : alors qu'elle était mannequin et que des photographes la touchaient, mais aussi lorsqu'un réalisateur a "fait du chantage pour qu'[elle] se mette nue devant toute l'équipe".